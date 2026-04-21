Đỗ Mạnh Cường mặc đồ nữ livestream doanh số 7 tỷ/ngày: "Khách hàng thích tôi trực tiếp mặc váy hơn là mẫu nữ!"

Đỗ Mạnh Cường là nhà thiết kế có hệ thống hơn 100 cửa hàng, trang phục của anh được nhiều "phú bà" chọn lựa. Cách đây không lâu, Đỗ Mạnh Cường gây chú ý khi diện đầm nữ do chính mình thiết kế để bán trên livestream. Thay vì cho người mẫu chuyên nghiệp mặc để "chốt đơn", phiên livestream do chính anh thực hiện tạo ra nhiều tranh cãi nhưng song song đó cũng thu hút nhiều người xem và mang về hiệu quả gây bất ngờ.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Đỗ Mạnh Cường nói về những ý kiến trái chiều khi anh trực tiếp livestream bán hàng: "Thực ra, năm ngoái tôi đã từng có một phiên livestream như vậy rồi, nhưng có lẽ mọi người không chú ý nhiều. Đến lần gần đây, khi có nhiều antifan vô tình thấy và cắt lại hình ảnh, đăng lên mạng xã hội thì câu chuyện mới trở nên ồn ào hơn. Ban đầu, tôi chỉ làm với tinh thần khá thoải mái. Khách hàng của tôi đặc biệt là các chị luôn thích không khí vui vẻ, nên tôi mặc livestream một chút cho vui, tạo cảm hứng mua sắm. Thực tế, họ lại rất thích khi tôi trực tiếp mặc đồ hơn là người mẫu. Khi tôi mặc, sản phẩm bán rất nhanh, thậm chí nhiều mẫu sold out liên tục. Có những lúc người mẫu nữ mặc và giới thiệu rất kỹ nhưng hiệu quả lại không bằng".

Đỗ Mạnh Cường cho biết khách hàng của anh thích xem anh diện váy nữ trên livestream

Đỗ Mạnh Cường còn gây choáng khi cho biết thông thường người mẫu livestream sẽ mất đến 2-3 ngày để đạt doanh số nhưng riêng anh chỉ có 1 ngày đã đủ chỉ tiêu. Nhà thiết kế chia sẻ với chúng tôi: "Tôi nhận ra điều quan trọng nhất vẫn là hiệu quả công việc. Việc tôi làm mang lại không khí thoải mái cho khách hàng và giúp doanh thu tăng lên rõ rệt. Trước đây, để đạt doanh số khoảng 7 tỷ, tôi cần mất 2,3 ngày. Nhưng bây giờ, với cách làm này, chỉ trong khoảng 1 ngày là có thể đạt được. Với tôi, đó là một kết quả rất rõ ràng".

Những phiên livestream có sự xuất hiện của Đỗ Mạnh Cường mang về hiệu quả cực tốt

Khi được hỏi về những nguyên tắc khi làm nghề suốt 20 năm qua, Đỗ Mạnh Cường thẳng thắn: "Khi làm nghề và xây dựng mỗi bộ sưu tập, tôi luôn đặt khách hàng ở vị trí trung tâm. Tôi nghĩ rất nhiều về việc làm sao để những sản phẩm mình tạo ra có thể chạm đến cảm xúc của họ, để họ thực sự muốn sở hữu, sẵn sàng chi tiền cho thiết kế đó. Đó là nguyên tắc tôi theo đuổi suốt nhiều năm qua, và cũng chính là điều giúp tôi giữ được sự ổn định trong công việc. Khi đã có một định hướng rõ ràng, tôi sẽ không bị lung lay quá nhiều trước những lời khen hay chê từ bên ngoài".

Sau 20 năm làm nghề, Đỗ Mạnh Cường cho biết anh bình thản trước những khen chê từ cộng đồng mạng

Đỗ Mạnh Cường giàu cỡ nào?

Đỗ Mạnh Cường là cái tên gắn với những show diễn thời trang xa hoa, đẳng cấp trong và ngoài nữa. Nhà thiết kế này từng tổ chức show ở Úc, Mỹ với chi phí lên đến vài chục tỷ đồng. Những sự kiện của NTK Đỗ Mạnh Cường quy tụ nhiều khuôn mặt nổi tiếng của showbiz Việt như Tăng Thanh Hà, Diễm My, Đặng Thu Thảo, Lan Ngọc... Đỗ Mạnh Cường chia sẻ với chúng tôi: "Nếu theo dõi hành trình làm show của tôi, mọi người sẽ thấy càng về sau tôi càng tối giản hơn. Những show cách đây 10, 20 năm thực sự rất "khủng", có thể nói là những điều mà thời điểm đó ở Việt Nam chưa ai làm. Nhưng theo thời gian, tôi thay đổi cách tiếp cận, tiết chế lại và chọn hướng tối giản hơn. Những show tôi từng làm ở Mỹ có chi phí gần 30 tỷ, ở Úc hay Thượng Hải cũng khoảng 15- 20 tỷ".

Đỗ Mạnh Cường từng chi hàng chục tỷ đồng cho các show thời trang ở nước ngoài quy tụ nhiều ngôi sao Vbiz

Đỗ Mạnh Cường sở hữu khối tài sản "không phải dạng vừa". Gần đây, anh chuyển về sống tại biệt thự mới tọa lạc tại khu vực Thảo Điền, TP.HCM, có khuôn viên rộng khoảng 2000 m2. Theo Đỗ Mạnh Cường, anh mua cơ ngơi này vào đầu năm 2025. Phần diện tích sử dụng chính của biệt thự khoảng 500 m2 với 6 phòng ngủ được bố trí hợp lý, có không gian đầy đủ cho sinh hoạt của 10 đứa trẻ. Đỗ Mạnh Cường thừa nhận anh có đủ điều kiện kinh tế để nuôi dạy, cho các con nuôi có cuộc sống và môi trường phát triển tốt.

Đỗ Mạnh Cường chia sẻ về việc thiết kế căn nhà mới như resort nghỉ dưỡng: "Tôi từng đưa các con đi rất nhiều resort trong và ngoài nước. Nhưng khi các con lớn dần, tôi không còn nhiều thời gian để đi cùng nữa. Vì vậy, tôi muốn mang tinh thần của một resort về ngay trong chính ngôi nhà của mình, một không gian xanh mát giữa Sài Gòn, nơi các con có thể vui chơi, tận hưởng sự trong lành mỗi ngày. Đó cũng chính là ý tưởng đầu tiên khi tôi bắt tay vào xây dựng ngôi nhà này".

Đỗ Mạnh Cường sống trong căn villa rộng lớn tại TP.HCM

Anh thiết kế căn nhà sang trọng và xa hoa như khu resort để tạo không gian thoải mái cho 10 con nuôi

