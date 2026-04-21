Khuyến cáo những ai tới Vườn Quốc gia Cúc Phương ngay lúc này

Những ngày này, Vườn Quốc gia Cúc Phương đang bước vào một trong những thời điểm đẹp nhất năm, khi bướm xuất hiện dày trên các lối mòn, tán rừng và nhiều cung đường xuyên rừng nguyên sinh. Cũng chính vì lượng khách tăng mạnh trong mùa cao điểm, Ban quản lý Vườn đã phải đưa ra khuyến nghị rõ ràng với người tới tham quan, nhấn mạnh rằng đây là một hệ sinh thái rất nhạy cảm, cần được trải nghiệm bằng sự tôn trọng thay vì những tác động vô tình nhưng gây hại.

Mùa bướm đến sớm, khách đổ về đông hơn thường lệ

Theo ghi nhận từ VietnamPlus, thông thường mùa bướm ở Cúc Phương bắt đầu vào đầu hè, được “khởi động” từ dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và kéo dài đến khoảng tháng 6. Tuy nhiên năm nay, mùa bướm và đom đóm xuất hiện sớm hơn trung bình nhiều năm khoảng 2-3 tuần, phủ kín nhiều lối mòn và tán rừng ngay từ cuối tháng 3, đầu tháng 4. Riêng trong tháng 3/2026, Cúc Phương đã đón hơn 12.300 lượt khách, trong đó gần 9.000 lượt là khách nội địa.

VietnamPlus cho biết Vườn Quốc gia Cúc Phương đã ghi nhận gần 400 loài bướm, đồng thời có không gian trưng bày khoảng 350 mẫu bướm để du khách tìm hiểu sâu hơn. Trên trang du lịch chính thức của Cúc Phương, hệ côn trùng tại đây cũng được giới thiệu rất phong phú, với 1.899 loài và dạng loài thuộc 169 họ, 33 bộ; vào mùa hè, du khách có thể bắt gặp nhiều đàn bướm sặc sỡ dọc đường đi hay bên các dòng suối cạn.

Không chỉ có bướm, tháng 4 ở Cúc Phương còn là mùa đom đóm đêm. Đây là lý do rất nhiều người chọn đi từ sáng sớm, ở lại tới tối hoặc lưu trú qua đêm để trải nghiệm trọn vẹn không gian rừng nguyên sinh trong một ngày.

Giữ rừng nguyên vẹn là điều quan trọng

Mới đây nhất, Ban quản lý Vườn Quốc gia Cúc Phương đưa ra 1 khuyến cáo quan trọng. Đó là du khách tuyệt đối không dùng vợt, tay hay bất kỳ vật dụng nào để bắt bướm. Hành động xua đuổi bướm bay lên đồng loạt chỉ để tạo khung hình đẹp cũng bị nhắc nhở, bởi điều này có thể khiến bướm kiệt sức và ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sinh sản. Trong bối cảnh tháng 4 và tháng 5 là thời gian bướm xuất hiện với số lượng rất lớn, mỗi hành vi nhỏ thiếu ý thức đều có thể để lại tác động không nhỏ lên hệ sinh thái.

Với khu vực có đom đóm, Vườn khuyến cáo không sử dụng đèn pin công suất lớn, đèn flash điện thoại hay các nguồn sáng mạnh. Lý do là ánh sáng nhân tạo có thể làm gián đoạn quá trình tìm bạn đời và sinh sản của đom đóm. Ngay cả khi lái xe trong rừng, du khách cũng được đề nghị đi chậm để tránh va chạm với những đàn bướm đang đậu trên mặt đường.

Một chi tiết khác cũng được nhấn mạnh là chuyện chụp ảnh với cây ráy rừng. Ban quản lý cảnh báo nhựa cây ráy có thể gây ngứa, bỏng rát da và niêm mạc, vì vậy du khách không nên bẻ lá, nhai thử hoặc tiếp xúc trực tiếp với nhựa cây. Muốn có ảnh đẹp, khách vẫn nên đứng trên lối đi mòn, tránh dẫm đạp lên gốc cây hoặc thảm thực vật xung quanh.

Không chỉ vậy, Cúc Phương còn lưu ý khách tham quan các trung tâm cứu hộ động vật phải giữ im lặng, không cho động vật ăn và không dùng đèn flash, bởi tiếng ồn lớn hoặc ánh sáng mạnh có thể khiến các cá thể đang phục hồi bị stress, thậm chí hoảng loạn. Cùng với đó là lời nhắc hạn chế đồ nhựa dùng một lần, mang theo bình nước cá nhân, túi vải và bỏ rác đúng nơi quy định; tốt nhất là chủ động mang rác cá nhân ra khỏi khu lõi của rừng.

Theo kinh nghiệm được các chuyên trang chia sẻ, du khách từ Hà Nội nên xuất phát từ khoảng 5h sáng để có mặt ở Cúc Phương lúc 7h30. Việc đi sớm không chỉ giúp tránh ùn tắc mà còn dễ ghi hình bướm đẹp hơn, bởi đến khoảng 10h sáng, lượng người đổ về đã tăng mạnh; khi nắng gắt, bướm cũng thường tản vào bóng râm để tránh nóng. Với những người đi về trong ngày, lịch trình phù hợp là tham quan từ sáng sớm và kết thúc vào khoảng 14-15h.

Nếu muốn nối dài trải nghiệm, du khách có thể ở lại buổi tối để ngắm đom đóm. TCác tour ngắm đom đóm tại Cúc Phương hiện diễn ra trong khung giờ 19h-20h.

Còn nếu muốn chuyến đi thực sự thoải mái, lời khuyên từ chính Vườn là nên mặc quần áo dài, đi giày phù hợp, mang thuốc chống vắt hoặc côn trùng, đi theo các tuyến đường mòn đã được chỉ dẫn hoặc có hướng dẫn viên đi kèm.