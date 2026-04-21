Động thái lạ của Đỗ Mỹ Linh trong sinh nhật mẹ chồng

Tối 20/4, gia đình bầu Hiển tổ chức tiệc sinh nhật cho phu nhân trong không gian ấm cúng, riêng tư. Dù không quá rầm rộ, buổi tiệc vẫn thu hút sự chú ý khi có sự góp mặt của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là màn "tặng quà tinh thần" đáng yêu từ các cháu nhỏ.

Đỗ Mỹ Linh chia sẻ khoảnh khắc trong tiệc sinh nhật của mẹ chồng

Giữa loạt khoảnh khắc được chia sẻ, điều khiến dân mạng chú ý lại nằm ở động thái của Đỗ Mỹ Linh. Nàng hậu không trực tiếp lộ diện trong bất kỳ khung hình nào tại buổi tiệc, mà chỉ đăng tải clip ghi lại khoảnh khắc con gái Tuệ An hát tặng bà nội. Đoạn video nhanh chóng gây chú ý bởi sự dễ thương của hai bé, nhưng đồng thời cũng khiến netizen đặt dấu hỏi về sự "vắng mặt" của nàng dâu hào môn.

Đã thời gian dài Đỗ Mỹ Linh không lộ diện trước công chúng. Trên kênh TikTok cá nhân, tần suất cập nhật khoảnh khắc đời thường khá hạn chế. Thỉnh thoảng, nàng hậu đăng clip vui đùa cùng con gái nhưng hoàn toàn không hoàn toàn không xuất hiện rõ mặt hay vóc dáng. Giữa nghi vấn mang thai, động thái của Hoa hậu Việt Nam 2016 khiến dân tình càng thêm bàn tán.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hạn chế để lộ vóc dáng trong suốt mấy tháng qua

Nghi vấn bắt đầu dấy lên từ lần Đỗ Mỹ Linh dự đám cưới của Đỗ Thị Hà hồi tháng 2 năm ngoái. Trong đoạn clip được ghi lại, bà xã của chủ tịch Đỗ Vinh Quang chọn váy trắng dáng suông tạo cảm giác vòng hai có phần tròn trịa hơn thường ngày. Đặc biệt, nàng hậu còn đi giày bệt thay vì giày cao gót - chi tiết khiến netizen càng thêm nghi ngờ. Nhiều bình luận cho rằng đây là "dấu hiệu các mẹ bầu chính hiệu".

Lúc này, cư dân mạng soi nhiều hint khác. Đơn cử như trong dịp sinh nhật của bố chồng, Đỗ Mỹ Linh diện chiếc váy trắng ôm dáng, để lộ vòng hai có phần lùm lùm, vóc dáng tròn trịa hơn hẳn trước đây. Chi tiết này khiến nghi vấn cô mang thai lần hai tiếp tục lan rộng. Đứng cạnh chồng, nàng hậu vẫn giữ vẻ rạng rỡ, tươi tắn, nhưng chính hình ảnh mang hơi hướng mẹ bầu mới là điều khiến cộng đồng mạng bàn tán không ngừng.

Đỗ Mỹ Linh để lộ vòng 2 lùm lùm, từ đó dính nghi vấn mang thai lần 2

Không lâu sau đó, trên trang cá nhân, doanh nhân Đỗ Vinh Quang bất ngờ chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc đưa con gái đầu lòng Tuệ An đi chơi tại một tiệm sách thiếu nhi. Dù không lộ mặt trong video, nhưng giọng nói của người phụ nữ đi cùng hai bố con được nhiều khán giả nhanh chóng nhận ra là của Đỗ Mỹ Linh.

Trong clip, netizen cũng soi ra nàng hậu tiếp tục chọn dép bệt để đi ra ngoài. Cộng với việc ông xã chủ tịch không quay cả người của Đỗ Mỹ Linh khiến netizen càng thêm nghi ngờ về tin đồn nàng hậu đang có "tin vui" nhưng chưa muốn công khai rầm rộ.

Không chỉ vậy, động thái kỳ lạ trên mạng xã hội của Đỗ Mỹ Linh cũng khiến dân mạng liên tưởng đến giai đoạn cô mang thai bé đầu lòng. Theo đó, Hoa hậu Việt Nam 2016 rất hạn chế cập nhật hình ảnh của bản thân. Từ Facebook cá nhân đến kênh TikTok của Đỗ Mỹ Linh, nội dung chủ yếu xoay quanh bé gái đầu lòng hoặc những khoảnh khắc quay cận mặt. Điều này khiến nhiều người càng thêm nghi ngờ cô đang trong giai đoạn đầu của thai kỳ và muốn giữ sự riêng tư cho gia đình.

Đỗ Mỹ Linh im lặng trước những nghi vấn có "tin vui"

Tháng 10/2022, Đỗ Mỹ Linh kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang. Chồng của Hoa hậu Việt Nam 2016 là doanh nhân Đỗ Vinh Quang sinh năm 1995, là con trai út của bầu Hiển - ông Đỗ Quang Hiển, một trong những nhân vật quyền lực bậc nhất giới tài chính và thể thao Việt Nam. Đỗ Vinh Quang từng du học tại Anh, sau đó trở về Việt Nam đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong tập đoàn gia đình.

Sau khi lấy chồng, cô quyết định hạn chế tham gia hoạt động nghệ thuật. Hiện tại, Đỗ Mỹ Linh và chồng sinh sống trong một căn dinh thự rộng lớn tại khu vực trung tâm Hà Nội. Trên mạng xã hội, nàng hậu thỉnh thoảng cập nhật hình ảnh du lịch, nghỉ dưỡng cùng ông xã tại nhiều địa điểm sang trọng. Bên cạnh đó, cô cũng thường xuyên có mặt trên khán đài để cổ vũ cho đội bóng do Đỗ Vinh Quang làm Chủ tịch. Mỗi lần xuất hiện cùng nhau, cặp đôi đều nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng bởi hình ảnh đồng điệu và kín tiếng.

Tháng 7/2023, vợ chồng Đỗ Mỹ Linh - Đỗ Vinh Quang chào đón con gái đầu lòng, bé Tuệ An. Từ đó, hình ảnh của vị doanh nhân trẻ cũng có nhiều thay đổi. Không còn chỉ gắn với phong thái lãnh đạo trong những bộ vest tại các cuộc họp, anh xuất hiện nhiều hơn trong vai trò một ông bố bỉm sữa, tự tay chăm con, chơi cùng con và dành thời gian cho gia đình vào những dịp rảnh rỗi. Dù hiếm khi chia sẻ đời tư, nhưng qua một vài khoảnh khắc được đăng tải, dễ dàng nhận thấy sự gắn bó giữa anh với vợ con.

Hoa hậu Việt Nam 2016 đang có cuộc sống hôn nhân êm ấm được nhiều người ngưỡng mộ

