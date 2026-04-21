4 thói quen không một giọt dầu nhưng hại như đang đổ dầu vào gan: Nhiều người làm mỗi ngày, nhất là người trẻ tuổi

Thông thường, khi nhắc đến các bệnh lý về gan, chúng ta thường nghĩ ngay đến sự tàn phá của rượu bia hoặc thói quen ăn đồ chiên rán, mỡ động vật quá đà. Thực tế, tiêu thụ quá nhiều dầu mỡ sẽ khiến gan không kịp chuyển hóa, dẫn đến tình trạng các giọt mỡ xâm chiếm tế bào, gây viêm gan nhiễm mỡ, xơ gan và cuối cùng là bản án tử từ ung thư gan. Tuy nhiên, có một sự thật đáng báo động: nhiều người trẻ dù ăn uống thanh đạm, không đụng một giọt dầu mỡ nào nhưng vẫn bị gan nhiễm mỡ nặng.

Đó là bởi những "kẻ sát nhân thầm lặng" ẩn nấp trong các thói quen sinh hoạt hằng ngày. Nếu bạn đang duy trì 4 thói quen sau, gan của bạn đang bị tàn phá âm thầm không kém gì việc tiêu thụ nhiều dầu mỡ, thậm chí là "mỡ bẩn" mỗi ngày:

1. Thức khuya: Chặn đứng cơ hội tự chữa lành của gan

Khoảng thời gian từ 23h đến 3h sáng là lúc kinh mạch gan và túi mật hoạt động mạnh mẽ nhất để giải độc và sửa chữa các tế bào tổn thương. Việc thức khuya khiến gan không được nghỉ ngơi, làm gián đoạn quá trình tự phục hồi. Khi chức năng giải độc suy giảm, các độc tố và chất béo không được đào thải sẽ tích tụ lại, gây viêm gan mạn tính. Đây chính là bước đệm đầu tiên dẫn đến xơ hóa và hình thành các tế bào ác tính gây ung thư gan ở người trẻ tuổi.

2. Nghiện đồ ngọt: Con đường ngắn nhất dẫn đến gan nhiễm mỡ

Nhiều người cắt giảm hoàn toàn dầu mỡ nhưng lại bù đắp bằng trà sữa, bánh ngọt và đồ uống có đường. Fructose trong đồ ngọt chỉ có thể được chuyển hóa tại gan; khi nạp quá tải, chúng sẽ trực tiếp biến thành chất béo tích tụ trong tế bào gan. Tình trạng này kéo dài gây ra bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Điều nguy hiểm là sự tích tụ mỡ này diễn ra âm thầm, thúc đẩy quá trình viêm nhiễm nội tạng và làm tăng nguy cơ đột biến gen dẫn đến ung thư gan nhanh không kém gì người nghiện rượu.

3. Tiếc rẻ đồ ăn bị nấm mốc

Nhiều người có thói quen rửa sạch hoặc cắt bỏ phần mốc trên đậu phộng, ngô, gạo, rau củ, trái cây rồi dùng tiếp phần còn lại vì tiếc rẻ. Thực tế, độc tố aflatoxin - "sát thủ" gây ung thư gan hàng đầu đã lan tỏa và thấm sâu vào toàn bộ thực phẩm dù mắt thường không thấy. Loại độc này không bị tiêu diệt ở nhiệt độ nấu nướng thông thường, khi nạp vào cơ thể sẽ trực tiếp tấn công và phá hủy cấu trúc gen, khiến tế bào gan biến đổi thành ác tính cực kỳ nhanh chóng.

4. Thói quen ăn uống thất thường và ăn kiêng cực đoan

Ăn quá nhiều khiến gan bị quá tải mỡ, nhưng ăn kiêng quá mức để giảm cân nhanh cũng tai hại không kém. Khi cơ thể thiếu hụt năng lượng đột ngột, mỡ từ các mô sẽ được giải phóng ồ ạt vào máu và đổ dồn về gan. Lúc này, gan không có đủ dưỡng chất để chuyển hóa, dẫn đến tình trạng "gan nhiễm mỡ do đói". Sự biến động thất thường này làm cạn kiệt các chất chống oxy hóa bảo vệ gan, khiến tế bào gan dễ bị hoại tử và biến đổi thành các mô sẹo xơ cứng.

Bên cạnh đó, còn không ít thói quen hại gan khác nhưng ít được để ý. Nhu tức giận, căng thẳng kéo dài, lười vận động... Cần nhớ rằng lá gan vốn thầm lặng, nó không biết kêu đau cho đến khi mọi chuyện đã quá muộn.

Nguồn và ảnh: Sohu, Aboluowang