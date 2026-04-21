Người phụ nữ đẹp nhất thế giới năm 2026
Theo Trạch Dương 21-04-2026 - 14:55 PM |
Ở tuổi 43, Anne Hathaway được tạp chí People vinh danh là “Người phụ nữ đẹp nhất thế giới 2026”. Sau nhiều năm tự gây áp lực, minh tinh Hollywood cho biết cô học cách yêu chính mình, tận hưởng tuổi tác, trân trọng gia đình và giữ dáng bằng lối sống lành mạnh.
Ngày 20/4, Anne Hathaway được People vinh danh là Người phụ nữ đẹp nhất năm 2026. Ở tuổi 43, danh hiệu trên được tạp chí mô tả "không chỉ dành cho nhan sắc, mà còn là dấu mốc của một người phụ nữ bước vào giai đoạn rực rỡ nhất".
Trong năm nay, nữ diễn viên bận rộn với 5 dự án điện ảnh mới, đáng chú ý nhất là phần 2 của Yêu nữ hàng hiệu trở lại sau 20 năm làm mưa làm gió toàn cầu. Dù lịch trình dày đặc, Hathaway luôn giữ hình ảnh rạng rỡ và tràn đầy sức sống mỗi khi xuất hiện. Nhan sắc của nữ diễn viên ngày càng thăng hạng, luôn gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện trên thảm đỏ.
Trong cuộc phỏng vấn của People, Anne Hathaway nói thời trẻ cô luôn khắt khe với bản thân, luôn có suy nghĩ nghiêm khắc với chính mình để trở thành nghệ sĩ giỏi hơn. Sau tuổi 40 và những thành tựu trong nghề, nữ diễn viên nói cô giảm bớt áp lực, sống cuộc đời nhẹ nhõm hơn.
Khi nói về cái đẹp, Anne Hathaway chia sẻ: “Vẻ đẹp chứa cả những điều chưa hoàn hảo, miễn là nó chân thật. Vẻ đẹp không nằm ở lớp trang điểm hay số đo cơ thể, mà ở sự thành thật với chính mình".
Để giữ vóc dáng và nhan sắc tươi trẻ ở tuổi 43, minh tinh Hollywood duy trì tập luyện ballet, HIIT, Pilates và yoga để cơ thể săn chắc nhưng vẫn uyển chuyển. Anne Hathaway nói cô ưu tiên sức mạnh và độ dẻo dai hơn chuyện giảm cân, đảm bảo đủ sức khỏe để đảm nhận những vai diễn.
Hathaway thẳng thắn nêu quan điểm cô luôn cảm thấy không thoải mái khi công chúng chỉ hỏi cô giảm bao nhiêu cân để đóng phim, nhất là lần vào vai Miêu nữ gợi cảm trong The Dark Knight Rises . Anne cho biết điều đáng nói hơn là cô đã tập luyện thế nào để tự thực hiện các pha hành động. Với cô, cơ thể đẹp nhất là cơ thể khỏe mạnh và có năng lực.
Khi được nhận xét là "người đẹp không tuổi", nữ diễn viên nói bí quyết nằm ở việc chăm sóc bản thân đều đặn. Cô yêu thích massage, chăm sóc da nâng cơ và sử dụng kem dưỡng phù hợp.
Ở ngưỡng tuổi 43, Anne Hathaway không né tránh chuyện lão hóa. Cô đón nhận tuổi tác với tâm thế nhẹ nhàng, không lo lắng chuyện "già đi một cách tự nhiên" và hài hước nói thêm "chỉ sợ bị chụp ảnh xấu".
Chia sẻ về chuyện gia đình, Anne Hathaway dành nhiều lời yêu thương, cho biết chồng luôn là chỗ dựa vững vàng mỗi khi cô tất bật với sự nghiệp. Nữ diễn viên nói cảm thấy may mắn khi có người bạn đời luôn đồng hành, sẻ chia và chu toàn mọi việc, đặc biệt trong một năm nhiều biến động vừa qua.
Minh tinh cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi trở thành bà mẹ hai con. Cô nói không phải ai mong muốn có con cũng dễ dàng đạt được điều đó, vì vậy bản thân càng trân trọng khi đã trải qua hai thai kỳ suôn sẻ và có gia đình trọn vẹn, viên mãn ở tuổi 43.
CÙNG CHUYÊN MỤC
