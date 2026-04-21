“Bạch nguyệt quang Việt Nam” trên đất Nhật: Chỉ cao 1m55 nhưng mặc đẹp không trượt phát nào

Trịnh Hà Vi được biết đến là “nàng thơ Schannel” - một VJ kiêm nhà sáng tạo nội dung được nhiều bạn trẻ yêu thích. Cô nàng gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào trong trẻo, phong cách ăn vận “tỷ lệ thuận” với visual khi luôn theo đuổi sự nhẹ nhàng, bay bổng. Chính cách chọn đồ này giúp Hà Vi dễ dàng tôn lên nét xinh xắn, tươi tắn đặc trưng. Dù chỉ cao khoảng 1m55, cô vẫn ghi điểm với những outfit điệu xinh, hợp xu hướng và cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Mới đây, Hà Vi có chuyến du lịch hè tại Nhật Bản và nhanh chóng chia sẻ loạt outfit đời thường. Set đồ nào của mỹ nữ sinh năm 2000 cũng chỉn chu, đẹp mắt, liên tục nhận được “bão tim” từ dân tình. Ngắm loạt trang phục này, chị em chắc chắn sẽ có thêm không ít gợi ý mix đồ xinh xắn, trendy để áp dụng ngay cho những chuyến xê dịch sắp tới.

Vi vu xứ hoa anh đào, Hà Vi trung thành với style nhẹ nhàng điệu xinh khi diện áo tay phồng cùng chân váy trắng. Cô nàng hoàn thiện tổng thể với giày búp bê ren hoa, giúp outfit thêm phần nữ tính và mềm mại. Set đồ này của Hà Vi vừa đơn giản vừa cuốn hút, được chị em khen tới tấp trên MXH.

Trong một outfit khác, Hà Vi chọn diện váy hai dây dáng dài màu xanh mướt mắt, kết hợp cùng một chiếc túi xách nhỏ cầm tay để tạo điểm nhấn cho tổng thể. Thiết kế váy dáng dài vốn đã giúp tôn dáng hiệu quả, khi đi cùng gam xanh tươi mát lại càng làm nổi bật nước da trắng trẻo, mang đến vẻ ngoài tươi tắn rạng rỡ. Tủ đồ của chị em rất nên "add" thêm gam màu này để diện mạo thêm nổi bật, rực rỡ chuẩn vibe hè.

Hà Vi từ trước đến nay luôn ghi điểm với phong cách nhẹ nhàng, đậm chất nàng thơ. Khi diện thiết kế áo lệch vai với chi tiết bèo nhún mềm mại, cô nàng chọn phối cùng chân váy đen và giày sneaker để cân bằng tổng thể, tạo cảm giác vừa phóng khoáng vừa nữ tính. Cách mix đồ này gần như không có điểm trừ, nàng nào thích kiểu ăn vận đơn giản nhưng vẫn có điểm nhấn tinh tế thì có thể tham khảo để áp dụng cho style đời thường.

Diện váy trắng dáng rộng, Hà Vi khoác ngoài một chiếc cardigan xanh và hoàn thiện bằng đôi giày loafer xinh sang. Cách phối màu xanh - trắng tạo cảm giác dịu mắt, hài hòa. Outfit đi ngắm hoa không cầu kỳ nhưng cực xinh, nhìn góc nào cũng thơ mộng, đẹp từ cảnh đến người.

