Mê mẩn tay nghề của “pháp sư Hội An”, khách Tây may luôn váy cưới cho uy tín

Mới đây, một tài khoản TikTok có tên @juliaunhold đã chia sẻ đoạn video kể lại trải nghiệm may đồ tại Hội An, Việt Nam và nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ netizen trong nước lẫn quốc tế. Không chỉ đơn thuần là may một bộ đồ du lịch, cô nàng còn “chơi lớn” khi quyết định đặt may luôn… váy cưới ngay trong chuyến đi.

Nguồn: TikTok

Cụ thể, nữ du khách này lựa chọn một thiết kế váy cưới ôm sát, hở lưng, đi kèm khăn voan cài đầu. Trong phần caption, cô chia sẻ: “Chúng tôi đã đi du lịch bụi một năm và một trong những điểm dừng chân là Hội An, Việt Nam. Cả tôi và vị hôn phu đều quyết định muốn đặt may váy cưới ở đây - cảm giác hơi mạo hiểm, nhưng chúng tôi biết nếu làm được thì sẽ rất đáng giá! Khoảng 350 đô la cho chiếc váy, 50 đô la phí vận chuyển, chất liệu lụa dày dặn, tuyệt đẹp, được may đo hoàn hảo theo dáng người (và ước mơ) của tôi. Không thể đòi hỏi gì hơn nữa.”

Chỉ từ một quyết định mang tính “thử vận may”, thành phẩm cuối cùng lại khiến nhiều người phải bất ngờ. Chiếc váy không chỉ vừa vặn với vóc dáng mà còn mang cảm giác tinh tế, chỉn chu, đủ để trở thành một thiết kế dành cho ngày trọng đại.

Thực tế, các nhà may tại Hội An từ lâu đã nổi tiếng với tay nghề cao và khả năng may cực nhanh. Chỉ cần một bức ảnh tham khảo hoặc vài mô tả đơn giản, thợ may đã có thể dựng form, chọn chất liệu và hoàn thiện trang phục trong thời gian ngắn. Không chỉ dừng ở tốc độ, điều khiến nhiều người ấn tượng chính là sự tỉ mỉ trong từng đường kim mũi chỉ. Từ những item cơ bản cho đến váy dạ hội, suit hay thậm chí váy cưới cầu kỳ, tất cả đều có thể được may đo riêng theo số đo và mong muốn của khách. Chính sự linh hoạt này khiến Hội An trở thành “thiên đường may đo” đối với du khách quốc tế.

Trên TikTok, nhiều du khách nước ngoài cũng để lại chia sẻ tích cực về trải nghiệm may đồ tại Việt Nam. Không ít người khen ngợi sự chuyên nghiệp, thân thiện của các tiệm may, cũng như khả năng nắm bắt ý tưởng rất nhanh. Có người cho biết chỉ ở Hội An vài ngày nhưng vẫn kịp mang về những bộ đồ vừa vặn như “đo ni đóng giày”, trong khi chi phí lại dễ tiếp cận hơn nhiều so với việc đặt may ở các nước khác.

Từ một video chia sẻ đơn giản, câu chuyện này một lần nữa khiến nhiều người “mê mẩn” tay nghề thợ may Hội An. Và với những ai đang ấp ủ ý định có một món đồ thật đặc biệt trong chuyến đi, biết đâu đây lại chính là nơi biến điều đó thành hiện thực.