Khách Tây bối rối vì bo tiền nhưng bị đám trẻ vùng cao kiên quyết trả lại

Thay vì lựa chọn những dịch vụ du lịch tiện nghi Bisko một nam YouTuber người Nam Phi lại chọn cách xách ba lô đi bộ cắm trại ngoài tự nhiên để nếm trải trọn vẹn nhịp sống vùng cao. Trong hành trình xuyên Việt ròng rã 3 năm anh đã thu về một gia tài kỷ niệm vô giá đặc biệt là khoảnh khắc chạm trán với sự thật thà đến khó tin của những đứa trẻ bản địa.

Sự việc diễn ra khi nam du khách đang chật vật mang vác khối hành lý cồng kềnh tìm cách vượt qua một con suối lớn. Giữa địa hình đá trơn trượt và thời tiết khắc nghiệt sự xuất hiện của những đứa trẻ địa phương như một chiếc phao cứu sinh. Không cần ai nhờ vả đám trẻ lập tức xúm lại chủ động hỗ trợ vị khách lạ mặt một tay đưa đồ đạc qua bờ an toàn.

Cảm kích trước sự nhiệt tình và những nụ cười trong veo đó Bisko đã rút một khoản tiền nhỏ gửi tặng các em để bày tỏ lòng biết ơn. Thế nhưng kịch bản diễn ra sau đó lại khiến vị khách sững sờ. Đám trẻ không hề chia nhau số tiền đó mà chạy đi mua nước lọc cùng vài quả trứng luộc nóng hổi mang về tận tay cho anh. Điều khiến Bisko đứng hình nhất là các em kiên quyết dúi lại toàn bộ số tiền thừa không chịu lấy dư một đồng nào.

Chia sẻ về khoảnh khắc đầy bối rối và ấm áp này Bisko không giấu được sự xúc động: “Chúng mua trứng, luộc trứng cho tôi, mua cho tôi một chai nước và trả lại toàn bộ tiền. Đó thực sự là những đứa trẻ rất ngoan.”

Sự tử tế mộc mạc của đám trẻ chỉ là một phần trong bức tranh tình người mà chàng trai này nhận được. Suốt 3 năm rong ruổi qua các bản làng miền Bắc dù đôi bên gặp rào cản khổng lồ về ngôn ngữ anh vẫn liên tục nhận được những lời mời ăn cơm uống rượu hay cho ngủ nhờ từ những người nông dân hiếu khách.

Không cần cao lương mỹ vị Bisko say mê thưởng thức các món ăn bình dân từ thạch đen thịt bò Cao Bằng cho đến những chén rượu gạo cay nồng bên bếp lửa. Anh bày tỏ sự trân trọng đặc biệt đối với nếp sống thong thả tại các vùng nông thôn: “Đó là điều tôi yêu thích ở những thị trấn nhỏ, mọi người ở đây rất thân thiện. Tôi thực sự đang tận hưởng phong cảnh miền Bắc, những ngôi làng làm nông nhỏ bé và những gương mặt hiền hậu.”

Khi đặt lên bàn cân so sánh với quê hương Nam Phi của mình anh chàng thẳng thắn khẳng định sự u mê dành cho cảnh sắc và con người nơi đây: “Việt Nam đẹp hơn nhiều, ngon hơn và đẹp hơn nhiều”

Sau 3 năm lăn lộn vốn tiếng Việt bập bẹ của Bisko đã đủ để anh giao tiếp cơ bản hát hò và tạo sự gắn kết sâu sắc với dân làng. Đối với nam YouTuber dải đất hình chữ S giờ đây không chỉ là một trạm dừng chân xê dịch mà đã mang lại cho anh hơi ấm của một mái nhà.

Anh chàng từng khiến cộng đồng mạng thích thú khi bộc bạch một cách hóm hỉnh đầy vẻ dính ngải như muốn làm rể Việt Nam: “ Ở Việt Nam vui rồi, không muốn về nước. Đồ ăn ngon, nhiều cảnh đẹp, biển đẹp, núi đẹp và phụ nữ Việt Nam nấu cơm rất ngon.”

Hiện tại kênh nội dung của Bisko vẫn tiếp tục cập nhật những thước phim thực tế về hành trình du lịch bụi mang đến cái nhìn đa chiều và đầy tự hào về một Việt Nam mộc mạc chân thực qua lăng kính của người nước ngoài.

Ngọc Ánh