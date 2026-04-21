Nữ đại gia bán đất ở Bình Dương giàu nhức nách, cơ ngơi trải dài từ TP.HCM vào Đà Lạt

Gon Pink (tên thật Nguyễn Nghi Văn, sinh năm 2000) là một trong những nhà sáng tạo nội dung quen mặt trên mạng xã hội, sở hữu lượng theo dõi lên đến 4 triệu người trên TikTok và Facebook. Cô gây chú ý nhờ phong cách làm nội dung gần gũi, đời thường, bên cạnh đó còn nổi tiếng với hình ảnh "đại gia bán đất ở Bình Dương". Cuộc sống hôn nhân của Gon Pink và chồng Phan Tuấn Vũ (còn gọi là Út Vũ) cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Cô cùng chồng kinh doanh bất động sản và không ít lần khiến dân mạng choáng váng với những màn "flex" sổ đỏ dày cộp.

Mới đây, thông tin Gon Pink xác nhận chia tay chồng sau 5 năm chung sống nhanh chóng thu hút sự chú ý. Cặp đôi cho biết lựa chọn khép lại hành trình hôn nhân trong sự văn minh, tôn trọng lẫn nhau và giữ mối quan hệ như bạn bè.

Trước đó, khi nhắc đến Gon Pink - Út Vũ, netizen không khỏi ấn tượng với khối tài sản chung, đặc biệt là loạt bất động sản giá trị trải dài từ TP.HCM đến Đà Lạt. Các cơ ngơi đều được đầu tư chỉn chu theo phong cách hiện đại, ưu tiên không gian rộng rãi, thoáng đãng và tiện nghi trong sinh hoạt hằng ngày.

Nhà ở TP.HCM

Nhà ở TP.HCM của vợ chồng Gon Pink được thiết kế theo phong cách hiện đại, quy mô khá lớn với 1 trệt, 1 hầm, 2 lầu và 1 sân thượng, tổng cộng 7 phòng ngủ. Tổng thể sử dụng tông trắng kết hợp nâu gỗ, tạo cảm giác ấm áp nhưng vẫn gọn gàng, sáng sủa. Các không gian bên trong đều rộng và thoáng. Phòng khách nối liền với khu bếp, tạo sự liền mạch trong sinh hoạt hằng ngày. Khu vực ăn uống đặt gần ban công nhỏ nên khá thông thoáng. Ngay cạnh bếp là nhà kho và WC, bố trí tương đối tiện lợi cho việc sử dụng.

Không gian sân thượng ở lầu 2 to rộng, thoáng đãng, đi kèm là hồ bơi mini

Nhà ở Đà Lạt

Nhà ở Đà Lạt của vợ chồng Gon Pink nằm tại thị trấn Nam Ban. Căn nhà do Út Vũ trực tiếp thiết kế và thi công nên mang đậm dấu ấn cá nhân. Đây là nơi cả hai thường lui về nghỉ ngơi khi rời TP.HCM, vì vậy không gian được làm theo hướng đơn giản, thoải mái và gần gũi. Tổng thể nhà gồm 2 tầng và 1 sân thượng rộng, bố trí khá gọn gàng. Tầng trệt là khu sinh hoạt chính với phòng khách, bếp và 2 phòng ngủ. Tầng trên có thêm 1 phòng ngủ, các không gian còn lại ưu tiên sự thoáng và thư giãn.

Phòng ngủ có thiết kế thoáng đãng, cửa sổ view đẹp, ngoài ra còn có thêm WC nhỏ gọn để thuận tiện sinh hoạt

Một phòng ngủ khác được thiết kế áp mái, vẫn đảm bảo độ thoáng rộng nhờ có nhiều cửa sổ đón nắng