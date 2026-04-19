Nam NSƯT cưới nữ đại gia có 3 con riêng, sở hữu biệt thự 200 tỷ: "Anh mong nắm tay em thật chặt"

Theo Tuệ Anh | 19-04-2026 - 07:36 AM | Lifestyle

Hôn nhân của nam nghệ sĩ này và vợ đại gia thu hút sự quan tâm của công chúng.

NSƯT Vũ Luân đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên vợ là hoa hậu, doanh nhân Phương Lê sau nhiều năm kín tiếng chuyện đời tư. Câu chuyện tình yêu của cặp đôi từng gây nhiều tranh cãi nhưng hiện tại lại nhận được sự quan tâm bởi sự gắn bó và hạnh phúc.

Mới đây, nhân dịp sinh nhật vợ, Vũ Luân gây chú ý khi chia sẻ lời chúc đầy tình cảm trên trang cá nhân. Anh viết: "Hai cha con chúc vợ một sinh nhật thật bình an và hạnh phúc, luôn trẻ đẹp, nhiều sức khỏe. Dẫu cuộc sống có bao nhiêu đổi thay, anh vẫn mong được nắm tay em thật chặt, để ba chúng ta mãi là một gia đình trọn vẹn, luôn có nhau trong từng chặng đường nhé!".

Vũ Luân khoe ảnh hạnh phúc bên vợ đại gia và con gái mới sinh

Lời nhắn gửi vợ của Vũ Luân không chỉ thể hiện tình yêu của người chồng dành cho vợ, mà còn cho thấy sự trân trọng mái ấm mà cả hai đang xây dựng.

Vũ Luân và Phương Lê chính thức đăng ký kết hôn vào tháng 4/2024 sau thời gian tìm hiểu. Trước đó, cả hai gặp nhau trong một chương trình thiện nguyện và dần nảy sinh tình cảm từ sự đồng điệu trong cuộc sống lẫn suy nghĩ.

Phương Lê từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và là mẹ đơn thân của 3 con gái. Khi về chung một nhà, Vũ Luân không chỉ trở thành người chồng, mà còn gắn bó, chăm sóc các con riêng của vợ. Gia đình hiện sinh sống trong căn biệt thự trị giá khoảng 200 tỷ đồng tại TP.HCM, được thiết kế theo phong cách tân cổ điển sang trọng.

Cặp đôi hiện đang sống cùng các con trong căn biệt thự trắng trị giá 200 tỷ đồng

Sau khi kết hôn, cặp đôi tiếp tục đón thêm con gái chung vào cuối năm 2025, đánh dấu bước ngoặt mới trong cuộc sống gia đình. Nam nghệ sĩ lần đầu làm cha ở tuổi ngoài 50 và dành nhiều thời gian chăm sóc con nhỏ, thể hiện hình ảnh người đàn ông của gia đình.

Dù từng đối mặt với nhiều lời dị nghị xoay quanh chuyện tình "nghệ sĩ - đại gia", Vũ Luân khẳng định anh đến với Phương Lê bằng tình cảm chân thành, không liên quan đến vật chất. Ngược lại, nữ doanh nhân cũng tin tưởng chồng và sẵn sàng giao lại việc kinh doanh để vun vén tổ ấm.

Ở tuổi ngoài 50, Vũ Luân dường như đã tìm được bến đỗ bình yên sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật cải lương. Còn Phương Lê, sau những sóng gió cá nhân, cũng đang tận hưởng cuộc sống viên mãn bên chồng và các con.

Nữ NSƯT xinh đẹp bậc nhất Việt Nam: 39 tuổi có con gái ruột 19 tuổi, làm mẹ đơn thân gần 2 thập kỷ

