Nữ NSƯT U70 ra sân bay về lại Mỹ, phải tự đẩy hành lý 1 mình

Theo Tùng Ninh | 12-04-2026 - 15:10 PM | Lifestyle

Nhiều khán giả nắm tay Thanh Thanh Tâm thật lâu, không nói gì chỉ nghẹn ngào.

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm đã ra sân bay trở lại Mỹ sau gần một tháng về nước (sau 14 năm xa quê) để làm liveshow riêng cùng một số dự án âm nhạc.

Khán giả tiễn Thanh Thanh Tâm

Được biết, liveshow riêng của nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm diễn ra khá thành công, thu hút đông đảo khán giả tới xem.

Ngoài ra, nữ nghệ sĩ cũng dành thời gian thăm mộ các bậc tiền bối, thầy cô, đồng nghiệp của mình tại Chùa Nghệ Sĩ và thực hiện chương trình riêng về nghề nghiệp cải lương.

Tại sân bay, nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm ăn mặc giản dị, mộc mạc. Dù không quá đông đảo, ồn ào nhưng một số khán giả ái mộ lâu năm vẫn tìm đến sân bay để tiễn nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm.

Nhiều khán giả nắm tay Thanh Thanh Tâm thật lâu, không nói gì chỉ nghẹn ngào nhìn nữ nghệ sĩ vì không biết đến khi nào cô mới trở lại. Thanh Thanh Tâm cũng vui mừng ôm chặt mọi người để tỏ lòng tri ân, cười nói liên tục, vô cùng thân thiện.

Một điều khiến khán giả xúc động là nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm về Việt Nam chỉ có một mình và về lại Mỹ cũng vậy, không người thân hay trợ lý nào đi cùng. Một mình cô phải tự đẩy hành lý qua khu vực an ninh sân bay. Đây là điểm khác biệt với những nghệ sĩ, ngôi sao khác.

Tuy vất vả nhưng nữ nghệ sĩ vẫn vui vẻ quay lại cười và vẫy tay chào khán giả, bạn bè, hẹn gặp lại một ngày không xa. Cô nói: "Chúc mọi người, chúc khán giả ở lại bình an. Hẹn gặp lại một ngày không xa".

Thanh Thanh Tâm là một nghệ sĩ cải lương gạo cội, được biết đến nhiều nhất qua vai diễn tiêu biểu Thúy Kiều. Sự nghiệp của cô để lại dấu ấn về một giai đoạn hoàng kim của sân khấu cải lương nhưng cũng mang những nốt lặng trầm lắng của thời gian.

