Đến thăm hàng trăm ngôi nhà, tôi nhận ra nhà “phong thuỷ tốt” đều sở hữu 1 đặc điểm này: Không phải mê tín mà là thực tế

Trong nhiều năm qua, tôi có cơ hội bước vào không gian sống của rất nhiều người, từ những căn hộ nhỏ đến những ngôi nhà rộng rãi. Điều khiến tôi bất ngờ không nằm ở diện tích hay mức độ tiện nghi, mà ở một yếu tố tưởng chừng rất đơn giản: sự gọn gàng và sạch sẽ.

Trải nghiệm gần đây càng khiến tôi tin điều đó là đúng. Khi trần nhà bị dột, tôi lần đầu gõ cửa nhà hàng xóm tầng trên. Bố cục căn hộ của họ gần như giống hệt nhà tôi, nhưng cảm giác bước vào lại hoàn toàn khác. Không gian thoáng đãng, bàn ghế gọn gàng, mọi vật dụng được sắp xếp ngăn nắp. Phòng tắm sạch sẽ, đồ dùng cá nhân được bố trí hợp lý. Chỉ cần quan sát, tôi có thể cảm nhận rõ sự ổn định và dễ chịu trong cuộc sống của họ.

Gia đình ấy có ba người, sống hòa thuận. Trải nghiệm này khiến tôi nhớ đến một nhận định quen thuộc: không gian sống phản chiếu trạng thái tinh thần.

Tôi từng chứng kiến hai câu chuyện trái ngược. Một người trẻ làm việc tại công ty công nghệ lớn, thu nhập tốt nhưng áp lực cao. Sau giờ làm, cô trở về căn hộ và gần như buông xuôi mọi thứ: đồ đạc bừa bộn, rác tích tụ, không gian sống dần trở nên ngột ngạt. Ban đầu chỉ là sự mệt mỏi, nhưng lâu dần, tình trạng tinh thần đi xuống rõ rệt. Cô mất tập trung, hiệu suất giảm sút và cuối cùng không thể trụ lại công việc.

Ngược lại, một nhà văn từng rơi vào bế tắc sáng tác lại tìm được lối thoát từ việc dọn dẹp. Khi ông dành vài ngày để sắp xếp lại không gian sống, loại bỏ đồ đạc dư thừa, mọi thứ thay đổi. Tâm trí trở nên thông suốt, cảm hứng quay trở lại, và công việc cũng khởi sắc.

Hai câu chuyện cho thấy một điều: môi trường sống không chỉ là nơi ở, mà còn tác động trực tiếp đến cảm xúc, tư duy và hành vi.

Trong tâm lý học có một khái niệm gọi là “hiệu ứng cửa sổ vỡ”: một dấu hiệu xuống cấp nhỏ nếu bị bỏ qua sẽ kéo theo hàng loạt sự xuống cấp khác. Điều này cũng đúng với không gian sống.

Một chiếc áo bị vứt bừa bãi, một chiếc bát chưa rửa, một góc nhà không được dọn dẹp… nếu kéo dài, sẽ nhanh chóng biến thành sự hỗn độn. Khi đó, con người không chỉ sống trong sự bừa bộn mà còn dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, mất kiểm soát.

Ngược lại, một không gian sạch sẽ giúp duy trì trật tự trong suy nghĩ. Việc dọn dẹp, thoạt nhìn là công việc nhỏ, nhưng thực chất là cách thiết lập lại kỷ luật và sự chủ động trong cuộc sống.

Nhiều người cho rằng dọn dẹp là việc tốn thời gian, đặc biệt khi cuộc sống đã đủ bận rộn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, chính những hành động nhỏ này lại tạo ra thay đổi lớn.

Khi không gian được làm sạch, con người dễ thư giãn hơn, giảm căng thẳng và cải thiện khả năng tập trung. Việc loại bỏ đồ đạc không cần thiết cũng giống như loại bỏ những gánh nặng vô hình trong tâm trí.

Một số chuyên gia còn cho rằng, việc sắp xếp nhà cửa là cách đơn giản để “tái khởi động” cuộc sống: bắt đầu từ những thứ hữu hình để dần cải thiện những điều vô hình.

Qua nhiều lần quan sát, tôi nhận ra một điều quan trọng: sự gọn gàng không liên quan trực tiếp đến điều kiện kinh tế. Có những ngôi nhà đơn sơ nhưng được chăm chút kỹ lưỡng, mọi thứ được giữ sạch sẽ và ngăn nắp. Ngược lại, cũng có những không gian rộng lớn, đầy đủ tiện nghi nhưng lại tạo cảm giác ngột ngạt vì thiếu trật tự.

Sự khác biệt nằm ở thái độ sống. Một người vẫn có thể giữ môi trường sống trong lành ngay cả khi điều kiện còn hạn chế. Và chính thái độ đó thường phản ánh ý chí, sự tự chủ và động lực vươn lên.

Sau tất cả những trải nghiệm, tôi dần hiểu rằng “phong thủy tốt” không phải là khái niệm xa vời. Nó bắt đầu từ những điều rất cụ thể: một căn phòng sạch sẽ, một không gian được sắp xếp hợp lý, và thói quen duy trì trật tự mỗi ngày.

Khi trở về nhà sau một ngày dài, cảm giác dễ chịu hay bức bối phần lớn đến từ chính môi trường xung quanh. Và nếu muốn cải thiện cuộc sống, đôi khi không cần những thay đổi lớn, chỉ cần bắt đầu từ việc dọn dẹp căn phòng của mình. Bởi lẽ, chăm sóc không gian sống cũng chính là cách mỗi người chăm sóc lại chính mình.

Theo Toutiao