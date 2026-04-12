Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Miên man trên cánh đồng hoa sắp bung nở bên sông Hồng

Theo Dương Triều | 12-04-2026 - 12:51 PM | Lifestyle

Làng hoa Hồng Hà ở phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình đang vào mùa rực rỡ nhất. Những cánh đồng hoa trải dài sát mép nước dòng sông Hồng, tạo nên một khung cảnh giao thoa giữa thiên nhiên và bàn tay lao động của con người.

Dưới chân cầu Tân Đệ, làng hoa Hồng Hà những ngày này thu hút nhiều người đến tham quan. Nhờ đất phù sa của sông Hồng, hoa ở đây phát triển tốt, màu sắc tươi và giữ được lâu.

Các luống hoa được trồng thẳng hàng, đa dạng chủng loại từ cúc vàng, hồng đến các loại hoa màu sắc rực rỡ khác.

Người dân ở đây chủ yếu canh tác dựa trên kinh nghiệm truyền thống, tỉ mỉ trong từng khâu tưới nước, bón phân đến cắt tỉa.

Quy trình chăm sóc kỹ lưỡng giúp hoa Hồng Hà luôn đảm bảo chất lượng khi cung ứng ra thị trường. Trong ảnh là những khu vườn được quy hoạch ngăn nắp, đồng bộ từ hàng rào bảo vệ đến hệ thống phun tưới.

Ngoài trồng hoa, nơi đây còn thu hút khách đến chụp ảnh, tham quan. Những con đường nhỏ giữa các luống hoa trở thành điểm check-in quen thuộc của nhiều bạn trẻ.

Với khung cảnh đơn giản, gần gũi, nơi đây phù hợp cho những ai muốn tìm một không gian yên tĩnh, tránh xa sự ồn ào của thành phố.

Theo Dương Triều

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên