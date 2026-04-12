Việt Khuê - con trai nhà Toán học nổi tiếng Việt Nam: Cưới cô đồng nghiệp ở VTV, sống trong căn biệt thự bề thế

Việt Khuê (tên đầy đủ Nguyễn Hữu Việt Khuê, SN 1983, Hà Nội) là nam MC, biên tập viên, bình luận viên quen thuộc trên Đài VTV. Anh là gương mặt quen thuộc của các bản tin thể thao trên VTV như “360 độ thể thao”, “Thể thao 24/7”, “Nhịp đập 360 độ thể thao”… Ngoài ra, Việt Khuê cũng là bình luận viên của nhiều giải đấu lớn như Ngoại hạng Anh, Euro, World Cup hay AFF Cup.

Không chỉ gây ấn tượng với những lần lên sóng chỉn chu, điềm đạm, BTV Việt Khuê còn khiến nhiều người trầm trồ vì sở hữu profile “khủng”. Anh là con trai của Giáo sư Toán học Nguyễn Hữu Việt Hưng - người được trao tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân.

Thừa hưởng tố chất từ gia đình, Việt Khuê từng là học sinh nổi bật của lớp chuyên Toán, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Năm 2002, anh giành giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia (năm không có giải Nhất). Ở bậc đại học, anh theo học hệ Cử nhân Khoa học Tài năng của Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, tốt nghiệp với điểm trung bình 9,45 và trở thành Thủ khoa của các Thủ khoa những trường Đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2006.

Vốn dự định theo nghề của bố nhưng sau chương trình Người hâm mộ cùng bình luận World Cup 2006, Việt Khuê bén duyên với truyền hình và gắn bó đến hiện tại. Song ở thời điểm bây giờ, nam BTV vẫn làm song song hai công việc: vừa lên sóng truyền hình, vừa mở một lớp dạy Toán tại nhà.

Về cuộc sống riêng tư, Việt Khuê có cuộc hôn nhân hạnh phúc với vợ là đồng nghiệp làm cùng ngành. Cặp đôi có đủ nếp, đủ tẻ, dù bận rộn nhưng vẫn dành trọn thời gian cho gia đình.

Được biết, gia đình BTV Việt Khuê hiện đang sống trong một căn nhà bề thế ở Hà Nội. Theo chia sẻ trên trang cá nhân của Việt Khuê, vợ chồng anh hoàn thiện căn nhà này vào đầu năm 2023. Căn biệt thự được xây dựng trên chính mảnh đất từ đời bố anh để lại.

“Cuối cùng cũng đã dọn được về tổ ấm mơ ước. Đồ đạc thì vẫn còn chút ngổn ngang, cảm xúc thì hết sức khó diễn tả... Thật biết ơn ông nội Zim – Zon đã nhìn xa, mua mảnh đất này từ năm 1993 và sau gần 30 năm, ông đã cho 2 con, 2 cháu toàn bộ đất và tiền xây nên tổ ấm này” , Việt Khuê từng bày tỏ trên Facebook.

Căn nhà được thiết kế hiện đại với tone xanh - trắng bắt mắt. Chỉ nhìn bên ngoài, nhiều người đã phải trầm trồ về độ hoành tráng của căn nhà.

Căn nhà có một khoảng sân khá rộng trước khi bước vào không gian chính. Thậm chí, khoảng sân này từng được BTV lắm một chiếc lưới chơi pickleball cùng vợ con để giải trí cuối tuần. Ngoài ra, khu vực sân vườn này cũng được anh trồng nhiều hoa, làm không gian nướng BBQ, ăn uống ngoài trời.

Phía bên trong được bày trí gọn gàng, đẹp mắt. Gia đình Việt Khuê cũng thường xuyên trang trí nhà cửa theo các dịp lễ như Giáng Sinh, Tết Nguyên đán,... Bên cạnh phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ,... nam BTV còn để riêng một căn phòng để phục vụ cho việc dạy học của mình.

