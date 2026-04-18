Tin rất vui: Người dân Hà Nội sẽ được xem pháo hoa tầm cao vào đúng dịp lễ từ khu vực này

Cuối tháng 4 năm nay, ngay trong lòng Thủ đô xuất hiện thêm nhiều điểm hẹn đủ sức giữ chân người dân, phục vụ cho kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5. Cụ thể, đang được nhắc tới là đêm nghệ thuật tổ chức tại Sân vận động Mỹ Đình, với hoạt động đáng được quan tâm là bắn pháo hoa tầm cao.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, tối 28/4/2026, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Âm vang Tổ quốc”, mở màn chuỗi “Tự hào là người Việt Nam” năm 2026. Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, Đài Truyền hình Việt Nam, UBND TP Hà Nội kết hợp cùng Công ty CP NetMedia tổ chức.

Thông tin về chương trình được VTV đưa (Ảnh VTV)

Sự kiện diễn ra đúng vào nhịp nghỉ lễ cuối tháng 4, chỉ ít ngày sau kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và sát dịp 30/4 - 1/5, vì thế nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người dân Thủ đô. Điều được quan tâm hơn cả là chương trình không chỉ có quy mô lớn mà còn khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật tầm cao tại khu vực sân vận động, biến Mỹ Đình thành một trong những điểm nhấn đáng chờ đợi nhất của Hà Nội trong những ngày này.

Tối 28/4, Mỹ Đình sẽ là điểm nhấn đặc biệt của Hà Nội

Theo đơn vị tổ chức, “Âm vang Tổ quốc” dự kiến có khoảng 40.000 khán giả tham dự, với hơn 2.000 nghệ sĩ, diễn viên cùng 500 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia biểu diễn. Quy mô ấy cho thấy đây không phải một đêm diễn thông thường, mà là chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp yếu tố chính luận, nghệ thuật và không khí lễ hội.

Chương trình bắt đầu từ 20h ngày 28/4. Phần đầu được truyền hình trực tiếp trên VTV1, trong khi phần hai phát trên VTVgo. Đáng chú ý, phần cuối sẽ khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật tại khu vực sân vận động. Điều này đồng nghĩa, không khí lễ hội sẽ không chỉ gói gọn trong khán đài, mà còn lan tỏa mạnh mẽ ra toàn bộ khu vực Mỹ Đình và các vùng lân cận.

Với nhiều người dân Hà Nội, đây là một thông tin đáng mong chờ bởi trong những dịp nghỉ lễ, không phải ai cũng lựa chọn đi xa. Một chương trình nghệ thuật lớn đi kèm màn pháo hoa tại khu vực Mỹ Đình rõ ràng mở ra thêm một lựa chọn thư giãn ngay trong thành phố, nhất là với những gia đình hoặc nhóm bạn muốn tận hưởng không khí lễ hội mà không cần di chuyển nhiều.

Thông tin cụ thể về chương trình (Ảnh VTV)

Hà Nội còn nhiều hoạt động hơn thế phục vụ công chúng dịp nghỉ lễ

Sau điểm nhấn ở Mỹ Đình, khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố cổ tiếp tục là nơi tập trung nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đáng chú ý. Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, từ tháng 4 đến hết tháng 6/2026, khu vực này tổ chức chuỗi chương trình dành cho người dân và du khách, trong đó dịp 30/4 - 1/5 nổi bật có “Chạm nghề phố cổ 2026”, các không gian trưng bày như “Sơn ta sử tích”, “Dòng chảy sơn mài Việt - Từ di sản đến đương đại”, không gian “Từ Dó mà ra” hay triển lãm tranh “Mùa sen nhớ Bác”.

Điểm hấp dẫn của cụm hoạt động này nằm ở chỗ người dân không chỉ đến để đi dạo hay chụp ảnh, mà còn có thể trải nghiệm những lát cắt văn hóa ngay giữa nội đô. Trong bối cảnh nhiều người chọn một kỳ nghỉ ngắn, nhẹ và không cần đi xa, hồ Gươm - phố cổ vẫn là lựa chọn quen thuộc nhưng chưa bao giờ hết sức hút.

Khu vực trung tâm thủ đô là Hồ Gươm và phố cổ luôn là điểm tập trung nhiều sự kiện thu hút hàng đầu (Ảnh Dân Trí)

Bên cạnh đó, các chương trình nghệ thuật phục vụ công chúng cũng được nối dài trong những ngày cuối tháng 4. Tối 29/4, Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long sẽ biểu diễn tại Vườn hoa Vạn Xuân. Đến tối 30/4, hàng loạt nhà hát của Hà Nội như Nhà hát Cải lương Hà Nội, Nhà hát Kịch Hà Nội, Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội, Nhà hát Múa Rối Thăng Long tiếp tục tham gia các chương trình biểu diễn phục vụ Nhân dân tại nhiều địa điểm.

Không chỉ dừng ở sân khấu ngoài trời, Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội cũng tổ chức 17 buổi chiếu phim lưu động, 14 buổi chiếu phim tại Rạp 2/9 Sơn Tây và một buổi chiếu phim kết hợp biểu diễn nghệ thuật trong dịp 30/4 và 1/5. Với những ai muốn một lịch trình nhẹ nhàng hơn, Bảo tàng Hà Nội cũng mở cửa xuyên dịp lễ, tạo thêm lựa chọn cho các gia đình và du khách ở lại Thủ đô.

Ảnh Đài PT-TH Hà Nội

Nhìn từ chuỗi hoạt động này, có thể thấy kỳ nghỉ cuối tháng 4 năm nay, Hà Nội không chỉ là nơi người ta đi qua để về quê hay chuẩn bị cho những chuyến du lịch xa. Ngược lại, thành phố đang tự tạo cho mình một lịch trình đủ hấp dẫn để người dân ở lại vẫn có nhiều điều để chờ đợi, từ một đêm pháo hoa ở Mỹ Đình đến những không gian văn hóa, biểu diễn và trải nghiệm cộng đồng kéo dài suốt kỳ nghỉ.