"Team qua đường" gặp Văn Hậu - Doãn Hải My sánh đôi đi TTTM, chàng cầu thủ gây thiện cảm vì 1 hành động tinh tế

Mới đây, "team qua đường" đã vô tình ghi lại khoảnh khắc hậu vệ Đoàn Văn Hậu và bà xã Doãn Hải My đưa quý tử đi chơi lúc rảnh rỗi. Xuất hiện tại một trung tâm thương mại lớn, cặp đôi diện trang phục năng động, trẻ trung, chiếm trọn spotlight.

Trong khi Đoàn Văn Hậu mặc chiếc áo phông đen in họa tiết vàng rực rỡ phối cùng quần short tối màu và đội mũ lưỡi trai trắng đầy nam tính, thì Doãn Hải My lại chọn cho mình bộ outfit cực kỳ thoải mái nhưng vẫn khoe khéo vóc dáng mảnh mai sau sinh. Cô diện chiếc áo sơ mi xanh đơn giản kết hợp cùng quần jeans rộng và không quên đeo khẩu trang đen để đảm bảo sự riêng tư. Hình ảnh Văn Hậu giản dị đẩy xe nôi phía trước dẫn lối cho bà xã phía sau khiến dân tình không khỏi chú ý đến hạnh phúc bình dị của gia đình nhỏ.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đưa con đi trung tâm thương mại gây chú ý (Ảnh: Alext Một Mình)

Trái ngược với hình ảnh lạnh lùng thường thấy trên sân cỏ, Đoàn Văn Hậu lại dịu dàng và chu đáo khi chăm sóc vợ con. Anh chàng luôn chú ý đến mọi cử chỉ của Hải My và nhóc tỳ, còn Doãn Hải My thì luôn giữ phong thái nhẹ nhàng, nữ tính như mọi khi.

Đáng chú ý nhất trong đoạn clip chính là tình huống khi gia đình nam cầu thủ bước vào thang máy trước. Nhận thấy vẫn còn đủ chỗ trống cho những người đang chờ phía sau, Đoàn Văn Hậu đã có một hành động tinh tế, vừa chủ động đứng nép sang một bên, vừa giữ cửa thang máy để ngăn cửa đóng lại, kiên nhẫn chờ đợi và ra hiệu cho những người phía sau vào chung.

Hành động nhỏ nhưng tinh tế này giúp những vị khách khác không phải mất thời gian đứng chờ chuyến thang tiếp theo. Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận khen ngợi thái độ lịch sự, văn minh của nam cầu thủ.

Kể từ khi chính thức về chung một nhà và đón thiên thần nhỏ, Đoàn Văn Hậu ngày càng ra dáng một "ông bố bỉm sữa" chính hiệu. Anh thường xuyên dành thời gian đưa vợ con đi thư giãn, mua sắm mỗi khi không phải tập luyện. Sự thấu hiểu và sẻ chia của Văn Hậu dành cho Doãn Hải My, từ việc chăm con đến những hành động lịch thiệp nơi công cộng, một lần nữa khẳng định vì sao họ luôn được coi là một trong những cặp đôi đẹp nhất của làng bóng đá Việt Nam.

Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My là cặp đôi đình đám làng bóng đá