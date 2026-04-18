Hot lại clip Bùi Lan Anh - dâu cả nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng trả lời phỏng vấn dạo trong sân trường 9 năm trước

Theo S.A | 18-04-2026 - 15:40 PM | Lifestyle

Bùi Lan Anh từng là Á khôi Duyên dáng Ngoại thương 2015. Khi clip 9 năm trước viral trở lại, cư dân mạng dành nhiều lời khen ngợi cho nhan sắc của cô.

Mới đây, đoạn clip có sự xuất hiện của Bùi Lan Anh - con dâu cả nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng bất ngờ viral trên mạng xã hội. Được biết clip quay từ năm 2017 - tức là gần 9 năm trước. Video nhanh chóng thu hút sự chú ý không chỉ vì nội dung dễ thương mà còn bởi nhan sắc nổi bật của cô.

Lan Anh trong clip phỏng vấn dạo năm nào (Nguồn: Cerender)

Trong clip, Bùi Lan Anh tham gia một buổi phỏng vấn dạo tại trường với thử thách đơn giản: gọi điện cho mẹ và nói câu “Con yêu mẹ”. Thời điểm đó, cô nói thêm rằng mình chuẩn bị đi du học nên thường xuyên thể hiện tình cảm với bố mẹ hơn.

Sau đó, Lan Anh thoải mái thực hiện thử thách, gọi điện cho mẹ và nói lời yêu thương một cách tự nhiên. Chính sự nhẹ nhàng, gần gũi cùng cách trò chuyện tình cảm đã khiến nhiều người dành thiện cảm cho cô.

Điều khiến đoạn clip được chia sẻ rầm rộ trở lại nằm ở visual nổi bật của nữ sinh viên năm ấy. Trong video, Bùi Lan Anh gây chú ý với gương mặt sáng, đường nét hài hòa và thần thái thanh lịch.

Hot lại clip Bùi Lan Anh - dâu cả nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng trả lời phỏng vấn dạo trong sân trường 9 năm trước- Ảnh 1.

Gương mặt dễ mến, nụ cười rạng rỡ của Lan Anh

Dưới phần bình luận, cư dân mạng để lại hàng loạt lời khen ngợi cho nhan sắc của cô: “Hàm răng đều, trán cao, mũi cao, thông minh xinh gái”, “Cái miệng cười xinh, sang. Cả gương mặt sáng ngời, thông minh”, “Bạn này đẹp thật, các đường nét trên khuôn mặt đều là quý tướng, phúc khí”, “Đẹp thiệt, tới răng cũng đẹp đều nữa”, “Hai con dâu của ông Vượng đẹp nhỉ? Mỗi người một vẻ, đều đẹp và nhìn đã gây thiện cảm với người đối diện rồi”...

Bùi Lan Anh sinh năm 1996, xuất thân từ một gia đình trí thức tại Hà Nội. Thời điểm quay clip phỏng vấn dạo nói trên, cô đang học lớp Anh 25, chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại, K53 Đại học Ngoại thương Hà Nội. Lan Anh cũng từng Á khôi 2 của Duyên dáng Ngoại thương 2015.

Sau này Lan Anh kết hôn với doanh nhân Phạm Nhật Quân Anh (sinh năm 1993) - con trai cả doanh nhân Phạm Nhật Vượng. Trên MXH, Bùi Lan Anh gần như không cập nhật hình ảnh, bài viết về công việc cũng như cuộc sống. Song những bức ảnh hiếm hoi cô chia sẻ khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa trước nhan sắc xinh đẹp, thần thái, nụ cười rạng rỡ.

Hot lại clip Bùi Lan Anh - dâu cả nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng trả lời phỏng vấn dạo trong sân trường 9 năm trước- Ảnh 2.

Hot lại clip Bùi Lan Anh - dâu cả nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng trả lời phỏng vấn dạo trong sân trường 9 năm trước- Ảnh 3.

Những bức ảnh hiếm hoi của Lan Anh khiến nhiều người xuýt xoa

Bùi Lan Anh cũng đồng hành cùng chồng tiếp quản các hoạt động kinh doanh của Tập đoàn. Ngày 23/10/2025, Công ty cổ phần Vin New Horizon được thành lập với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Đây là mô hình chuỗi dịch vụ và đô thị hưu trí, dưỡng lão cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.

Bà Thu Hương, vợ ông Vượng, sở hữu 32% vốn điều lệ và Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Hai người con dâu là Á hậu Nguyễn Phương Nhi và Bùi Lan Anh cùng con gái ông Phạm Nhật Vượng là Phạm Nhật Minh Anh, mỗi người nắm giữ 1% vốn điều lệ.

Hot lại clip Bùi Lan Anh - dâu cả nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng trả lời phỏng vấn dạo trong sân trường 9 năm trước- Ảnh 4.

Lan Anh và Phương Nhi tại Lễ trao giải Khoa học - Công nghệ toàn cầu VinFuture 2025

Theo S.A

