Căn hộ 69m² được cải tạo với chi phí hơn 500 triệu: Nhỏ nhưng tinh tế đến mức ai xem cũng muốn học theo

Không cần nhà lớn, chỉ cần bố trí đúng

Căn hộ 69m² của cô gái sinh năm 1990 tại Hồ Bắc gây chú ý vì cách thiết kế vừa tối giản vừa thực tế. Tổng chi phí cải tạo khoảng 150.000 NDT, trong đó 70.000 NDT dành cho phần hoàn thiện cơ bản và 80.000 NDT cho nội thất mềm.

Điểm đáng chú ý là toàn bộ không gian không chạy theo phong cách cầu kỳ, mà ưu tiên sự gọn gàng, linh hoạt và dễ duy trì lâu dài. Đây cũng là xu hướng thiết kế được nhiều gia đình trẻ lựa chọn: tối ưu công năng trước, trang trí sau.

Ngay từ khu vực lối vào, chủ nhà đã bố trí một hệ tủ giày treo tường kết hợp ghế thay giày và móc treo áo khoác. Thiết kế này giúp giảm cảm giác bừa bộn khi bước vào nhà, đồng thời tạo cảm giác gọn gàng ngay từ ấn tượng đầu tiên.

Chi tiết nhỏ nhưng lại cho thấy tư duy rất rõ: nhà nhỏ thì càng phải tận dụng tốt khu vực chuyển tiếp.

Phòng khách và phòng ăn chung không gian nhưng vẫn rõ chức năng

Một trong những điểm đáng học hỏi là cách chủ nhà xử lý không gian phòng khách và phòng ăn. Thay vì xây tường ngăn, cô sử dụng ánh sáng và thảm trải sàn để phân chia khu vực.

Hai kiểu đèn khác nhau giúp tạo cảm giác tách biệt chức năng, nhưng tổng thể vẫn thông thoáng. Đây là giải pháp thường thấy trong các căn hộ diện tích dưới 70m², giúp không gian rộng hơn mà vẫn đảm bảo tính riêng tư tương đối.

Nội thất trong phòng khách chủ yếu là đồ nhẹ, kích thước vừa phải để dễ di chuyển khi cần thay đổi bố cục. Việc lựa chọn đồ linh hoạt giúp không gian luôn có cảm giác mới mẻ mà không cần mua sắm nhiều lần.

Sàn nhà cũng được cải tạo bằng cách phủ lớp sàn PVC vân gỗ lên nền gạch cũ. Giải pháp này giúp tiết kiệm chi phí mà vẫn tạo cảm giác ấm áp hơn so với gạch đá sáng màu.

Nhà bếp chữ U - lựa chọn quen thuộc nhưng hiệu quả

Khu vực bếp sử dụng bố cục chữ U, giúp tận dụng tối đa diện tích lưu trữ và tạo thuận tiện khi nấu ăn. Các tủ bếp được bố trí sát tường, kết hợp ánh sáng trắng mạnh để tăng độ sáng cho không gian vốn không có nhiều cửa sổ.

Một điểm đáng chú ý là cửa trượt kính được sử dụng để ngăn bếp với phòng ăn. Thiết kế này giúp hạn chế mùi thức ăn lan ra khu vực sinh hoạt chung nhưng không làm mất đi cảm giác thông thoáng.

Đây là giải pháp ngày càng phổ biến trong các căn hộ nhỏ tại châu Á, đặc biệt phù hợp với những gia đình nấu ăn thường xuyên.

Ban công tích hợp giặt sấy - giải pháp thiết thực cho nhà nhỏ

Ban công được tận dụng để đặt máy giặt và máy sấy, đồng thời lắp thêm giàn phơi điện. Nhờ đó, việc giặt giũ trở nên thuận tiện ngay cả trong thời tiết ẩm ướt.

Giải pháp "2 trong 1" này giúp tiết kiệm diện tích và giảm bớt áp lực phơi đồ trong nhà – một vấn đề khá phổ biến ở các căn hộ nhỏ.

Phòng ngủ tối giản nhưng vẫn đủ tiện nghi

Phòng ngủ chính sử dụng tông màu trắng kết hợp sàn gỗ để tạo cảm giác thư giãn. Giường khung kim loại tích hợp đèn LED bên dưới tạo hiệu ứng nhẹ nhàng, giúp không gian trông hiện đại hơn mà không cần nhiều chi tiết trang trí.

Tủ quần áo cửa trượt giúp tiết kiệm diện tích lối đi – một lựa chọn rất phổ biến trong các căn hộ nhỏ.

Một góc nhỏ được bố trí làm khu vực đọc sách với ghế đơn và đèn sàn, tạo thêm chức năng cho phòng ngủ mà không làm không gian bị chật.

Phòng ngủ phụ đa năng - vừa làm việc vừa nghỉ ngơi

Phòng ngủ thứ hai có diện tích nhỏ hơn nhưng được thiết kế rất linh hoạt. Chủ nhà đặt nệm trực tiếp trên sàn để tiết kiệm chi phí và tạo cảm giác rộng hơn.

Khoảng trống gần cửa sổ được tận dụng làm góc làm việc chữ L, kết hợp tủ ngăn kéo để tăng không gian lưu trữ.

Cách bố trí này giúp phòng ngủ phụ có thể sử dụng cho nhiều mục đích: phòng làm việc, phòng khách ngủ lại hoặc phòng cho trẻ em.

Phòng tắm tách khô - ướt giúp nhà luôn gọn gàng

Dù diện tích không lớn, phòng tắm vẫn được chia khu vực khô và ướt bằng cửa kính trượt. Bồn cầu, tủ lavabo và khu tắm được bố trí thẳng hàng giúp tối ưu diện tích sử dụng.

Thiết kế này giúp phòng tắm luôn sạch sẽ, hạn chế nước bắn ra sàn và giảm công sức dọn dẹp hàng ngày.

Điều đáng học nhất: Tư duy thiết kế tiết kiệm nhưng hiệu quả

Điểm nổi bật của căn hộ không nằm ở việc chi nhiều tiền, mà ở cách chi đúng chỗ:

- ưu tiên ánh sáng và bố cục trước khi trang trí

- chọn nội thất gọn nhẹ để dễ thay đổi

- tận dụng không gian theo chiều dọc

- hạn chế chi tiết rườm rà khó vệ sinh

- thiết kế linh hoạt để thích ứng lâu dài

Với những nguyên tắc này, ngay cả căn hộ diện tích nhỏ vẫn có thể trở thành không gian sống thoải mái và bền vững.

Nhà không cần lớn mới đẹp. Quan trọng là cách sắp xếp khiến người sống trong đó cảm thấy dễ chịu mỗi ngày.