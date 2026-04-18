"Chị Hồng Vân đang ở Mỹ, gọi về cho tôi ngay trong đêm"

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, nghệ sĩ ưu tú Ốc Thanh Vân đã chia sẻ về vở kịch Nguyệt Hạ cô thực hiện cùng NSND Hồng Vân và ekip sau khi từ Úc về nước và giành nhiều giải thưởng.

Ốc Thanh Vân trong vở Nguyệt Hạ

Cô nói: "Ban đầu, chị em tôi định chọn một kịch bản khác để đem đi thi nhưng có một chút trục trặc.

Tôi lại là kiểu người nếu thấy có gì đó không ổn là rời hẳn ra để tìm một giải pháp khác và tôi tin vào quyết định cuối cùng của bản thân mình.

Đêm hôm đó, khi thấy kịch bản đó không ổn, tôi nói ngay với chị Hồng Vân rằng em thấy kịch bản này không được, em sẽ tìm một kịch bản khác. Tôi cũng có dự định tìm sang một kịch bản khác nhưng ít nhân vật hơn.

Đêm đó, chị Hồng Vân đang ở Mỹ và gọi về cho tôi ngay trong đêm bảo tôi đợi chút. Sau đó, chị gọi về cho gia đình tác giả Lê Duy Hạnh, lục lại kịch bản Nguyệt Hạ này từ hơn 30 năm trước để gửi cho tôi.

Tôi đọc kịch bản ngay đêm đó và trằn trọc không ngủ được, thức tới tận sáng. Đọc xong, tôi nói luôn với chị Hồng Vân: "Chị, em quyết định làm kịch bản này". Dù kịch bản đọc trên giấy rất khó hiểu, hại não.

Nhưng tôi vẫn nảy số được rằng mình sẽ làm được gì với nó. Và ở kiểu nảy số này, tôi và chị Hồng Vân rất chung tần số với nhau. Tôi dùng nguyên ê kíp cũ để diễn sang vở mới, không thay đổi.

Tôi cũng phải suy nghĩ làm sao để vở này sống được. Nhiều vở diễn chỉ đem đi thi rồi cất luôn, không diễn được vì không bán vé được. Tôi không muốn Nguyệt Hạ cũng bị như vậy. Tôi muốn Nguyệt Hạ có thể chạm đến khán giả.

Tới thời điểm này, Nguyệt Hạ cũng không có nhiều suất diễn. Nhiều người băn khoăn khi mua vé rằng không biết xem có hiểu gì không vì nó có quá cao siêu, vĩ mô hay không? Người ta bỏ tiền mua vé tới xem là chỉ muốn xem những vở cảm xúc, dễ hiểu, càng dễ hiểu càng tốt.

Nhưng đâu đó vẫn có những khán giả muốn tìm đến những điều lớn lao hơn. Họ muốn tìm kiếm yếu tố cảm xúc, hiệu ứng thị giác ở một vở diễn có chạm, có yếu tố mỹ thuật cao".