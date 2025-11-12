Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nơi dưỡng già của NSND Hồng Vân

12-11-2025 - 14:00 PM | Lifestyle

Ở tuổi 59, NSND Hồng Vân có cuộc sống êm đềm và hạnh phúc.

NSND Hồng Vân không chỉ nổi tiếng trên sân khấu kịch và màn ảnh Việt mà còn được ngưỡng mộ bởi tổ ấm hạnh phúc bên diễn viên Lê Tuấn Anh. Cặp đôi nghệ sĩ hòa hợp cả trong công việc lẫn cuộc sống, đặc biệt là niềm đam mê với không gian xanh và nhà vườn. Từ biệt thự sang trọng tại TP. HCM đến ngôi nhà vườn bình yên ở Long Hải (Vũng Tàu), từng góc của căn nhà đều được chăm chút tỉ mỉ, phủ đầy cây cỏ, hoa lá, mang đến cảm giác thư thái hiếm thấy giữa nhịp sống hiện đại.

Nơi dưỡng già của NSND Hồng Vân- Ảnh 1.
Nơi dưỡng già của NSND Hồng Vân- Ảnh 2.

Biệt thự ở TP.HCM

Căn biệt thự tại TP.HCM là nơi sinh sống chủ yếu của gia đình Hồng Vân - Lê Tuấn Anh, tọa lạc tại khu vực trung tâm, thuận tiện cho sinh hoạt và các hoạt động công việc. Ngôi nhà nổi bật với kiến trúc hiện đại, nhưng vẫn giữ được nét gần gũi, ấm cúng nhờ khoảng sân vườn rộng rãi trước và sau nhà. Khu vườn phía trước được chăm chút kỹ lưỡng, trồng nhiều loại cây ăn quả như khế, roi cùng các loại cây cảnh, non bộ và tiểu cảnh sinh động, tạo cảm giác xanh mát, thư thái.

Khu vườn phía sau được bố trí cây cảnh, hoa lá và những khoảng không gian nhỏ để cả gia đình có thể thư giãn, tận hưởng không khí trong lành. Tổng thể căn biệt thự vừa rộng rãi, tiện nghi, vừa toát lên vẻ sang trọng nhưng vẫn gần gũi, đúng với phong cách sống tinh tế và yêu thiên nhiên của nữ nghệ sĩ.

Nơi dưỡng già của NSND Hồng Vân- Ảnh 3.

Biệt thự của NSND Hồng Vân ở TP.HCM

Nơi dưỡng già của NSND Hồng Vân- Ảnh 4.

Khu vực sân vườn bạt ngàn cây hoa

Nơi dưỡng già của NSND Hồng Vân- Ảnh 5.
Nơi dưỡng già của NSND Hồng Vân- Ảnh 6.

Nhìn đâu cũng toát lên cảm giác xanh mướt, rực rỡ sắc màu từ những khóm hoa tươi và cây cảnh

Nơi dưỡng già của NSND Hồng Vân- Ảnh 7.

Bên trong biệt thự vô cùng rộng rãi, có thiết kế hiện đại nhưng vẫn gần gũi, ấm cúng

Nơi dưỡng già của NSND Hồng Vân- Ảnh 8.

Nội thất trong nhà mang phong cách cổ điển

Nơi dưỡng già của NSND Hồng Vân- Ảnh 9.

Khu vực nào cũng có nhiều cửa sổ để đón ánh sáng vào nhà

Nơi dưỡng già của NSND Hồng Vân- Ảnh 10.

Từ ngoài nhà cho đến trong nhà, khu vực nào cũng ngập tràn cây hoa

Gia trang dưỡng già ở Vũng Tàu

Dù thường xuyên bận rộn với công việc kinh doanh và các dự án phim ảnh, vợ chồng NSND Hồng Vân - Lê Tuấn Anh vẫn dành thời gian nghỉ ngơi tại gia trang ở Long Hải, Vũng Tàu vào những dịp lễ hoặc khi rảnh rỗi. Đây là không gian nghỉ dưỡng lý tưởng, nơi cả gia đình có thể tránh xa ồn ào thành phố và tận hưởng cuộc sống gần gũi với thiên nhiên.

Gia trang rộng lớn được bố trí khéo léo với nhiều tiểu cảnh, dòng suối nhỏ, vườn hoa rực rỡ, giếng cổ mang nét xưa cũ, cùng các khu trồng rau xanh, cây ăn quả. Không chỉ dừng lại ở đó, nơi đây còn nuôi thêm gà, vịt, ngan, ngỗng và được đào ao thả cá, tạo nên một tổng thể hài hòa, sinh động. Tất cả đều được ông xã của Hồng Vân cùng người thân tự tay xây dựng: từ việc cuốc đất, trồng cây, khiêng từng viên đá để sắp xếp non bộ, đến hoàn thiện các chi tiết tiểu cảnh, nhằm tạo ra một không gian nghỉ dưỡng vừa tiện nghi, vừa gắn bó với thiên nhiên, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu thư giãn của gia đình.

Nơi dưỡng già của NSND Hồng Vân- Ảnh 11.

Gia trang dưỡng già của vợ chồng Hồng Vân ở Vũng Tàu

Nơi dưỡng già của NSND Hồng Vân- Ảnh 12.

Không gian rộng thênh thang, được MC Quyền Linh ví như một khu du lịch nhỏ

Nơi dưỡng già của NSND Hồng Vân- Ảnh 13.

Nội thất trong cơ ngơi này chủ yếu là đồ gỗ, nổi bật với tông nâu trầm ấm áp, lý tưởng là chốn nghỉ ngơi cho đại gia đình NSND Hồng Vân sau những ngày bận rộn.

 Tổng hợp

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

