"Gây bão" vì… quá đẹp

Tại sự kiện Amundi Evian Championship, Sara Michelle Winter không chỉ gây chú ý với tài năng, mà chính ngoại hình cũng giúp cô trở nên nổi bật trên mạng xã hội. Theo The Sun, Sara Michelle Winter từng chinh phục sàn catwalk để giành vương miện Miss Canada.

Hiện tại, cô nàng cao 1m78 này đang thử sức để trở thành một tay golf chuyên nghiệp hàng đầu.

Sara là một trong những influencer nổi bật trong làng golf, với gần 400.000 người theo dõi trên Instagram và thêm 153.000 người trên TikTok.

Cô gái 28 tuổi cũng tham gia thi đấu tại Women’s All Pro Tour và Cactus Tour, với mục tiêu một ngày nào đó giành được thẻ LPGA Tour.

"Tôi thật may mắn khi có thể gọi công việc của mình là một trong những sở thích lớn nhất – đó là chơi golf," Sara chia sẻ với Miss Universe Canada. "Golf đã dạy tôi cách kiên nhẫn với mọi thứ trong cuộc sống, và bạn luôn có thể học hỏi và thử thách bản thân không ngừng."

Sara lớn lên ở Duncan, một thị trấn nhỏ trên đảo Vancouver, nơi cô xuất sắc trong múa, trượt băng nghệ thuật và karate.

Ngay khi 15 tuổi, cô đã ký hợp đồng người mẫu quốc tế đầu tiên với một agency tại Seoul, Hàn Quốc. Sau đó, Sara tham gia Miss Teen Canada 2011, nơi cô giành danh hiệu Miss Teen Photogenic.

Cô tiếp tục đại diện Canada tại SuperModel International 2012, Top Model of the World 2014, và lọt vào top 10 Miss Universe Canada 2019.

Sara bắt đầu yêu thích golf khi 22 tuổi và quyết định từ bỏ bằng cử nhân khoa học tại York University để theo đuổi môn thể thao này toàn thời gian.

Dù bắt đầu muộn, Sara đã chứng minh mình tiến bộ rất nhanh. "Tôi đã thi đấu với cả các golfer chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư ở các mini tour, chuẩn bị để một ngày nào đó tham dự kỳ tuyển chọn LPGA Tour," cô chia sẻ. "Với sự hỗ trợ từ cha và kiến thức từ huấn luyện viên, tôi luyện tập và nỗ lực mỗi ngày, cả trên sân lẫn ngoài sân, để trở thành vận động viên xuất sắc nhất về cả thể chất lẫn tinh thần."

Sara cũng tận dụng lượng người theo dõi khổng lồ trên mạng xã hội để ký kết các hợp đồng marketing với TaylorMade Canada và Adidas. "TaylorMade đã giúp tôi mở rộng nền tảng trong ngành golf trên toàn cầu và trở thành một influencer nổi tiếng," cô nói.

"Làm việc với một thương hiệu đẳng cấp trong một môn thể thao vốn do nam giới chiếm ưu thế đã cho tôi cơ hội phát triển golf, khuyến khích phụ nữ và giới trẻ trên toàn thế giới theo đuổi ước mơ. Tôi rất tự hào được hợp tác với TaylorMade Canada và háo hức tạo ra nhiều nội dung mới cùng họ."

Sara hiện đang thi đấu như một tay golf chuyên nghiệp và hy vọng một ngày nào đó sẽ giành được thẻ LPGA Tour.

Theo Giáo dục & Thời đại, tại giải Amundi Evian Championship ở Pháp cách đây ít lâu, Sara gây chú ý không chỉ bởi kỹ năng trên sân mà còn bởi loạt ảnh xinh đẹp và sang trọng, khiến người hâm mộ hết sức mê mẩn.

Một bài đăng thu hút hơn 500.000 lượt theo dõi trên Instagram cá nhân của tràn ngập lời khen ngợi như: “Cực kỳ mê hồn”, “Đẹp đến ngỡ ngàng”, “Golfer quyến rũ tuyệt vời”, “Cô gái này thật xinh đẹp!”

(Nguồn: The Sun)