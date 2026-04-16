Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đoàn Văn Hậu nhận tin vui

Theo Mai Phương | 16-04-2026 - 09:38 AM | Lifestyle

Đoàn Văn Hậu đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với CLB Công an Hà Nội khi mùa giải 2025/26 còn chưa kết thúc.

Theo nguồn tin của PV Báo Điện tử VTC News, Đoàn Văn Hậu đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với CLB Công an Hà Nội. Cầu thủ sinh năm 1999 sẽ ở lại đội bóng ngành công an thêm 3 mùa giải nữa với chi phí hợp lý.

Việc gia hạn hợp đồng với Đoàn Văn Hậu được đánh giá là quyết định hợp lý với CLB Công an Hà Nội ở thời điểm hiện tại. Trở lại thi đấu đỉnh cao hồi cuối năm 2025, Đoàn Văn Hậu nhanh chóng lấy lại phong độ. Anh vừa hoàn thành yêu cầu phòng ngự ở vị trí trung vệ và vừa có thể hỗ trợ cho mặt trận tấn công.

Đoàn Văn Hậu còn ghi một siêu phẩm trong trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội gặp Đông Á Thanh Hóa. Bàn thắng từ giữa sân của Văn Hậu mở ra chiến thắng đầy khó khăn nhưng quan trọng cho CLB Công an Hà Nội.

Đoàn Văn Hậu nghỉ thi đấu hơn 2 năm qua vì những chấn thương dai dẳng ở phần gót chân. Ban đầu, hậu vệ sinh năm 1999 được dự báo nghỉ thi đấu từ 6-8 tháng. Nhưng quá trình hồi phục mà không trải qua phẫu thuật diễn ra chưa thật như ý muốn của Văn Hậu. Tháng 3/2024, anh phải lên bàn mổ.

Sau đó, Đoàn Văn Hậu thêm 3 lần sang Singapore và 1 lần sang Hàn Quốc để điều trị dứt điểm chấn thương. Anh thường xuyên phải đeo nẹp và các thiết bị cố định phần bàn chân. Cuối cùng, Văn Hậu phải mất hơn 2 năm để trở lại sân cỏ.

Đoàn Văn Hậu là hạt nhân chính của U23 Việt Nam trong hành trình giành huy chương bạc giải U23 châu Á 2018. Anh vô địch AFF Cup 2018 và cùng tuyển Việt Nam vào vòng tứ kết Asian Cup 2019, vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Bất chấp giá trị chuyển nhượng suy giảm nặng nề chỉ còn 150 nghìn euro (theo transfermakt), Đoàn Văn Hậu vẫn là cái tên nhận được sự săn đón. Dẫu sao, việc ở lại CLB Công an Hà Nội cho Đoàn Văn Hậu một sự ổn định trong thời gian tiếp theo.

Theo Mai Phương

Thanh niên Việt

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên