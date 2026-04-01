Mẹ vợ từng khẳng định Đoàn Văn Hậu may mắn mới có dịp vào nhà Doãn Hải My sớm như vậy

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Theo Tú Tú | 13-04-2026 - 00:37 AM | Sống

Mẹ vợ từng “canh cửa” cực gắt: Đoàn Văn Hậu phải xin phép từng bước mới được vào nhà Doãn Hải My

Không phải cứ là cầu thủ nổi tiếng là dễ dàng ghi điểm với nhà bạn gái, câu chuyện của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My lại cho thấy hành trình yêu đương cũng “khó nhằn” không kém ai.

Trong một buổi chia sẻ vào khoảng cuối năm 2023 - thời điểm cặp đôi mới cưới - Doãn Hải My tiết lộ rằng gia đình cô quản lý khá nghiêm tại thời điểm cả hai mới hẹn hò. Khi Văn Hậu đến gặp bạn gái, anh gần như chỉ được đứng ở khu vực bên dưới nhà trên phố Trần Phú, hai người tranh thủ gặp nhau một chút rồi lại phải “ai về vị trí nấy”. Và chỉ sau khoảng 15-20 phút, Hải My lại bị bố mẹ gọi vào nhà, đủ hiểu độ “canh chừng” của phụ huynh.

Cơ hội đặc biệt chỉ đến trong một tình huống không ai mong muốn: khi Hải My bị gãy chân. Lúc này, Văn Hậu lập tức có mặt, chủ động xin phép gia đình để đỡ bạn gái lên nhà. Đây cũng là lần hiếm hoi anh chính thức bước chân vào không gian riêng của nhà người yêu. Chính vì vậy, mẹ Hải My từng nói vui mà thật: Văn Hậu “may mắn” thì mới có dịp vào nhà sớm như vậy, nếu không có khi còn phải chờ dài dài.

"Đến giờ mẹ em vẫn bảo, 'đấy, th** này may, chứ không là không biết bao giờ mới được lên nhà'", Doãn Hải My chia sẻ góc nhìn của bà Đoàn Phương Mai về lần đầu con rể tới nhà.

Mẹ vợ khẳng định Văn Hậu may mắn mới bước chân được vào nhà Doãn Hải My (Ảnh: FBNV)

Không chỉ “giữ khoảng cách”, gia đình Hải My còn đặt ra tiêu chuẩn khá cao với bạn trai của con gái. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì, lịch sự và cách cư xử chừng mực, Văn Hậu dần ghi điểm và được chấp nhận.

Sau khi chính thức về chung một nhà, mối quan hệ giữa Văn Hậu và gia đình vợ đã thay đổi hoàn toàn. Anh không còn là chàng trai phải đứng chờ dưới cổng mà đã trở thành con rể được yêu quý.

Sau gần 3 năm về chung nhà, Văn Hậu - Hải My đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân êm ấm, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ngọt ngào. Văn Hậu cũng thường xuyên được bố mẹ vợ động viên, cổ vũ. Bà Đoàn Phương Mai thường cùng con gái đi cổ vũ con rể thi đấu. Khi Văn Hậu ghi bàn, gia đình vợ theo dõi trên tivi và ăn mừng cuồng nhiệt. Bà của Hải My còn nói câu ấm lòng: "Ở lại đợi Hậu về nhé", cho thấy mối quan hệ tối đẹp của Văn Hậu và nhà vợ. Về phía Doãn Hải My, cô được khen ngợi vì sự khéo léo, tinh tế trong cách ứng xử với nhà chồng.

Theo Tú Tú

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên