Cụ ông 72 tuổi bị ung thư gan do thường xuyên ăn 1 loại rau

Trong những năm gần đây, các bệnh lý về gan ngày càng gia tăng trong cộng đồng. Tuy nhiên không ít trường hợp chỉ được phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn, khiến việc điều trị gặp nhiều khó khăn. Đáng chú ý, không ít nguyên nhân lại xuất phát từ những thói quen sinh hoạt, ăn uống tưởng chừng vô hại trong cuộc sống hàng ngày. Trường hợp dưới đây là một ví dụ.

Theo Sohu, cụ ông họ Vương (72 tuổi, Trung Quốc) được đưa vào viện trong tình trạng hôn mê. Sau khi thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân mắc ung thư gan giai đoạn cuối.

Theo thông tin từ gia đình, vợ ông Vương qua đời từ sớm, ông một mình nuôi hai con trai trưởng thành. Khi các con đã có cuộc sống riêng, người cha già lựa chọn sống một mình dù vẫn thường xuyên được các con lui tới thăm nom.

Trước đó, ông Vương nhiều lần cảm thấy cơ thể suy nhược, mệt mỏi kéo dài. Tuy nhiên, do nghĩ đây là biểu hiện bình thường của tuổi già, ông không đi kiểm tra sức khỏe. Cho đến một ngày, trong lúc đi chợ, ông bất ngờ đau bụng dữ dội rồi ngất xỉu, được người dân đưa đi cấp cứu.

Khi ông Vương tỉnh lại, hai con trai đã có mặt tại bệnh viện. Bác sĩ cho biết tình trạng bệnh của ông đã tiến triển nặng, gan bị tổn thương nghiêm trọng do ung thư, việc điều trị chủ yếu chỉ có thể dựa vào hóa trị để kéo dài sự sống.

Trong quá trình trao đổi với người nhà, các bác sĩ đã làm rõ một trong những nguyên nhân dẫn đến căn bệnh của ông Vương. Cụ thể, sau khi vợ mất, vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên ông Vương sống rất tiết kiệm. Ông thường ra khu đất phía sau chợ để hái rau mang về ăn. Phần lớn số rau này đã úa vàng, không còn tươi, thậm chí mọc gần khu vực tập kết rác thải, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo các bác sĩ, ở người cao tuổi, chức năng gan đã suy giảm theo thời gian. Việc thường xuyên sử dụng thực phẩm không đảm bảo vệ sinh trong thời gian dài có thể khiến gan bị tổn thương nghiêm trọng, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý nguy hiểm, trong đó có ung thư gan.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyên mọi người nên hạn chế tiêu thụ các loại rau, thực phẩm không rõ nguồn gốc hoặc đã hư hỏng nhằm bảo vệ sức khỏe lâu dài.

2 loại thực phẩm cần bỏ khỏi bàn ăn càng sớm càng tốt nếu không muốn bị ung thư gan

Ngoài các thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, hãy cố gắng tránh xa những loại thực phẩm sau đây để bảo vệ sức khỏe lá gan của mình:

1. Thịt nướng

Món nướng đã "chinh phục" trái tim của nhiều người bởi sự hấp dẫn cả về màu sắc lẫn hương vị. Thế nhưng khi nướng thịt, protein trong thịt sẽ phản ứng với các chất khác tạo thành chất gây ung thư có tên là benzopyrene. Do vậy, ăn thịt nướng thường xuyên có thể gây tổn thương tế bào gan cũng như làm tăng tỷ lệ mắc bệnh ung thư gan.

2. Thực phẩm bị mốc

Aflatoxin thường có trong các thực phẩm bị nấm mốc. Ngoài việc gây ra tình trạng ngộ độc cấp tính thì Aflatoxin còn được xem là nguyên nhân gây xơ gan và ung thư gan, rất nguy hiểm.

Theo các nhà khoa học, aflatoxin được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1960, tại một trang trại ở miền nam nước Anh. 100.000 con gà tây đột ngột chết chỉ trong vài tháng bởi những căn bệnh chưa từng biết đến trước đó. Sau quá trình kiểm tra, người ta phát hiện nguyên nhân của vấn đề đến từ nguồn thức ăn của chúng: đậu phộng bị mốc. Kể từ đó, loại nấm mốc aflatoxin trở thành nỗi ám ảnh chết chóc của toàn thế giới.

Thực phẩm nếu bảo quản không kỹ lưỡng rất dễ bị nấm mốc, gây nguy hại cho sức khỏe con người. Vì vậy, hãy chú ý bảo quản thực phẩm ở những nơi khô ráo, thoáng mát và sạch sẽ. Bên cạnh đó, không lưu trữ chúng quá lâu. Nếu phát hiện thức phẩm có sự biến đổi về màu sắc, kết cấu và mùi thì chứng tỏ đã bị nấm mốc, hư hỏng, nên vứt đi kẻo giữ lại hại thân.

(Tổng hợp)