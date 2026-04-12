Lương 13 triệu/tháng nhưng kế toán chuyển nhầm 4,5 tỷ, nam nhân viên nghỉ việc, tử chối trả tiền

Một vụ việc hy hữu liên quan đến sai sót trong trong việc trả lương thu hút sự chú ý của cộng đồng, khi một nhân viên văn phòng bất ngờ nhận khoản tiền cao gấp hàng trăm lần thu nhập thực tế, sau đó nghỉ việc và không hoàn trả.

Theo The Mirror, người này làm việc tại công ty thực phẩm đa quốc gia Consorcio Industrial de Alimentos de Chile với mức lương khoảng 500.000 peso Chile/tháng (tương đương 14 triệu đồng). Tuy nhiên, vào tháng 5/2022, do lỗi hệ thống, công ty đã chuyển nhầm cho anh số tiền lên tới 165,3 triệu peso (hơn 4,8 tỷ đồng).

Ngay khi phát hiện sai sót, doanh nghiệp yêu cầu hoàn trả. Trong buổi làm việc với bộ phận nhân sự, nhân viên này đã đồng ý trả lại khoản tiền nhận nhầm. Tuy nhiên, chỉ ba ngày sau, người này nộp đơn xin nghỉ việc và không thực hiện cam kết.

Sự việc nhanh chóng bị đưa ra tòa với cáo buộc trộm cắp. Vụ kiện kéo dài suốt 3 năm, trong đó bị đơn đối diện nguy cơ bị phạt tiền và án tù lên tới 540 ngày nếu bị kết tội.

Đến tháng 9 vừa qua, tòa án tại Santiago đã bác bỏ cáo buộc trộm cắp, cho rằng hành vi chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự. Tuy nhiên, hội đồng xét xử xác định đây là trường hợp “thu tiền trái phép”. Với nhận định này, cơ quan tố tụng không thể truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trước phán quyết, phía công ty cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi các biện pháp pháp lý, bao gồm kháng cáo, nhằm thu hồi số tiền đã chuyển nhầm.

Không chỉ riêng vụ việc trên, nhiều trường hợp tương tự cũng từng xảy ra. Cùng trong năm 2022 tại Chile, một công nhân ngành chế biến thịt nhận mức lương cao gấp 286 lần do lỗi kế toán. Sau khi được yêu cầu hoàn trả, người này cho biết sẽ xử lý tại ngân hàng nhưng sau đó nghỉ việc và mất liên lạc, buộc doanh nghiệp phải nhờ luật sư can thiệp.

Trong khi đó tại Đức, một sai sót quản lý kéo dài suốt nhiều năm cũng gây chú ý. Một giáo viên môn Sinh học và Địa lý nghỉ việc từ tháng 8/2009 do bệnh mãn tính và vấn đề tâm lý nhưng vẫn nhận lương đầy đủ trong 16 năm. Theo quy định, tình trạng sức khỏe của giáo viên này cần được đánh giá lại sau 3 tháng vắng mặt, song quy trình không được thực hiện.

Vụ việc chỉ được phát hiện vào năm 2024 khi có thay đổi trong ban quản lý và tiến hành kiểm toán nội bộ. Trong thời gian này, mức lương mà giáo viên nhận dao động từ 5.051 đến 6.174 euro/tháng (khoảng 155-190 triệu đồng).