Chỉ đổi 1 thói quen chi tiêu, gia đình Hà Nội tiết kiệm thêm 2 triệu mỗi tháng mà không phải sống kham khổ

Khi tiền cứ "hết lúc nào không biết"

Gia đình chị Lan (38 tuổi, Hà Nội) có tổng thu nhập khoảng 32 triệu đồng/tháng. Mức thu nhập này được xem là tương đối ổn so với mặt bằng chung, nhưng trong suốt một thời gian dài, chị vẫn cảm thấy khó tích lũy.

"Tháng nào cũng tiêu gần hết tiền, dù không mua món gì quá đắt. Đến khi nhìn lại sao vẫn không để dành được bao nhiêu", chị chia sẻ.

Sau khi thử ghi lại các khoản chi trong 2 tháng liên tiếp, chị nhận ra một điểm chung: tiền đi chợ và mua đồ ăn lặt vặt phát sinh nhiều hơn dự tính.

Không phải những khoản lớn, mà chính các chi tiêu nhỏ lặp lại nhiều lần trong tuần khiến tổng số tiền tăng lên đáng kể.

Thay đổi duy nhất: Đi chợ theo kế hoạch tuần

Trước đây, chị Lan thường ghé siêu thị hoặc cửa hàng tiện lợi gần nhà gần như mỗi ngày. Mỗi lần chỉ mua vài món, nhưng tổng chi tiêu cho thực phẩm và đồ gia dụng lại cao hơn dự tính ban đầu.

Sau khi điều chỉnh thói quen mua sắm, chị bắt đầu:

- lập danh sách thực phẩm cho cả tuần

- đi siêu thị 2 lần/tuần thay vì gần như mỗi ngày

- hạn chế mua theo cảm hứng

- kiểm tra lại đồ còn sẵn trong nhà trước khi mua mới

Chỉ sau 1 tháng, số tiền chi cho thực phẩm giảm rõ rệt mà bữa ăn vẫn đầy đủ.

Bảng chi tiêu trước và sau khi thay đổi

Trước khi điều chỉnh

Khoản chi Số tiền Thực phẩm 7.200.000 Ăn ngoài 2.000.000 Đồ gia dụng 1.200.000 Phát sinh nhỏ 1.500.000 Tổng 11.900.000

Sau khi điều chỉnh

Khoản chi Số tiền Thực phẩm 6.000.000 Ăn ngoài 1.600.000 Đồ gia dụng 900.000 Phát sinh nhỏ 1.300.000 Tổng 9.800.000

Số tiền tiết kiệm được mỗi tháng khoảng 2.100.000 đồng.

Điều đáng chú ý là chất lượng bữa ăn không giảm, chỉ là cách mua sắm trở nên có kế hoạch hơn.

Vì sao thay đổi nhỏ lại tạo ra khác biệt lớn?

1. Mua theo kế hoạch giúp tránh chi tiêu cảm tính

Nhiều người có xu hướng mua thêm khi đi siêu thị, đặc biệt là các món tiện lợi hoặc đồ khuyến mãi.

Việc lập danh sách trước giúp hạn chế những khoản chi không thực sự cần thiết.

2. Giảm số lần mua giúp kiểm soát tổng chi tiêu

Khi số lần mua sắm giảm, số lần phát sinh chi tiêu ngoài kế hoạch cũng giảm theo.

Một số người cho biết mỗi lần ghé cửa hàng tiện lợi có thể chi thêm 100.000–200.000 đồng cho các món nhỏ.

3. Chủ động kế hoạch bữa ăn giúp giảm lãng phí

Thực phẩm mua theo cảm hứng đôi khi không được sử dụng hết, dẫn đến lãng phí mà nhiều người không để ý.

Khi có kế hoạch trước, lượng thực phẩm mua vừa đủ hơn.

Tiết kiệm không nhất thiết phải cắt giảm mạnh

Một điểm chung trong nhiều câu chuyện chi tiêu là việc tiết kiệm hiệu quả không nhất thiết đến từ việc cắt giảm quá nhiều nhu cầu cá nhân.

Thay vào đó, việc điều chỉnh thói quen theo hướng chủ động hơn có thể giúp kiểm soát dòng tiền tốt hơn mà vẫn giữ được sự thoải mái trong sinh hoạt.

Sau 6 tháng duy trì thói quen này, gia đình chị Lan ước tính đã tiết kiệm thêm khoảng 12 triệu đồng – một khoản đủ để dùng cho các kế hoạch dài hạn hoặc dự phòng khi cần thiết.

Một thay đổi nhỏ nhưng dễ áp dụng

Không phải ai cũng có thể tăng thu nhập ngay lập tức, nhưng nhiều người có thể bắt đầu bằng việc thay đổi cách tiêu tiền.

Đôi khi, chỉ cần một điều chỉnh nhỏ trong thói quen hàng ngày cũng có thể tạo ra sự khác biệt rõ rệt sau vài tháng.

Và với nhiều gia đình, cảm giác chủ động được tài chính quan trọng không kém số tiền tiết kiệm được.