Trước khi có tổ ấm viên mãn như hiện tại, Đoàn Văn Hậu đã phải trải qua những gì?

Chuyện gia đình hậu vệ tài hoa Đoàn Văn Hậu và Top 10 Hoa hậu Việt Nam Doãn Hải My luôn là tâm điểm của truyền thông. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng, chính chủ đã từng hé lộ những kỉ niệm "dở khóc dở cười" về giai đoạn bắt đầu, thậm chí còn vướng phải không ít đồn đoán trái chiều về các mốc thời gian.

Màn tỏ tình "fail" ngay từ khi... chưa gặp mặt

Trong một chia sẻ hậu đám cưới, Đoàn Văn Hậu thừa nhận anh từng bị Doãn Hải My từ chối ngay lần đầu ngỏ lời. Đáng chú ý, nam cầu thủ "tấn công" quyết liệt đến mức tỏ tình ngay khi cả hai còn chưa một lần chạm mặt ngoài đời.

Hải My nhớ lại với sự bàng hoàng: "Eo ơi chưa gặp nhau mà chưa gì đã tỏ tình rồi". Cô nàng sinh năm 2001 khi ấy không từ chối thẳng thừng nhưng muốn cả hai cần gặp gỡ, trò chuyện thêm để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Trong khi đó, Văn Hậu lại tự tin khẳng định rằng lúc đó Hải My vốn đã có cảm tình với mình nên mới đưa ra câu trả lời "mở" như vậy.

Dòng thời gian tình cảm của cặp đôi từng khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Việc Văn Hậu nhắn tin làm quen và bị từ chối lần đầu được cho là diễn ra trước tháng 9/2019.

Điểm gây tranh cãi là vào thời điểm đó, Văn Hậu vẫn đang trong mối quan hệ với bạn gái cũ (Hoàng Anh Ốc). Thậm chí, trong một bức ảnh kỷ niệm tháng 9/2019, Hải My còn ngồi gần và cười rạng rỡ bên cạnh bạn gái lúc bấy giờ của hậu vệ gốc Thái Bình. Phải đến tháng 6/2020, Văn Hậu mới chính thức "đường ai nấy đi" với người cũ và đến tháng 8/2020, anh mới chính thức công khai yêu Doãn Hải My. Dù vướng nghi vấn "người thứ ba", nhưng sự im lặng và tình cảm bền chặt sau đó của cặp đôi đã dần xóa tan những hoài nghi.

Hiện tại là tổ ấm viên mãn khiến bao người ao ước

Vượt qua mọi sóng gió và thị phi, sau đám cưới "cổ tích", Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My hiện đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn. Không còn là những "ngôi sao" bận rộn với ánh hào quang, cả hai dành phần lớn thời gian để vun đắp cho tổ ấm nhỏ.

Tính đến nay, gia đình Văn Hậu - Hải My đã chào đón nhóc tỳ đáng yêu. Việc có vợ đẹp con ngoan khiến tổ ấm của chàng cầu thủ sinh năm 1999 trở thành hình mẫu lý tưởng trong giới quần đùi áo số.

Trong giai đoạn Văn Hậu gặp chấn thương dai dẳng và phải điều trị dài ngày, Doãn Hải My chính là hậu phương vững chắc nhất. Cô không chỉ chăm sóc con cái mà còn là điểm tựa tinh thần giúp chồng vượt qua những nốt trầm trong sự nghiệp.

Dù đã là mẹ bỉm, Doãn Hải My vẫn nhận được vô số lời khen ngợi bởi sắc vóc ngày càng mặn mà, quyến rũ. Cư dân mạng thường đùa rằng "vợ chăm khéo" nên Văn Hậu cũng ngày càng phong độ và chín chắn hơn.

Dù khởi đầu có chút "tréo ngoe" hay gây tranh cãi, nhưng hạnh phúc hiện tại của Văn Hậu và Hải My là câu trả lời xác đáng nhất. Sự chân thành và nỗ lực cùng nhau vượt qua khó khăn đã biến họ từ một cặp đôi thị phi trở thành biểu tượng của sự viên mãn trong showbiz và làng bóng đá Việt.