Cảnh báo đặc biệt đến các gia đình đang ăn cơm bằng đũa gỗ, đũa tre

Đũa gỗ, đũa tre là món đồ quá đỗi quen thuộc trong căn bếp của người Việt nhờ cảm giác gắp chắc chắn và giá thành rẻ. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài mộc mạc ấy lại tiềm ẩn một mối nguy hại khôn lường về sức khỏe. Không ít gia đình có thói quen dùng đũa đến khi mòn vẹt, mốc đen mới thay, mà không biết rằng mình đang gián tiếp đưa mầm bệnh vào cơ thể mỗi ngày qua đường ăn uống.

Dưới đây là những sai lầm nghiêm trọng mà người dùng cần thay đổi ngay lập tức:

1. Rửa đũa theo kiểu vò cả nắm

Đây là sai lầm phổ biến nhất của rất nhiều người dùng đũa. Việc cầm cả nắm đũa rồi chà xát mạnh vào nhau không giúp đũa sạch hơn mà ngược lại, nó phá hủy lớp màng bảo vệ bên ngoài của gỗ. Những vết trầy xước li ti xuất hiện sau mỗi lần vò chính là nơi thức ăn, dầu mỡ và hóa chất tẩy rửa đọng lại. Lâu dần, những khe hẹp này trở thành hang ổ lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi, rất khó có thể làm sạch bằng cách rửa thông thường.

2. Ngâm đũa quá lâu trong bồn rửa bát

Thói quen tích tụ bát đũa để rửa một lần, hoặc ngâm đũa trong bồn nước qua đêm là cực kỳ nguy hiểm. Gỗ có tính hút ẩm cao, khi bị ngâm lâu, nước bẩn và vi khuẩn sẽ thấm sâu vào từng thớ gỗ bên trong. Điều này không chỉ khiến đũa nhanh mục, dễ gãy mà còn tạo ra mùi hôi đặc trưng, là dấu hiệu cho thấy cấu trúc gỗ đã bị nhiễm khuẩn nặng nề từ bên trong.

3. Cất đũa vào ống khi còn ướt: Mầm mống của độc tố Aflatoxin

Sai lầm chết người nhất chính là cất đũa ngay vào ống kín khi vừa rửa xong. Môi trường ẩm thấp, thiếu ánh sáng trong ống đũa là điều kiện hoàn hảo để nấm mốc phát triển. Đặc biệt là nấm mốc vàng, loại nấm sản sinh ra Aflatoxin - một loại độc tố được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào nhóm gây ung thư gan hàng đầu. Điều đáng sợ là Aflatoxin cực kỳ bền bỉ, dù bạn có luộc đũa ở 100°C thì loại độc tố này vẫn không bị phân hủy hoàn toàn.

4. Dùng đũa quá hạn (Quá 6 tháng chưa thay)

Khác với các loại thìa inox hay bát sứ có độ bền vĩnh cửu, đũa gỗ và tre có tuổi thọ cực kỳ ngắn ngủi do đặc tính hữu cơ. Sau khoảng 3-6 tháng sử dụng liên tục, dưới tác động cộng hưởng từ nhiệt độ cao khi nấu nướng và việc ngâm nước hàng ngày, cấu trúc sợi gỗ bắt đầu bị phá vỡ và biến chất.

- Sự xuống cấp từ bên trong: Ngay cả khi bề mặt trông vẫn còn mới, thực tế các thớ gỗ bên trong đã trở nên rỗng và xốp hơn. Đây là lúc đũa bắt đầu xuất hiện những mùi chua nhẹ hoặc mùi ẩm mốc đặc trưng mà việc rửa bằng nước rửa bát thông thường không thể loại bỏ.

- Nguy cơ nhiễm độc hóa học: Nhiều loại đũa gỗ trên thị trường được phủ một lớp sơn hoặc bóng để tạo thẩm mỹ. Sau 6 tháng, lớp phủ này bị mài mòn, bong tróc và có khả năng lẫn vào thức ăn trong quá trình gắp, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hệ tiêu hóa.

- Sai lầm từ mắt thường: Rất nhiều gia đình có thói quen dùng đũa đến 1-2 năm, chỉ khi nào đũa bị gãy, cong vênh nặng hoặc "nổi mốc xanh mốc lộ thiên" mới đem bỏ. Các chuyên gia y tế cảnh báo, đây là một sai lầm chết người. Khi đũa đã đổi màu (thường là sẫm hơn hoặc có các đốm li ti), nghĩa là vi khuẩn đã xâm nhập sâu vào lõi gỗ.

Lời khuyên từ chuyên gia: Đừng đợi đến khi đôi đũa "biểu tình" mới thay thế. Hãy chủ động ghi nhớ thời gian mua hoặc quan sát độ bóng của bề mặt; ngay khi đũa mất đi độ trơn nhẵn nguyên bản, đó chính là tín hiệu "đỏ" yêu cầu bạn phải thay mới để bảo vệ sức khỏe tuyệt đối cho các thành viên trong gia đình.