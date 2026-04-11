Cảnh báo đặc biệt đến các gia đình đang dùng tủ lạnh

Cho thức ăn còn nóng vào tủ lạnh

Nhiều người có thói quen cho thức ăn còn nóng vào tủ lạnh để làm nguội nhanh. Tuy nhiên, điều này khiến nhiệt độ bên trong tủ tăng đột ngột, buộc thiết bị phải tăng công suất làm lạnh để cân bằng lại nhiệt độ.

Hệ quả là tủ lạnh tiêu tốn nhiều điện năng hơn, mô-tơ phải hoạt động liên tục, lâu dài làm giảm tuổi thọ thiết bị. Ngoài ra, việc thay đổi nhiệt độ đột ngột còn khiến thực phẩm dễ bị biến chất, nhanh ôi thiu và mất đi giá trị dinh dưỡng.

Lưu trữ thực phẩm không hợp lý

Việc nhồi nhét quá nhiều thực phẩm hoặc sắp xếp không khoa học sẽ cản trở luồng khí lạnh lưu thông bên trong tủ. Điều này khiến hiệu quả làm lạnh giảm, đồng thời làm tăng mức tiêu thụ điện và ảnh hưởng đến độ bền của thiết bị.

Đáng chú ý, nếu ngăn mát bị nhồi kín trong khi ngăn đá lại để trống, máy nén sẽ phải hoạt động nhiều hơn để duy trì nhiệt độ ổn định. Người dùng nên tận dụng hợp lý cả hai ngăn, có thể đặt thêm khay đá hoặc chai nước trong ngăn đá để giữ nhiệt tốt hơn.

Mở tủ lạnh quá lâu, đóng không kín

Thói quen mở tủ lạnh quá lâu hoặc mở nhiều lần trong thời gian ngắn sẽ khiến hơi lạnh thoát ra ngoài, làm giảm hiệu suất làm lạnh. Khi đó, tủ phải hoạt động liên tục để bù nhiệt, gây hao tốn điện năng.

Bên cạnh đó, việc đóng cửa không kín do ron bị hở, bản lề hỏng hoặc chứa quá nhiều thực phẩm cũng khiến tủ hoạt động kém hiệu quả, phát ra tiếng ồn, dễ đọng nước và làm thực phẩm nhanh hỏng.

Đặt tủ lạnh sai vị trí

Tủ lạnh thường được đặt trong khu vực bếp để tiện sử dụng, nhưng nếu đặt quá gần bếp gas, nguy cơ cháy nổ sẽ tăng cao khi có rò rỉ khí gas gặp nguồn điện từ tủ.

Đặt tủ gần bồn rửa cũng tiềm ẩn nguy hiểm do môi trường ẩm ướt dễ gây chập điện, đặc biệt khi dây điện bị hở hoặc xuống cấp. Ngoài ra, kê tủ quá sát tường sẽ cản trở quá trình tản nhiệt, khiến thiết bị dễ quá nóng và hoạt động kém hiệu quả.

Các chuyên gia khuyến cáo nên đặt tủ lạnh ở nơi khô ráo, thoáng khí, cách tường và các vật xung quanh ít nhất khoảng 20 cm.

Sử dụng ổ cắm, dây điện kém chất lượng

Tủ lạnh là thiết bị có công suất lớn và hoạt động liên tục. Việc dùng chung ổ cắm với nhiều thiết bị khác hoặc sử dụng dây điện kém chất lượng có thể dẫn đến quá tải, chập cháy.

Người dùng nên sử dụng ổ cắm riêng cho tủ lạnh, tránh các loại ổ chia giá rẻ và thường xuyên kiểm tra tình trạng dây điện để phát hiện sớm nguy cơ.

Không kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ

Sau thời gian dài sử dụng, các bộ phận như dây điện, quạt tản nhiệt hay dàn nóng có thể bị bám bụi hoặc xuống cấp. Nếu không được vệ sinh, kiểm tra định kỳ, nguy cơ quá nhiệt và chập điện sẽ tăng lên đáng kể.

Để vật dễ cháy gần tủ lạnh

Các vật dụng như túi nilon, giấy, khăn lau đặt trên hoặc quanh tủ lạnh có thể trở thành “mồi lửa” nếu thiết bị xảy ra sự cố quá nhiệt hoặc chập điện.

Không ngắt điện khi không sử dụng dài ngày

Khi đi vắng dài ngày, việc để tủ lạnh hoạt động liên tục mà không kiểm soát có thể làm tăng rủi ro sự cố điện. Trong trường hợp không cần thiết, nên rút điện, vệ sinh tủ và mở hé cửa để tránh ẩm mốc.

Trong quá trình sử dụng, nếu tủ lạnh xuất hiện những dấu hiệu bất thường như phát ra tiếng kêu lạ, rung mạnh, thân tủ nóng lên bất thường (đặc biệt ở phía sau), có mùi khét hoặc mùi nhựa cháy, người dùng tuyệt đối không nên chủ quan. Ngoài ra, hiện tượng chạm vào thấy tê nhẹ do rò điện hoặc việc tủ hoạt động liên tục không ngắt cũng là những cảnh báo nguy hiểm.

Khi gặp bất kỳ dấu hiệu nào kể trên, cần nhanh chóng ngắt nguồn điện và tiến hành kiểm tra, sửa chữa kịp thời để tránh nguy cơ xảy ra sự cố nghiêm trọng.