Một đoạn clip đang lan truyền mạnh mẽ trên page Công an tỉnh Phú Thọ

Theo Hương Trà | 11-04-2026 - 16:17 PM | Sống

Trong khoảnh khắc nghỉ ngơi sau nhiệm vụ, các chiến sĩ cứu hỏa được người dân cầm nón quạt liên tục để xua đi cái nắng nóng gay gắt. Hành động của người dân đã tạo nên một khung hình thật gần gũi và bình dị.

Những ngày nay, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc người dân đứng quạt mát cho lực lượng cứu hỏa vừa tham gia dập lửa tại một cửa hàng ở Thổ Tang (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc cũ, nay thuộc tỉnh Phú Thọ) khiến người xem đặc biệt lưu tâm. Đoạn clip do người dân chứng kiến ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội. Không lâu sau đó, khoảnh khắc đẹp này cũng được đăng tải lại trên Page Công an tỉnh Phú Thọ và đang được lan tỏa mạnh mẽ.

Là người chứng kiến sự việc và đăng tải clip trên mạng xã hội, chị Nguyễn Thị Bắc đã có những chia sẻ cụ thể trên tờ Tri Thức - Znews. Chị Bắc cho hay vụ cháy xảy ra tại cửa hàng bán quần áo, sữa và đồ sơ sinh trên địa bàn Thổ Tang. Khi đám cháy bùng phát, lực lượng cứu hộ cứu nạn nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác chữa cháy. Do bên trong cửa hàng chứa nhiều hàng hóa dễ bắt lửa, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khiến việc khống chế gặp nhiều khó khăn, nên lực lượng chức năng phải mất nhiều giờ mới có thể hoàn toàn dập được đám cháy.

Thời điểm ấy, thời tiết nắng nóng gay gắt, điện khu vực bị cắt để đảm bảo an toàn, người dân đã chủ động mang nước uống cùng vật dụng có thể dùng làm quạt để hỗ trợ lực lượng cứu hỏa trong phút nghỉ ngơi. Hành động của người dân đã tạo nên một khung cảnh gắn kết và bình dị, cho thấy tình cảm của người dân với lực lượng chức năng.

Liên quan tới vụ cháy ở cửa hàng ở Thổ Tang, thông tin trên Dân Trí, ông Lê Thanh Tuấn, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân xã Thổ Tang cho hay, vụ hỏa hoạn xảy ra vào trưa 8/4 tại hộ gia đình ông Vũ Văn Kh. (thôn Bắc Cường). Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp với Phòng PC07, Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành chữa cháy, dập lửa, khống chế đám cháy không để xảy ra cháy lan.

Đến 12h51, đám cháy được khống chế và đến 14h26, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Mỹ công bố "12 loại nông sản bẩn nhất năm 2026", nhiều món "quen nhẵn mặt" với người Việt

Nên chọn trà hay cà phê để bắt đầu buổi sáng?

Người đã chuyển khoản sau khi nhận được tin nhắn Zalo này, khẩn trương đến công an trình báo

Mới 30+ đã tóc bạc, dễ tăng cân, hay quên: Không phải vì tuổi tác, mà bạn đang lão hoá do stress, có 3 dấu hiệu thì đừng bỏ qua

Giao hàng nhưng khách không có ở nhà, nam shipper bị chủ nhà cắt camera an ninh ra đăng khắp nơi

Người phụ nữ ngày nào cũng đi ngủ sớm nhưng sáng dậy vẫn thiếu ngủ, mệt mỏi trầm trọng, đoạn camera giám sát lúc 3 giờ sáng tiết lộ

