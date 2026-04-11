Người phụ nữ ngày nào cũng đi ngủ sớm nhưng sáng dậy vẫn thiếu ngủ, mệt mỏi trầm trọng, đoạn camera giám sát lúc 3 giờ sáng tiết lộ

Theo Mỹ Diệu | 11-04-2026 - 15:36 PM | Sống

Đoạn video camera giám sát lan truyền trên mạng cho thấy chuyện xảy ra vào lúc 3 giờ sáng đã gây ra triệu chứng thiếu ngủ, mệt mỏi của người phụ nữ.

Theo trang The Sun, câu chuyện này đã lan truyền trên mạng khi một chủ nhà chia sẻ đoạn video từ camera an ninh nhà mình ghi lại những cảnh tượng hỗn loạn gần như mỗi đêm. Thủ phạm chính không ai khác ngoài những chú mèo cưng của họ, dường như chúng luôn chọn 3 giờ sáng làm thời điểm gây rối.

Chủ nhà cho biết camera an ninh trong nhà đã ghi lại cùng một sự việc lặp đi lặp lại mỗi đêm. Cô đăng tải các đoạn video lên kênh cá nhân của mình, cho thấy nhiều con mèo của cô đuổi nhau quanh giường như thể đang chơi ở sân chơi, nhảy lên gối, leo trèo trên nệm và chơi đùa rất hăng say, hầu như không để ý đến việc chủ nhân của chúng có đang ngủ hay không.

Đoạn video được chia sẻ cho thấy những con mèo rượt đuổi nhau dữ dội, đôi khi nhảy qua người chủ, đôi khi giẫm lên mặt hoặc trèo lên người họ như thể họ là một phần của đấu trường, vô tình biến chủ nhân thành những "chướng ngại vật" giữa sân.

Chủ nhà cũng nói đùa rằng nếu ai thắc mắc tại sao trông cô ấy như thể thiếu ngủ, thì đoạn video từ camera an ninh này là bằng chứng rõ ràng, bởi vì mỗi đêm sau 3 giờ sáng, nhà cô ấy tự động rơi vào trạng thái "hỗn loạn".

Mặc dù sự việc này khiến chủ nhà giật mình tỉnh giấc mỗi đêm, nhưng đối với những người yêu mèo, sự hỗn loạn này lại trở thành một nguồn màu sắc nhỏ trong cuộc sống thường nhật của họ, khiến ngôi nhà không bao giờ yên tĩnh.

Thiếu ngủ gây tác động thế nào cho sức khỏe

Thiếu ngủ không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi mà còn gây ra hàng loạt tác động tiêu cực đến sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), ngủ không đủ giấc có thể làm suy giảm khả năng tập trung, trí nhớ và phản xạ, từ đó tăng nguy cơ tai nạn trong sinh hoạt và lao động. Về lâu dài, tình trạng này còn liên quan đến nguy cơ cao mắc các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, bệnh tim mạch, tiểu đường type 2 và béo phì.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Sleep Health cũng cho thấy thiếu ngủ làm rối loạn hormone kiểm soát cảm giác đói no, khiến con người dễ ăn nhiều hơn và tăng cân.

Ngoài ra, hệ miễn dịch cũng bị ảnh hưởng rõ rệt: một nghiên cứu của Đại học California (Mỹ) chỉ ra rằng người ngủ dưới 6 giờ mỗi đêm có nguy cơ mắc cảm lạnh cao hơn so với người ngủ đủ 7-8 giờ. Không chỉ vậy, thiếu ngủ kéo dài còn làm tăng nguy cơ rối loạn lo âu, trầm cảm và suy giảm chất lượng cuộc sống

Theo Mỹ Diệu

