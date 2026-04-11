Làm văn phòng quá mệt đầu, chàng trai quyết định nghỉ việc để đi cắt cỏ, dọn nhà thuê: Thu nhập gấp 4 lần lương công sở!

Trong bối cảnh làn sóng sa thải còn đang tiếp diễn, nhiều công ty - tập đoàn lớn trên khắp thế giới “thi nhau” cắt giảm nhân sự, chúng ta phải thừa nhận với nhau sự thật: Với sự xuất hiện của AI (trí tuệ nhân tạo), công việc văn phòng dường như không còn là lựa chọn an toàn và lý tưởng tuyệt đối. Bất kỳ lúc nào, chúng ta cũng có thể là người “bị gọi tên” trong danh sách sa thải, với lý do “công ty tái cấu trúc” hay nói thẳng ra là việc của bạn, giờ đã có AI làm thay.

Thế nên cũng không có gì khó hiểu khi nhiều người lựa chọn chuyển hướng 180 độ cho sự nghiệp của mình. Bryn Jones - Chàng trai người Anh, vốn làm việc trong lĩnh vực quản lý tài chính doanh nghiệp, là một trong số những người mới hoàn thành một cú “quay ngoắt” như vậy trong sự nghiệp.

Bryn Jones

Bryn Jones đã rời bỏ công việc bàn giấy quen thuộc để theo đuổi một con đường hoàn toàn khác: Làm các công việc tay chân như cắt cỏ, dọn vườn, dọn nhà và vệ sinh mái nhà. Lựa chọn tưởng chừng mạo hiểm này lại mang đến cho anh mức thu nhập lên tới 12.000 bảng Anh mỗi tháng (khoảng hơn 370 triệu đồng), cùng một cuộc sống linh hoạt hơn.

Đời sống công sở quá ngột ngạt

Chia sẻ về bước ngoặt lớn trong cuộc đời, Bryn Jones cho biết anh cảm thấy ngột ngạt với nhịp sống lặp lại đến mức nhàm chán của công việc văn phòng. Mỗi ngày, Bryn Jones bị “gắn chặt” vào bàn làm việc suốt nhiều giờ và anh không muốn tiếp tục sống như vậy trong phần còn lại.

Sau 8 năm làm việc trong môi trường tài chính, anh quyết định rời bỏ công việc ổn định để tìm kiếm một hướng đi khác, nơi anh có thể chủ động thời gian và làm việc ngoài trời nhiều hơn.

Ban đầu, lựa chọn này không hề dễ dàng. Bryn Jones không có bằng cấp chuyên môn liên quan đến các công việc tay chân mà anh định theo đuổi. Tuy nhiên, thay vì coi đó là rào cản, anh xem đây là cơ hội để bắt đầu lại từ đầu. Anh bắt đầu nhận những công việc đơn giản như dọn dẹp sân vườn, cắt cỏ, sau đó mở rộng sang dọn nhà và vệ sinh mái nhà - Một dịch vụ ít nơi cung cấp nhưng nhu cầu của thị trường lại khá cao.

Công việc này đòi hỏi sức khỏe và sự chịu khó, đặc biệt là khi phải leo lên mái nhà hoặc làm việc trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Dù vậy, Bryn Jones cho biết anh cảm thấy hài lòng hơn nhiều so với thời còn làm văn phòng. Việc được làm việc ngoài trời, chủ động sắp xếp lịch làm và trực tiếp nhìn thấy kết quả lao động mỗi ngày mang lại cho anh cảm giác tự do mà trước đây anh không có.

Một lần dọn mái nhà thuê giúp Bryn Jones kiếm được 800 bảng Anh, 1 tháng rửa 15 cái mái nhà là "đủ ấm"

Chỉ trong vòng khoảng 6 tháng kể từ khi bắt đầu cung cấp dịch vụ dọn dẹp thuê, Bryn Jones đã xây dựng được một lượng khách hàng ổn định. Anh cho biết mỗi lần vệ sinh mái nhà, anh có thể thu về tối thiểu 800 bảng Anh (khoảng 25 triệu đồng). Trung bình mỗi tháng, anh thực hiện khoảng 15 công việc tương tự, chưa kể các dịch vụ dọn nhà, dọn vườn và cắt cỏ khác. Nhờ đó, tổng thu nhập hàng tháng của Bryn Jones đạt khoảng 12.000 bảng Anh (hơn 370 triệu đồng) - Con số mà ngay cả khi còn làm trong lĩnh vực tài chính, anh cũng khó đạt được trong thời gian ngắn như vậy.

Bryn Jones cho biết, chỉ trong 6 tháng làm các công việc như cắt cỏ, dọn nhà và vệ sinh mái, thu nhập của anh đã cao gấp khoảng 4 lần so với mức lương của năm đầu tiên khi mới đi làm văn phòng.

Lao động tay chân: Mệt trong giới hạn “có thể chấp nhận được”

Kể từ khi bén duyên với công việc tay chân, Bryn Jones bỗng có cảm hứng “chơi” mạng xã hội. Những đoạn video ghi lại cảnh anh làm việc, từ cắt cỏ đến rửa mái nhà,... nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước quyết định dám thay đổi của anh, đồng thời cho rằng câu chuyện này truyền cảm hứng cho những ai đang cảm thấy bế tắc trong công việc hiện tại.

Bryn Jones trong 1 video chia sẻ về quyết định bỏ việc văn phòng để đi làm công việc tay chân

Dù vậy, Bryn Jones cũng thừa nhận rằng công việc mới không phải lúc nào cũng “dễ thở”. Những ngày thời tiết xấu, mưa gió hay lạnh giá đều khiến công việc trở nên vất vả hơn. Bên cạnh đó, việc tự kinh doanh đồng nghĩa với việc anh phải tự tìm kiếm khách hàng, quản lý lịch làm việc và chịu trách nhiệm cho toàn bộ hoạt động của mình. Tuy nhiên, so với cảm giác bị bó buộc ở chốn văn phòng, những khó khăn này vẫn nằm trong phạm vi mà anh có thể chấp nhận được.

Câu chuyện của Bryn Jones đã phần nào phản ánh một xu hướng ngày càng phổ biến, khi nhiều người sẵn sàng rời bỏ công việc văn phòng để theo đuổi các công việc lao động tay chân - điều mà trước đây thường bị xem là chỉ những người “không có bằng cấp” mới làm.

Từ một nhân viên tài chính quen với những báo cáo chằng chịt số liệu, Bryn Jones đã trở thành một người lao động tự do trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ dọn dẹp. Hành trình này không chỉ là câu chuyện về việc kiếm tiền, mà còn là minh chứng cho việc thay đổi cả sự nghiệp. Với anh, quyết định rời bỏ công việc văn phòng không phải là bước lùi, mà là khởi đầu cho một cách sống mới: Được làm chủ thời gian và quan trọng nhất là mệt thể xác vẫn đỡ hơn “mệt đầu, mệt tinh thần”.

(Nguồn: The Sun)