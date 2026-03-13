Tiếp viên hàng không lương 15 - 17 triệu/ tháng quá áp lực nên muốn nghỉ việc, netizen ngớ người: Ôi sao lương thấp thế!

Mới đây, trong một hội nhóm có hơn 1,4 triệu thành viên trên mạng xã hội, bài đăng ẩn danh của một phụ nữ U40 nhanh chóng thu hút sự chú ý khi chia sẻ câu chuyện cá nhân và xin lời khuyên về việc có nên nghỉ việc hay không.

Bài đăng của nữ tiếp viên hàng không trên Facebook.

Theo chia sẻ, người phụ nữ năm nay 38 tuổi, đã gắn bó với nghề tiếp viên hàng không suốt 12 năm. Tuy nhiên thời gian gần đây, thu nhập giảm, trong khi tính chất công việc với giờ giấc thất thường lại ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe và cuộc sống gia đình, đặc biệt là việc chăm sóc hai con nhỏ.

Nguyên văn chia sẻ của nữ TVHK: "Mình 38 tuổi, làm công việc tiếp viên hàng không được 12 năm. Thu nhập hiện tại khoảng 15-17triệu đồng/tháng tùy theo giờ bay (195 nghìn đồng/giờ). Giờ bay chỉ bắt đầu được tính khi máy bay đóng cửa và tháo chèn, còn thời gian chờ delay hay có mặt tại công ty để họp trước chuyến bay khoảng 2 tiếng thì không được tính lương. Đối với tiếp viên thời vụ như mình thì cũng không có lương cơ bản. Tính chất công việc chắc nhiều người cũng biết: giờ giấc rất thất thường. Có hôm phải thức xuyên đêm, có hôm dậy từ 3 giờ sáng. Nhiều chuyến bay bị delay nên tổng thời gian trên máy bay có khi còn nhiều hơn thời gian ở nhà. Hiện mình có hai bé sinh đôi gần 3 tuổi. Mình không có nhiều thời gian cho con cái và gia đình vì thiếu ngủ trầm trọng hay lo âu. Vì vậy mình đang suy nghĩ nghiêm túc về việc nghỉ việc để tìm một công việc giờ hành chính ổn định, để có thể ở gần con và chăm sóc gia đình nhiều hơn. Nhưng thật sự mình vẫn rất phân vân: - Nghỉ một công việc mình đã gắn bó hơn 10 năm có phải là quyết định quá vội vàng không? - Ở tuổi 38, bắt đầu lại với một công việc mới liệu có khó không? - Mình nên bắt đầu tập kinh doanh hay tìm công việc giờ hành chính? Mình rất mong nhận được những chia sẻ thật lòng từ mọi người để có thêm góc nhìn trước khi đưa ra quyết định. Cảm ơn cả nhà rất nhiều!".

Bài đăng sau đó nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt tương tác cùng rất nhiều bình luận chia sẻ kinh nghiệm, quan điểm cá nhân.

Trong đó, một chi tiết gây chú ý và tạo ra nhiều tranh luận chính là mức thu nhập 15-17 triệu đồng/tháng của nữ tiếp viên hàng không. Bởi lâu nay, nghề tiếp viên hàng không thường được xem là một trong những công việc “trong mơ”, gắn với hình ảnh thu nhập cao, đãi ngộ tốt và cơ hội đi lại nhiều nơi.

Tuy nhiên trên thực tế, thu nhập của tiếp viên hàng không không phải lúc nào cũng cố định. Ngoài lương cơ bản thì còn lương tính theo số giờ bay, phụ cấp, công tác phí,... Vì vậy, thu nhập mỗi tháng có thể dao động tùy thuộc vào số giờ bay, lịch bay cũng như chế độ hợp đồng. Trong trường hợp của người phụ nữ này, cô cho biết mình đang làm tiếp viên thời vụ, không có lương cơ bản và thu nhập chủ yếu được tính theo giờ bay, nên tổng thu nhập mỗi tháng không cao như nhiều người vẫn hình dung về nghề này. Còn về lý do làm việc hơn 10 năm nhưng vẫn là lao động thời vụ thì nữ tiếp viên hàng không này không có thêm chia sẻ gì.

Song, quay trở lại câu chuyện chính, đang được quan tâm hơn cả chính là đưa ra lời khuyên cho người phụ nữ nên nghỉ việc, làm tiếp hay lấn sân kinh doanh.

Ảnh minh họa.

Dưới phần bình luận, nhiều người cho biết họ từng rơi vào hoàn cảnh tương tự: gắn bó với một công việc suốt nhiều năm nhưng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi hoặc băn khoăn về hướng đi lâu dài. Trong bối cảnh thị trường lao động biến động vài năm gần đây, việc thay đổi công việc hay chuyển hướng nghề nghiệp không còn là điều quá hiếm gặp. Không ít người sau 5-10 năm làm việc vẫn quyết định nghỉ việc để tìm một con đường khác phù hợp hơn với hoàn cảnh cá nhân. Có người đã thành công, có người thì đang thất nghiệp.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng việc rẽ sang một lĩnh vực hoàn toàn mới ở tuổi gần 40 không phải là quyết định đơn giản. Nếu không có kế hoạch tài chính dự phòng hoặc chưa xác định rõ hướng đi tiếp theo, rủi ro vẫn là điều cần cân nhắc.

Một số cư dân mạng đưa ra lời khuyên nên song song tìm cơ hội mới trước khi nghỉ việc để giảm áp lực tài chính. Một người khác gợi ý nên tận dụng lợi thế nghề nghiệp sẵn có để tìm việc làm thêm hoặc lấn sân lĩnh vực mà bản thân có kinh nghiệm như làm các công việc iên quan đến khách sạn, du lịch, hướng dẫn viên hoặc dạy tiếng Anh.

Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến cho rằng người phụ nữ nên cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định nghỉ việc. Theo họ, trong bối cảnh thị trường lao động cạnh tranh như hiện nay, việc tìm được một công việc mới ổn định, đặc biệt ở độ tuổi gần 40, không phải điều dễ dàng. Ngoài ra, nhiều người cũng cho rằng việc rời khỏi một công việc đã gắn bó hơn 10 năm không chỉ là câu chuyện đổi nghề đơn thuần, mà còn liên quan đến “vùng an toàn” nghề nghiệp. Nếu chưa có sự chuẩn bị về kỹ năng, định hướng nghề nghiệp hoặc tinh thần sẵn sàng bắt đầu lại từ đầu, quá trình chuyển hướng có thể mang đến không ít áp lực và rủi ro.

Tựu trung, đa số ý kiến đều cho rằng không có lựa chọn nào đúng hay sai tuyệt đối. Điều quan trọng là người trong cuộc cần cân nhắc kỹ giữa sức khỏe, gia đình, thu nhập cũng như kế hoạch lâu dài trước khi đưa ra quyết định.

Những bình luận của của dân mạng trước câu hỏi của nữ tiếp viên hàng không nêu trên:

- "Em nghĩ cứ thử đi xin việc khi có thời gian rảnh. Nào có offer rồi xin off bên này. Thế là vừa khai thác tiềm năng vừa an toàn. Thật ra bên ngoài nhiều việc văn phong lương cao hơn mà giờ giấc ổn định hơn. Có thể chị mới xin qua công việc khác chịu lương thấp, đi làm rồi vài năm sau tăng lương hàng năm mà lo gì ạ"

- "Mình khoanh vùng lại điểm mạnh, yếu của mình, Tiếp viên hàng không chắc chắn về phần giao tiếp - ngôn ngữ cũng ổn rồi. Có thể chọn lựa ngành khách sạn, tourguide, dạy tiếng Anh. Còn về kinh doanh thì mình khuyên đừng, vì trong giai đoạn hiện tại, bước ra kinh doanh mà không có kỹ năng không có kinh nghiệm thì thì stress càng thêm stress"

- "Không được 220 nghìn đồng/giờ bay à chị? Chị làm 10 năm vẫn tính là thời vụ ạ? Thế thì nên chuyển chuyển nhé, làm công việc khác còn tương lai sau này nữa"

- "Em đi làm gần 10 năm và đã nghỉ. Ra ngoài có rất nhiều công mức lương tương đương thậm chí cao hơn đi bay chị ạ. Tuy nhiên vì mình làm tiếp viên hàng không quá lâu nên không có kinh nghiệm làm việc khác nên xin việc ở ngoài rất là khó và để được mức lương tương xứng cũng rất stress và đau đầu chị nhé. 12 năm rồi nếu chưa có kế hoạch cụ thể em nghĩ chị nên tiếp tục phấn đấu, để cải thiện mức lương thì sao"

- "Nghe chị tâm sự thì chúng ta từng là đồng nghiệp, không chừng đã từng bay chung ý, và em đã mạnh mẽ quyết định nghỉ, giờ em kinh doanh riêng, trộm vía ổn hơn đi bay chị ạ, có nhiều cái vùng an toàn mình không dám nhảy ra, nhưng đâu rồi cũng có con đường cho mình cả"

- "Đừng chị ạ. Nếu chị có cơ hội thật sự tốt. Bây giờ công việc khó khăn lắm. E đang thất nghiệp cả năm nay rồi. Để có 1 công việc thuận lợi không dễ đâu ạ. Mà tìm công việc bên ngoài giờ thì chật vật. Với lại tuổi của chị nữa. Khó lắm. Nên cứ làm đi ạ. Sau đó song song tìm đường lui. Cố gắng tích sản. Tìm thu nhập thụ động"

- "Nếu công việc hiện tại làm cho bạn quá sức và mệt mỏi, không còn cảm thấy mang lại niềm vui cũng như thu nhập không đủ đảm bảo cho cuộc sống hiện tại mình nghĩ bạn nên dũng cảm cân nhắc và tính toán. Tính toán đường đi nước bước cho giai đoạn tiếp theo sau khi nghỉ công việc cũ thật tốt. Tâm lý vững vàng lên. Có thể song song làm thêm 1 công việc mới, tuy mệt nhưng sẽ biết chính xác nên làm gì rồi hãy nghỉ công việc cũ".