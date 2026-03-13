Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

4 loại nước để lâu trong bình giữ nhiệt có thể trở thành “ổ vi khuẩn”, nuôi tế bào ung thư

13-03-2026 - 18:08 PM

Những năm gần đây, bình giữ nhiệt hoặc cốc giữ nhiệt ngày càng được nhiều người sử dụng để mang theo cà phê, trà hay sữa ra ngoài. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo rằng nếu một số loại đồ uống được đựng trong bình giữ nhiệt quá lâu, có thể trở thành môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển, thậm chí gây bệnh cho cơ thể.

Một bác sĩ nhi khoa Trung Quốc đã chia sẻ trên mạng xã hội rằng mặc dù bình giữ nhiệt được thiết kế với cấu trúc hai lớp chân không để duy trì nhiệt độ, nhưng nếu đồ uống để quá lâu, đặc biệt là những loại giàu dinh dưỡng, vi khuẩn có thể sinh sôi nhanh chóng mà người dùng không hề hay biết.

4 loại đồ uống không nên để lâu trong bình giữ nhiệt

Theo các chuyên gia, vi khuẩn thường phát triển mạnh trong khoảng nhiệt độ từ 5-60 độ C, còn được gọi là “vùng nhiệt độ nguy hiểm của thực phẩm”. Nếu đồ uống nằm trong khoảng nhiệt độ này quá lâu, vi khuẩn có thể tăng sinh rất nhanh.

Dưới đây là 4 loại đồ uống dễ trở thành môi trường nuôi vi khuẩn nếu để lâu trong bình giữ nhiệt.

1. Sữa

Sữa chứa nhiều protein, đường lactose và chất dinh dưỡng, vì vậy rất dễ trở thành môi trường cho vi khuẩn phát triển. Nếu đựng sữa trong bình giữ nhiệt trong thời gian dài, nguy cơ nhiễm khuẩn và hư hỏng sẽ tăng lên đáng kể.

2. Sữa đậu nành

Tương tự sữa động vật, sữa đậu nành cũng giàu protein và dưỡng chất. Nếu không uống ngay sau khi cho vào bình giữ nhiệt, vi khuẩn có thể nhanh chóng sinh sôi, đặc biệt khi nhiệt độ không còn đủ nóng hoặc đủ lạnh.

3. Cà phê sữa, latte

Các loại cà phê có thêm sữa như latte, cappuccino cũng nằm trong nhóm nguy cơ cao. Phần sữa trong đồ uống tạo điều kiện thuận lợi để vi khuẩn phát triển nếu để trong bình quá lâu.

4. Đồ uống nhiều đường

Các loại đồ uống ngọt như trà sữa, nước pha đường hoặc đồ uống có siro có thể trở thành “nguồn thức ăn” cho vi khuẩn. Khi để lâu trong bình giữ nhiệt, lượng vi khuẩn có thể tăng lên nhanh chóng.

Các bác sĩ khuyến cáo những loại đồ uống này nên được uống hết trong vòng 2 giờ sau khi cho vào bình để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn và hạn chế các vấn đề về đường tiêu hóa.

Ngay cả đồ uống lạnh cũng không hoàn toàn an toàn

Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần giữ lạnh là đủ, nhưng thực tế vi khuẩn vẫn có thể phát triển nếu nhiệt độ tăng trên 5 độ C.

Ví dụ, sữa lạnh hoặc sữa đậu nành lạnh nếu để ngoài quá lâu trong bình giữ nhiệt, nhiệt độ bên trong tăng lên thì vi khuẩn vẫn có thể bắt đầu sinh sôi trở lại.

Đối với trẻ nhỏ, bác sĩ khuyến nghị phụ huynh nên pha sữa và cho trẻ uống ngay, thay vì giữ sữa trong bình giữ nhiệt trong thời gian dài.

Các loại đồ uống như trà không đường hoặc cà phê đen có nguy cơ thấp hơn, nhưng vẫn cần chú ý cặn trà và cặn cà phê tích tụ trong bình nếu không vệ sinh kỹ.

Vi khuẩn trong bình giữ nhiệt có thể gây ung thư

Khi đồ uống bị nhiễm vi khuẩn, người uống có thể gặp các vấn đề như đau bụng, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa. Tuy nhiên, nguy cơ không chỉ dừng ở đó.

Một số loại vi khuẩn và độc tố do vi khuẩn tạo ra khi tồn tại lâu trong thực phẩm có thể gây viêm mạn tính ở đường tiêu hóa. Nhiều nghiên cứu cho thấy tình trạng viêm kéo dài trong cơ thể có liên quan đến nguy cơ mắc các bệnh mạn tính, trong đó có ung thư đường tiêu hóa như ung thư dạ dày hoặc ung thư đại trực tràng.

Ngoài ra, việc thường xuyên tiêu thụ thực phẩm hoặc đồ uống bị nhiễm khuẩn cũng có thể làm mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, từ đó ảnh hưởng đến miễn dịch và sức khỏe tổng thể.

Cách vệ sinh bình giữ nhiệt đúng cách

Để hạn chế vi khuẩn tích tụ trong bình giữ nhiệt, các chuyên gia khuyến nghị nên vệ sinh bình thường xuyên và đúng cách.

- Làm sạch thông thường: Rửa bình bằng nước ấm và nước rửa chén dịu nhẹ sau mỗi lần sử dụng để loại bỏ cặn bẩn.

- Khử mùi và cặn trà, cà phê: Có thể dùng baking soda pha với nước ấm, ngâm một lúc rồi rửa lại để khử mùi và làm sạch vết bẩn.

- Loại bỏ cặn khoáng: Nếu xuất hiện lớp cặn trắng do nước cứng, có thể dùng axit citric hoặc nước chanh pha với nước ấm để ngâm trước khi rửa.

Sau khi rửa, nên úp bình cho khô tự nhiên. Tránh dùng bàn chải cứng hoặc miếng cọ kim loại, vì các vết xước nhỏ bên trong bình có thể trở thành nơi trú ẩn lý tưởng cho vi khuẩn trong lần sử dụng sau.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng bình giữ nhiệt rất tiện lợi, nhưng sử dụng đúng cách và vệ sinh thường xuyên mới giúp đảm bảo an toàn cho sức khỏe lâu dài.

Nguồn và ảnh: Mirror Media, Healthline, ETToday

Theo Mỹ Diệu

Báo văn hóa

bình giữ nhiệt

