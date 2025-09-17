Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!

Bình giữ nhiệt là vật dụng không thể thiếu với nhiều người, dùng để giữ nước nóng/lạnh suốt nhiều giờ đồng hồ khi đi làm, đi học hay thậm chí là đi chơi. Tiện lợi là vậy nhưng ít ai để ý rằng sau vài tháng sử dụng, chiếc bình tưởng như vô hại này có thể biến thành ổ vi khuẩn nếu không được vệ sinh đúng cách.

Bên trong bình , thành inox rất dễ bám lại lớp cặn của trà, cà phê và nước khoáng. Những mảng bám màu nâu vàng hay xám xịt không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn ám mùi nồng, làm nước uống trở nên hôi, chua hoặc đắng khó chịu. Nghiêm trọng hơn, các lớp cặn này kết hợp với độ ẩm trong bình sẽ tạo điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn, nấm mốc sinh sôi. Một nghiên cứu vệ sinh học cho thấy nếu bình giữ nhiệt không được rửa sạch thường xuyên, mật độ vi khuẩn bên trong có thể cao gấp nhiều lần so với bồn rửa bát.

Hậu quả của việc dùng bình bẩn kéo dài không chỉ dừng lại ở việc đồ uống mất ngon. Vi khuẩn và nấm mốc có thể xâm nhập vào cơ thể, gây ra các vấn đề về đường tiêu hóa như đau bụng, tiêu chảy, viêm dạ dày. Thậm chí, nhiều người còn bị nổi mụn quanh miệng hoặc hôi miệng mà không biết nguyên nhân lại đến từ chiếc bình giữ nhiệt bẩn. Với những ai có hệ miễn dịch yếu, nguy cơ nhiễm khuẩn càng cao.

Dù biết rõ nguy cơ, nhưng không ít người lại lười vệ sinh bình vì cho rằng miệng bình nhỏ, thân sâu, khó đưa tay vào cọ rửa. Thực tế, bạn hoàn toàn có thể làm sạch bình nhanh chóng bằng những cách đơn giản và hiệu quả, chỉ cần vài nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp.

3 cách đơn giản vệ sinh bình giữ nhiệt

1. Dùng bàn chải đánh răng

Thay vì dùng miếng sắt chà dễ gây xước lớp inox, bạn có thể tận dụng bàn chải đánh răng. Đầu bàn chải nhỏ, lông mềm sẽ dễ dàng luồn vào các khe ren và thành bình . Chỉ cần chà nhẹ nhàng cùng với nước rửa bát hoặc một chút baking soda, vết bẩn và mảng bám sẽ nhanh chóng bong ra. Sau khi rửa sạch lại bằng nước, thành bình sẽ sáng hơn hẳn, không còn vết ố khó chịu.

2. Dùng gạo và baking soda

Cho một nắm nhỏ gạo sống vào bình , thêm một thìa cà phê baking soda rồi đổ nước ấm vào khoảng 2/3 dung tích. Đậy nắp thật kín và lắc mạnh trong 1 - 2 phút. Hạt gạo sẽ hoạt động như hạt mài tự nhiên, còn baking soda có tác dụng khử mùi và làm tan mảng bám. Sau khi lắc, đổ bỏ dung dịch, tráng lại nhiều lần với nước sạch, bạn sẽ thấy bên trong bình sáng rõ rệt.

3. Dùng vỏ trứng và muối/baking soda

Đập vụn vỏ trứng đã rửa sạch, cho vào trong bình . Thêm một thìa muối hạt hoặc baking soda rồi rót nước ấm vào. Đậy nắp và lắc đều khoảng 1 - 2 phút. Vỏ trứng có tác dụng chà xát nhẹ nhàng, kết hợp với muối hoặc baking soda giúp làm sạch mảng bám và khử mùi hiệu quả. Rửa lại với nước sạch nhiều lần, đảm bảo bình vừa sáng vừa không còn ám mùi.

Lưu ý khi vệ sinh bình giữ nhiệt

- Không nên dùng búi sắt hoặc chất tẩy mạnh vì dễ làm xước lớp inox và giảm tuổi thọ bình .

- Sau khi vệ sinh, cần để bình khô ráo hoàn toàn, tránh đậy kín nắp khi còn ẩm để ngăn vi khuẩn phát triển.

- Nên rửa sạch ngay sau mỗi lần sử dụng để hạn chế mảng bám tích tụ.

