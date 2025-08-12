Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

5 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt khiến bản thân bị tổn hại, nhiễm kim loại nặng, dễ gây ung thư

12-08-2025

Tiện đến mấy cũng nên bỏ thói quen đựng 5 thứ này trong bình giữ nhiệt.

Bình giữ nhiệt là vật dụng quen thuộc với dân văn phòng, học sinh, sinh viên và những người yêu thích chăm sóc sức khỏe. Ban đầu, bình chỉ được dùng để giữ nước nóng, với khả năng giữ nhiệt tốt, nước có thể ấm nóng suốt nhiều ngày. Theo thời gian, mọi người sáng tạo thêm nhiều cách sử dụng như nấu cháo, ủ sữa chua, đựng cơm, giữ đá lạnh hay đồ uống mát. Những cách này mang lại nhiều tiện lợi, nhưng không phải loại nước nào cũng phù hợp để đựng trong bình giữ nhiệt. Một số loại có thể làm hỏng lớp lót bên trong hoặc gây hại sức khỏe. Hãy cùng khám phá 5 loại nước cần tránh đựng trong bình giữ nhiệt nhé.

1. Đồ uống có tính axit

Nước chanh, nước mơ ngâm hoặc đồ uống có ga như cola, soda đều thuộc nhóm axit. Vào mùa nóng, nhiều người thích cho đá vào các loại nước này rồi đựng trong bình giữ nhiệt để giữ lạnh lâu hơn. Tuy nhiên, axit có tính ăn mòn, dễ làm lớp lót kim loại trong bình bị hỏng khiến ion kim loại hòa vào nước. Uống nước chứa kim loại nặng lâu dài có thể gây hại cho cơ thể. Ngoài ra, bình bị ăn mòn sẽ giảm khả năng giữ nhiệt. Vì vậy, nên tránh đựng đồ uống axit trong bình giữ nhiệt.

5 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt khiến bản thân bị tổn hại, nhiễm kim loại nặng, dễ gây ung thư- Ảnh 1.

2. Sữa tươi

Buổi sáng bận rộn, nhiều người thường có thói quen đổ sữa tươi vào bình giữ nhiệt để mang theo, tiện uống khi đến trường hoặc nơi làm việc. Tuy nhiên, sữa là thực phẩm chứa nhiều protein, dễ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Trong khi đó, môi trường kín và ấm của bình giữ nhiệt lại khiến vi khuẩn sinh sôi nhanh, làm sữa hỏng sớm, dẫn đến nguy cơ đau bụng, tiêu chảy nếu uống phải. Để an toàn, nên dùng hộp đựng thực phẩm riêng cho sữa.

5 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt khiến bản thân bị tổn hại, nhiễm kim loại nặng, dễ gây ung thư- Ảnh 2.

3. Thực phẩm dễ lên men

Một số người thích ngâm các nguyên liệu như táo đỏ, kỷ tử hay quế trong nước nóng, đựng trong bình giữ nhiệt để giữ hương vị. Tuy nhiên, các thực phẩm dễ lên men này lại có thể tiềm ẩn nguy cơ nguy hiểm. Đã có trường hợp bình giữ nhiệt phát nổ do khí CO2 từ quá trình lên men của táo đỏ tích tụ, gây áp suất cao bên trong. Khi mở nắp, áp suất thoát ra đột ngột có thể gây tai nạn. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, không nên ngâm các nguyên liệu như táo đỏ, kỷ tử hay hoa quả khô trong bình giữ nhiệt.

5 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt khiến bản thân bị tổn hại, nhiễm kim loại nặng, dễ gây ung thư- Ảnh 3.

4. Trà lá

Pha trà bằng bình giữ nhiệt là thói quen của nhiều người, nhưng cách này không tốt. Nhiệt độ cao liên tục trong bình có thể phá hủy các chất dinh dưỡng trong trà, khiến nước trà đắng, mất hương vị. Hơn nữa, tannin và caffeine trong trà có thể phản ứng với oxy ở nhiệt độ cao, tạo ra chất gây khó chịu cho dạ dày. Để thưởng thức trà ngon, nên pha trong bình thủy tinh hoặc ấm trà chuyên dụng.

5 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt khiến bản thân bị tổn hại, nhiễm kim loại nặng, dễ gây ung thư- Ảnh 4.

5. Canh hoặc nước chứa nhiều muối

Nhiều người không chỉ dùng bình giữ nhiệt để đựng nước nóng mà còn thích tận dụng để chứa canh hoặc súp mặn. Tuy nhiên, canh hoặc các loại nước chứa nhiều muối có tính ăn mòn tương tự axit, có thể làm hỏng lớp lót kim loại của bình, khiến kim loại nặng hòa vào thực phẩm, gây hại cho sức khỏe và làm giảm khả năng giữ nhiệt. Để an toàn, hãy chọn hộp thủy tinh hoặc nhựa thực phẩm chất lượng cao để đựng canh thay vì bình giữ nhiệt.

Theo Sohu

Khuyên chân thành: 5 loại nước này bỏ vào bình giữ nhiệt dễ thành “thuốc độc” lúc nào không hay

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

Từ Khóa:
bình giữ nhiệt

