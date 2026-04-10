Đinh Anh | 10-04-2026 - 14:05 PM | Sống

Thuế TP.HCM có thông báo quan trọng về khai, nộp thuế: Người dân cần chú ý

Người dân cần nắm rõ thời hạn này để tránh bị xử phạt vi phạm hành chính và tính tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật thuế.

Trưa ngày 10/4, Thuế TP.HCM đã phát đi thông báo về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế tháng 4.

Thuế TP.HCM thông báo thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế tháng 4. Ảnh: Thuế TP.HCM

Cụ thể, các loại thuế kê khai theo tháng, bao gồm: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế đối với loại thuế khai theo tháng chậm nhất là ngày 20/4/2026.

Các loại thuế kê khai và nộp theo quý: Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân (với tổ chức khai thuế GTGT theo quý & lựa chọn khai thuế TNCN theo quý), thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đối với các loại thuế kê khai và nộp theo quý, các cá nhân, tổ chức cần hoàn thiện trước ngày 4/5/2026.

Thuế TP.HCM cho biết thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót.

Nếu trường hợp có vướng mắc trong quá trình thực hiện, người nộp thuế cần liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Trước đó, cơ quan Thuế cũng lưu ý, người nộp thuế nên hoàn tất hồ sơ và nộp thuế sớm hơn thời hạn từ vài ngày để tránh tình trạng nghẽn hệ thống nộp thuế điện tử hoặc lỗi chuyển khoản ngân hàng. Việc chậm nộp hồ sơ hoặc tiền thuế có thể dẫn đến bị xử phạt vi phạm hành chính và tính tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật thuế.

Từ tháng 4, nhiều khoản phí trên VNeID được giảm đến 50%: Người dân cần biết để tránh mất quyền lợi

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngành học với tỷ lệ có việc sau tốt nghiệp lên tới 100%, nhu cầu nhân lực lớn

Ngành học với tỷ lệ có việc sau tốt nghiệp lên tới 100%, nhu cầu nhân lực lớn Nổi bật

Người đàn ông 68 tuổi đến ngân hàng làm thủ tục rút số tiền 88.986.000 đồng, giao dịch viên lập tức báo công an

Người đàn ông 68 tuổi đến ngân hàng làm thủ tục rút số tiền 88.986.000 đồng, giao dịch viên lập tức báo công an Nổi bật

Làm thế nào để ngôi nhà của bạn mát hơn mà không cần điều hoà?

Làm thế nào để ngôi nhà của bạn mát hơn mà không cần điều hoà?

14:02 , 10/04/2026
Cảnh báo đặc biệt với người dân: Một hành vi có thể bị phạt tới 40 triệu đồng

Cảnh báo đặc biệt với người dân: Một hành vi có thể bị phạt tới 40 triệu đồng

13:50 , 10/04/2026
Khổ trước sướng sau, âu cũng là hồng phúc: Cứ giữ đúng 1 thói quen này, trung vận ắt nở hoa, hậu vận toàn trái ngọt

Khổ trước sướng sau, âu cũng là hồng phúc: Cứ giữ đúng 1 thói quen này, trung vận ắt nở hoa, hậu vận toàn trái ngọt

13:06 , 10/04/2026
Mua nhà rồi để trống 4 năm, người đàn ông phát hiện hóa đơn điện nhảy vọt 90 triệu, tòa phán quyết: Không cần phải trả

Mua nhà rồi để trống 4 năm, người đàn ông phát hiện hóa đơn điện nhảy vọt 90 triệu, tòa phán quyết: Không cần phải trả

11:41 , 10/04/2026

