Khổ trước sướng sau, âu cũng là hồng phúc: Cứ giữ đúng 1 thói quen này, trung vận ắt nở hoa, hậu vận toàn trái ngọt

Trong chúng ta, hẳn ai cũng từng chạnh lòng khi chứng kiến bạn bè đồng trang lứa dường như đi trên một con đường trải đầy hoa hồng, sự nghiệp hanh thông, tình duyên viên mãn ngay từ những năm tháng đôi mươi. Còn mình, thanh xuân lại giống như một chuỗi ngày vật lộn mệt nhoài, làm việc gì cũng trầy trật, chân thành đến mấy cũng nhận về sự tủi thân, thành công thì gõ cửa muộn màng.

Thế nhưng, cuộc đời vốn dĩ có những sự sắp đặt rất công bằng, "khổ tận" rồi ắt sẽ "cam lai". Có một kiểu người mang số mệnh trễ nhịp, họ giống như một chiếc lá nhỏ đợi mùa xuân, sẵn sàng thu mình lại chịu đựng cái rét mướt, khắc nghiệt của mùa đông để chờ đúng khoảnh khắc bung nở rực rỡ nhất. Họ đi chậm hơn, vấp ngã đau hơn, nếm đủ mọi tư vị đắng cay của cuộc đời trong nửa phần đời trước.

Nhưng kỳ lạ thay, khi bước sang dốc bên kia của tuổi trẻ, vận mệnh của họ như được lật sang một trang hoàn toàn khác: bình yên, thăng hoa và đầy ắp những "trái ngọt". Bí mật của cú lội ngược dòng ngoạn mục ấy thực chất không nằm ở tờ vé số độc đắc hay vận may từ trên trời rơi xuống, mà nó nảy mầm từ một thói quen bền bỉ được họ âm thầm nuôi dưỡng qua những tháng năm gian khó nhất: Thói quen lặng lẽ bồi đắp chính mình.

Biến sự tĩnh lặng thành "vũ khí" giữa bão giông

Khi đối mặt với thất bại và nghịch cảnh ở độ tuổi mà đáng lý ra phải được tận hưởng niềm vui, phản ứng chung của hầu hết mọi người là than trời trách đất, oán hận số phận bất công hoặc vội vã buông xuôi. Nhưng kiểu người "chở mùa xuân tới muộn" này lại chọn một cách phản ứng hoàn toàn khác biệt. Họ cho phép mình buồn, cho phép mình khóc, nhưng tuyệt đối không cho phép mình gục ngã hoàn toàn.

Thói quen lớn nhất mà họ bám víu vào chính là việc lặng lẽ tự vấn, nhẫn nại quan sát và học hỏi từ chính những vết thương của mình. Thay vì phung phí năng lượng vào việc ghen tị với thành tựu của người khác, họ âm thầm gom nhặt từng mảnh vỡ, rút ra những bài học xương máu và tự tay vá víu lại tâm hồn cũng như kỹ năng của bản thân. Những giọt nước mắt, những lần bị hàm oan, những đêm thức trắng lo toan cơm áo gạo tiền không khiến họ trở nên cay nghiệt, mà ngược lại, nhào nặn họ thành những phiên bản trầm tĩnh hơn, sâu sắc hơn và bao dung hơn.

Họ hiểu rằng, cái cây muốn vươn cao tỏa bóng mát thì bộ rễ phải đâm sâu vào lòng đất mùn tăm tối. Chính sự nhẫn nại bồi đắp tri thức, kinh nghiệm và nội lực tâm hồn trong những lúc không ai hay biết ấy đã tạo nên một nền móng vững chắc không bão táp nào xô đổ được.

Nửa đời sau: Trái ngọt đơm bông từ gốc rễ kiên cường

Thời gian không bao giờ bỏ quên những người biết nỗ lực. Khi nửa đời trước đã vắt kiệt sức lực để nếm trải những điều tồi tệ nhất, thì bộ giáp mà họ khoác trên mình bước vào nửa đời sau đã trở nên bất khả chiến bại. Khả năng chịu đựng áp lực, sự nhạy bén được mài dũa qua những lần vấp ngã và cái nhìn thấu cảm về nhân tình thế thái trở thành "chìa khóa vàng" mở ra vô vàn cơ hội.

Lúc này, những người từng tỏa sáng sớm có thể bắt đầu chới với khi gặp biến cố bất ngờ vì thiếu sức đề kháng, thì họ lại vững vàng lèo lái con thuyền cuộc đời mình đi qua sóng gió một cách điềm nhiên nhất. Sự nghiệp của họ có thể không phất lên sau một đêm, nhưng nó thăng tiến một cách vững chãi, chắc chắn. Các mối quan hệ quanh họ cũng được thanh lọc, chỉ giữ lại những gì chân thành và chất lượng nhất, bởi họ đã quá hiểu lòng người qua những năm tháng khó khăn.

Càng có tuổi, vẻ đẹp của kiểu người này càng lộ rõ. Đó không phải là sự xốc nổi, phô trương của tuổi trẻ, mà là một loại khí chất toát ra từ sự tĩnh tại, ung dung. Họ biết cách trân trọng từng niềm vui nhỏ bé, tận hưởng sự an yên trong tổ ấm của mình và mỉm cười nhẹ nhõm khi nhìn lại những vết sẹo cũ.

Thói quen không ngừng học hỏi và giữ cho tâm mình tĩnh lặng trước sóng gió đã giúp họ biến mọi đắng cay của quá khứ thành lớp phân bón hảo hạng nhất. Để rồi, nửa đời sau của họ chỉ việc ung dung ngồi dưới bóng râm, đón những cơn gió mát lành và thu hoạch những trái ngọt viên mãn mà chính tay họ đã kiên trì ươm mầm từ những ngày giông bão nhất. Cuộc sống rốt cuộc luôn ưu ái những ai biết cúi đầu gieo hạt, dẫu mảnh đất ấy ban đầu có cằn cỗi đến đâu.