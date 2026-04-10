Sau khi đến ngân hàng rút 150 triệu đồng, người phụ nữ SN 1964 phải lên công an xã làm việc
Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Đồng Kỳ, tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng xác minh vụ việc.
Theo Báo điện tử tỉnh Bắc Ninh, vào khoảng 9h ngày 9/4, bà Nguyễn Thị Duyệt (SN 1964, trú bản La Xa, xã Đồng Kỳ, tỉnh Bắc Ninh) đến rút tiền tại một ngân hàng. Trên đường di chuyển về nhà bà đã làm rơi 150 triệu đồng. Về đến nhà, bà Duyệt mới phát hiện sự việc và quay lại tìm kiếm nhưng không thấy.
Trong khi đó, anh Nguyễn Công Hiếu (SN 2005, ở thôn Rừng Dài, xã Tam Tiến, tỉnh Bắc Ninh) trên đường đi qua đã nhặt được số tiền 150 triệu đồng. Lập tức, anh mang toàn bộ số tiền đến Công an xã Đồng Kỳ để trình báo, liên hệ tìm người đánh rơi.
Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Đồng Kỳ đã nhanh chóng xác minh, thông báo và trao trả số tiền bị mất cho bà Nguyễn Thị Duyệt.
Nhận lại tài sản, bà Duyệt bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an cơ sở, đặc biệt là hành động trung thực, cao đẹp của anh Nguyễn Công Hiếu.
Theo Báo điện tử tỉnh Bắc Ninh
