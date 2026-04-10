Phát hiện 94 tờ tiền có mệnh giá từ 50.000 - 500.000 đồng trên chuyến tàu Đà Nẵng - TP.HCM

Vào khoảng 5 giờ sáng ngày 10/4, sau khi tàu SE21 hoàn thành hành trình từ Đà Nẵng đến ga Sài Gòn, tổ tiếp viên đã tiến hành kiểm tra vệ sinh các toa xe theo quy định. Trong quá trình này, một chiếc ví bị bỏ quên đã được phát hiện.

Ngay sau đó, tiếp viên Đặng Văn Thìn đã báo cáo sự việc cho Trưởng tàu Nguyễn Quốc Khánh để tiến hành kiểm tra và lập biên bản với sự chứng kiến của các bộ phận liên quan. Qua kiểm đếm, bên trong ví có tổng cộng 29.350.000 đồng tiền mặt.

Nhận định đây là tài sản có giá trị lớn, có thể là tiền tích cóp của hành khách, Trưởng tàu Nguyễn Quốc Khánh đã chỉ đạo rà soát thông tin trên hệ thống điện tử. Từ đó, tổ tàu xác định chiếc ví thuộc về hành khách Nguyễn Thị Hồng Tuyết, đi tàu tại giường số 21, toa 9.

Nữ hành khách nhận lại ví tiền bỏ quên (Ảnh: ĐSVN)

Biên bản bàn giao tài sản cho hành khách để quên trên tàu SE21. Ảnh: ĐSVN

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ tàu nhanh chóng liên hệ được với bà Tuyết khi bà vừa rời ga không lâu. Sau khi xác minh đầy đủ thông tin cá nhân và đối chiếu đặc điểm tài sản trùng khớp với biên bản, toàn bộ số tiền đã được bàn giao lại cho hành khách.

Nhận lại tài sản, bà Nguyễn Thị Hồng Tuyết không giấu được xúc động. Bà cho biết do tuổi cao, lại vội vàng khi tàu đến ga nên đã sơ suất để quên ví. Bà gửi lời cảm ơn chân thành tới tập thể nhân viên ngành đường sắt, đặc biệt là tiếp viên Đặng Văn Thìn và Trưởng tàu Nguyễn Quốc Khánh vì tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm trong công việc.

Theo ﻿Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt