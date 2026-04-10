Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện 94 tờ tiền có mệnh giá từ 50.000 - 500.000 đồng trên chuyến tàu Đà Nẵng - TP.HCM

Kim Linh | 10-04-2026 - 10:35 AM | Sống

Sau khi xuống tàu, một nữ hành khách phát hiện để quên ví tiền chứa tài sản giá trị.

Vào khoảng 5 giờ sáng ngày 10/4, sau khi tàu SE21 hoàn thành hành trình từ Đà Nẵng đến ga Sài Gòn, tổ tiếp viên đã tiến hành kiểm tra vệ sinh các toa xe theo quy định. Trong quá trình này, một chiếc ví bị bỏ quên đã được phát hiện.

Ngay sau đó, tiếp viên Đặng Văn Thìn đã báo cáo sự việc cho Trưởng tàu Nguyễn Quốc Khánh để tiến hành kiểm tra và lập biên bản với sự chứng kiến của các bộ phận liên quan. Qua kiểm đếm, bên trong ví có tổng cộng 29.350.000 đồng tiền mặt.

Nhận định đây là tài sản có giá trị lớn, có thể là tiền tích cóp của hành khách, Trưởng tàu Nguyễn Quốc Khánh đã chỉ đạo rà soát thông tin trên hệ thống điện tử. Từ đó, tổ tàu xác định chiếc ví thuộc về hành khách Nguyễn Thị Hồng Tuyết, đi tàu tại giường số 21, toa 9.

Nữ hành khách nhận lại ví tiền bỏ quên (Ảnh: ĐSVN)

Biên bản bàn giao tài sản cho hành khách để quên trên tàu SE21. Ảnh: ĐSVN

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ tàu nhanh chóng liên hệ được với bà Tuyết khi bà vừa rời ga không lâu. Sau khi xác minh đầy đủ thông tin cá nhân và đối chiếu đặc điểm tài sản trùng khớp với biên bản, toàn bộ số tiền đã được bàn giao lại cho hành khách.

Nhận lại tài sản, bà Nguyễn Thị Hồng Tuyết không giấu được xúc động. Bà cho biết do tuổi cao, lại vội vàng khi tàu đến ga nên đã sơ suất để quên ví. Bà gửi lời cảm ơn chân thành tới tập thể nhân viên ngành đường sắt, đặc biệt là tiếp viên Đặng Văn Thìn và Trưởng tàu Nguyễn Quốc Khánh vì tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm trong công việc.

Theo ﻿Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt

Phát hiện khách ôm túi đựng hơn 300 triệu đồng tiền mặt, tài xế nhận cuộc gọi lạ liền quay đầu đưa thẳng đến đồn công an

Một vụ ngăn chặn lừa đảo kịp thời vừa xảy ra tại Hàng Châu (Trung Quốc) khi tài xế xe công nghệ phát hiện dấu hiệu bất thường của hành khách.

Kim Linh

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
ga Sài Gòn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một trường ĐH tư thục ở TPHCM có học phí như công lập

Thông tin quan trọng liên quan đến thẻ căn cước và chứng minh nhân dân của toàn bộ người dân cả nước

6 loại cây thường được trồng bên mộ vừa đẹp vừa giúp tụ khí, con cháu đời sau dễ công thành danh toại

10:35 , 10/04/2026
Nửa đêm tài khoản ngân hàng có 10 giao dịch lạ, người đàn ông báo công an, phát hiện âm mưu tinh vi

10:33 , 10/04/2026
Tuổi 35 bắt đầu sống tối giản, cô ấy ngừng mua 8 món này: Nhìn lại mới thấy từng tốn quá nhiều tiền

10:23 , 10/04/2026
Những "trái tim sư tử": Khi bản lĩnh được nuôi dưỡng từ những lựa chọn không dễ dàng

10:00 , 10/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên