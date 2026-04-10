Nửa đêm tài khoản ngân hàng có 10 giao dịch lạ, người đàn ông báo công an, phát hiện âm mưu tinh vi

Mới đây, câu chuyện của ông Li - Một cụ già U80 ở Thượng Hải (Trung Quốc), đã khiến dư luận không khỏi xôn xao, vì ông chính là nạn nhân của chiêu lừa đảo nhắm vào người già, không rành công nghệ.

Chiêu thức lừa đảo tinh vi đến mức ông Li không hề phát hiện ra tiền trong tài khoản của mình đã bị đánh cắp, chỉ đến khi đi siêu thị và không còn đủ tiền để chuyển khoản thanh toán hóa đơn, ông Li mới bàng hoàng nhận ra mình bị lừa lúc nào không hay.

Đầu đuôi sự việc

Tháng 8 năm 2025, ông Li nhận được một tin nhắn văn bản có chứa một đường link lạ. Ông nhấn vào đường dẫn đó, và màn hình điện thoại ngay lập tức chuyển hướng đến một trang web cờ bạc chứa đầy các trò chơi cá độ khác nhau, liên tục hiện lên những lời mời gọi hấp dẫn như "Hãy thử và nhận quà". Vì tò mò, ông Li đã thử. Trang web yêu cầu ông nạp tiền để tham gia và hiển thị mã QR thanh toán.

Không suy nghĩ nhiều, ông Li quét mã QR theo hướng dẫn, và điện thoại của ông chuyển hướng đến giao diện Alipay quen thuộc. Ông nhập mật khẩu như khi mua sắm bình thường, nạp một ít tiền, lướt web một lúc rồi đăng xuất.

Ông Li không hề ngờ rằng một hoạt động tưởng chừng như bình thường lại có thể gieo mầm cho "quả bom hẹn giờ" vào tài khoản của mình.

2 ngày sau, ông Li gặp phải tình huống khó xử khi thanh toán tại siêu thị. Màn hình điện thoại hiển thị “Không đủ số dư”. Ông nhanh chóng mở Alipay để kiểm tra và phát hiện tài khoản của mình đã phát sinh 10 giao dịch trong đêm, mỗi giao dịch trị giá 99 NDT (khoảng 3,8 triệu đồng). Ông Li vừa bối rối vừa kinh ngạc, quyết định gọi điện báo cảnh sát.

Kết quả cuộc điều tra

Nhận tin trình báo của ông Li, cảnh sát tiến hành theo dõi dòng tiền bị đánh cắp, và bắt giữ được 6 nghi phạm, đồng thời phát hiện ra một loại tội phạm mới liên quan đến trộm cắp từ xa.

Cụ thể: Vào tháng 7 năm 2025, người đàn ông tên Yang đã cấu kết với một người bí ẩn trên ứng dụng trò chuyện quốc tế, tự xưng là "người điều hành trang web cá cược". Người này đã dụ dỗ Yang bằng khoản hoa hồng cao, mời anh ta giúp "thu gom tiền cá cược". Trước cơ hội kiếm tiền dễ dàng, Yang đã bị cám dỗ và lập tức đồng ý.

Ngay sau đó, Yang tiếp cận ông Li với động cơ không thể hợp lý hơn: 2 người là hàng xóm thân thiết. Đến cả tài khoản Alipay của ông Li cũng là do Yang hỗ trợ tạo lập.

Mọi chuyện bắt đầu từ giao dịch thanh toán bằng mã QR của ông Li. Khi ông nhấp vào nút xác nhận và nhập mật khẩu để hoàn tất thanh toán trên một trang web cá cược ở nước ngoài, hệ thống phía sau đã âm thầm kích hoạt một thao tác ẩn. Tài khoản Alipay của ông đã vô tình được liên kết với một thiết bị đồng hồ thông minh thuộc sở hữu của "nhà điều hành trang web cá cược", và do đó, nhà điều hành đã có được mã thanh toán Alipay của ông Li.

Quan trọng hơn, ông Li vẫn duy trì chức năng thanh toán không cần mật khẩu cho các giao dịch nhỏ để thuận tiện cho việc thanh toán hàng ngày, cho phép mua hàng dưới 100 NDT (khoảng 3,85 triệu đồng) mà không cần nhập mật khẩu.

Kẻ chủ mưu thực sự đứng sau tất cả là "người điều hành trang web cá cược". Để che giấu tội ác và cắt đứt đường truy tìm nguồn tiền, hắn không trực tiếp xử lý số tiền bị đánh cắp. Thay vào đó, hắn liên lạc với Yang thông qua phần mềm trò chuyện mã hóa ở nước ngoài, dùng hoa hồng cao làm mồi nhử để mời Yang giúp "thu gom tiền cá cược", trong khi thực tế hắn đang chuyển tiền bị đánh cắp.

Thỏa thuận quy định rằng nhóm của Yang sẽ giữ lại 15% tiền hoa hồng, chuyển đổi 85% còn lại thành tiền ảo và chuyển lại cho "nhà điều hành trang web cá cược". Băng nhóm này cố tình lên kế hoạch hoạt động vào ban đêm, khiến các nạn nhân khó phát hiện ra ngay cả khi đã thiết lập thông báo thanh toán. Tiền được chuyển đi một cách âm thầm.

Danh tính thực sự của "người điều hành trang web cá cược" vẫn đang được điều tra. Sáu cá nhân, bao gồm cả Yang, những người có liên quan đến khâu chuyển tiền, đã bị cảnh sát bắt giữ vì trực tiếp tham gia vào quá trình lừa đảo.

Kiểm tra bằng chứng để làm rõ vai trò của những kẻ gây án

Sau khi lệnh bắt giữ được phê duyệt, Viện Kiểm sát và cơ quan công an đã tổ chức nhiều cuộc tham vấn để làm rõ hướng thu thập chứng cứ phục vụ điều tra sau khi bắt giữ, tập trung vào các vấn đề then chốt như dòng tiền và việc bảo quản chứng cứ điện tử.

Tháng 11 năm 2025, cơ quan công an chuyển vụ án cho Viện Kiểm sát Quận Phổ Đà (Thượng Hải, Trung Quốc) để xem xét và truy tố. Do các nạn nhân phân tán khắp cả nước, và một số người không muốn hợp tác với điều tra vì sợ bị liên lụy đến cờ bạc, nên chứng cứ rời rạc và khó thu thập. Các công tố viên đã xem xét tỉ mỉ từng bằng chứng, đối chiếu các giao dịch chuyển tiền gian lận của nạn nhân, thời gian và số tiền với báo cáo của cảnh sát, cuối cùng tạo thành một chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh.

Trong quá trình điều tra, Yang và đồng phạm liên tục khẳng định họ "chỉ nghĩ rằng họ đang giúp thu gom tiền đánh bạc", nhằm giảm nhẹ tội danh. Tuy nhiên, các công tố viên phát hiện trong quá trình xem xét rằng nhóm này liên lạc với các nhà cung cấp hoàn toàn thông qua phần mềm trò chuyện quốc tế, thường xuyên thay đổi "số thẻ" để chuyển tiền, sử dụng tiền ảo để chuyển tiền và tính phí hoa hồng lên tới 15%.

Hơn nữa, 3 thành viên trong nhóm của Yang từng có tiền án về tội tiếp tay và xúi giục tội phạm trên không gian mạng, những chi tiết này đủ để chứng minh rằng nhóm của Yang hoàn toàn nhận thức được tính bất hợp pháp của số tiền đó.

Cuộc điều tra cho thấy Yang và năm người khác lừa đảo tổng cộng 17.000 NDT (khoảng 65,8 triệu đồng) từ 10 nạn nhân. Dựa trên tất cả các bằng chứng, bên công tố cho rằng Yang và những người khác, dù biết rằng số tiền này có nguồn gốc từ các hoạt động bất hợp pháp và tội phạm, vẫn chuyển tiền bất hợp pháp thông qua chuyển khoản ngân hàng và sàn giao dịch tiền điện tử, và hành vi của họ cấu thành tội che giấu và bao che lợi nhuận bất chính.

Sau khi Viện Kiểm sát Quận Phổ Đà khởi tố vụ án, vào ngày 5 tháng 2 năm nay, Tòa án đã chấp nhận cáo trạng của Viện Kiểm sát và tuyên án 11 tháng tù với Yang và 6 tháng tù với 5 đồng phạm còn lại. Đồng thời, Yang cũng phải chịu trách nhiệm bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các nạn nhân.

(Nguồn: People.cn)