Tuổi 35 bắt đầu sống tối giản, cô ấy ngừng mua 8 món này: Nhìn lại mới thấy từng tốn quá nhiều tiền

1. Thiết bị nhà bếp nhỏ - nhiều chức năng nhưng ít khi dùng

Máy luộc trứng, máy nướng mini, máy làm bánh cỡ nhỏ… thường hấp dẫn vì thiết kế xinh và quảng cáo tiện lợi. Nhưng thực tế, nhiều người chỉ dùng vài lần rồi cất tủ.

Không ít gia đình nhận ra: một chiếc chảo tốt hoặc nồi đa năng lại hữu ích hơn nhiều thiết bị chuyên dụng riêng lẻ. Việc mua quá nhiều thiết bị nhỏ không chỉ tốn tiền mà còn chiếm diện tích bếp.

2. Cốc, ly, bình giữ nhiệt - mua vì thích chứ không phải vì cần

Một chiếc cốc đẹp dễ khiến nhiều người muốn mua ngay, đặc biệt khi giá không quá cao. Nhưng sau vài năm, nhiều gia đình phát hiện mình có tới hàng chục chiếc cốc nhưng chỉ dùng thường xuyên 1–2 cái.

Những món đồ nhỏ như vậy dễ tạo cảm giác "không đáng bao nhiêu", nhưng cộng dồn lại có thể thành khoản chi khá lớn.

3. Đồ trang trí nhà cửa - đẹp nhưng dễ gây bừa bộn

Gối tựa, thảm trải sàn, tranh treo tường… giúp không gian sinh động hơn, nhưng nếu mua quá nhiều, việc vệ sinh trở nên tốn công và tốn chi phí.

Sau một thời gian, nhiều người nhận ra rằng không gian đơn giản lại mang cảm giác dễ chịu hơn, đồng thời giảm được chi phí thay mới khi xu hướng thay đổi.

4. Bộ chăn ga gối đồng bộ - đẹp nhưng thiếu linh hoạt

Các bộ chăn ga đồng bộ thường có giá cao hơn so với mua từng món riêng lẻ. Khi một phần bị bẩn hoặc hỏng, nhiều người phải thay cả bộ để giữ sự đồng nhất.

Cách tối giản hơn là chọn vài món cơ bản, dễ phối, dễ thay thế – vừa tiết kiệm chi phí vừa tiện sử dụng lâu dài.

5. Hộp đựng đồ - càng mua nhiều càng thấy rối

Ban đầu, việc mua nhiều hộp đựng giúp nhà cửa trông gọn gàng hơn. Nhưng khi số lượng hộp tăng lên, chính chúng lại trở thành món đồ cần phải sắp xếp.

Nhiều người sau khi dọn dẹp nhận ra chỉ cần một số hộp cơ bản, kích thước đồng đều là đủ.

6. Ốp điện thoại - khoản chi nhỏ nhưng lặp lại liên tục

Ốp điện thoại thường có giá rẻ nên dễ mua theo cảm hứng. Tuy nhiên, khi đổi điện thoại, toàn bộ ốp cũ trở nên vô dụng.

Một số người chọn dùng 1–2 chiếc đơn giản, bền và phù hợp lâu dài thay vì thay đổi liên tục theo xu hướng.

7. Quần áo và giày dép giá rẻ - tưởng tiết kiệm nhưng lại tốn kém

Đồ giá rẻ thường khiến người mua dễ quyết định nhanh, nhưng nhiều món chỉ mặc vài lần đã xuống form hoặc không còn muốn sử dụng.

Nhiều người sau khi áp dụng lối sống tối giản chuyển sang mua ít hơn nhưng chú trọng chất lượng, giúp tiết kiệm chi phí dài hạn.

8. Máy tập thể dục tại nhà - mua vì quyết tâm nhất thời

Xe đạp tập, máy chạy bộ hay máy chèo thuyền thường được mua với mục tiêu cải thiện sức khỏe. Nhưng không ít người bỏ dở sau vài tuần, khiến thiết bị trở thành món đồ chiếm diện tích.

Thay vì đầu tư lớn ngay từ đầu, nhiều người chọn tập thử tại phòng gym hoặc duy trì thói quen vận động đơn giản trước khi mua thiết bị.

Tối giản không phải là sống thiếu, mà là chi tiêu có chọn lọc

Điểm chung của những món đồ trên không nằm ở giá tiền mà ở tần suất sử dụng. Khi bắt đầu đặt câu hỏi "mình có thật sự cần không?", nhiều người nhận ra có thể tiết kiệm đáng kể mà vẫn giữ được chất lượng sống.

Lối sống tối giản vì thế không phải là cắt giảm mọi chi tiêu, mà là chuyển tiền vào những thứ mang lại giá trị lâu dài hơn: sức khỏe, trải nghiệm, hoặc những món đồ thực sự hữu ích.

Đôi khi, thứ giúp ví tiền nhẹ gánh nhất không phải là kiếm nhiều hơn – mà là mua ít đi, nhưng đúng thứ mình cần.