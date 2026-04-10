Những “trái tim sư tử”: Khi bản lĩnh được nuôi dưỡng từ những lựa chọn không dễ dàng

Không phải ai cũng bắt đầu hành trình của mình với sự tự tin hay một hướng đi rõ ràng. Có người từng loay hoay giữa những lựa chọn, có người đi lên từ hoàn cảnh không thuận lợi, cũng có người chỉ thật sự hiểu mình sau vài lần vấp ngã. Nhưng giữa những hành trình rất khác nhau ấy, vẫn có một điểm chung: họ không chọn dừng lại trước khó khăn, mà học cách điều chỉnh, bước tiếp và trưởng thành từ chính những thử thách mình đi qua.

Tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), tinh thần ấy được nuôi dưỡng không chỉ bằng những thông điệp truyền cảm hứng, mà bằng một môi trường học tập đề cao trải nghiệm, sự chủ động và khả năng vượt qua giới hạn của chính mình. Trên hành trình đó, người học được khuyến khích phát triển 5 phẩm chất cốt lõi của một “trái tim sư tử”: Kiên cường, Tự tin, Thông tuệ, Tử tế và Tiên phong dẫn lối.

Từ chương trình học thuật đến các dự án cộng đồng, trải nghiệm tại BUV không dừng ở việc tích lũy kiến thức, mà còn mở ra cơ hội để người học rèn tư duy chiến lược, khả năng thích ứng và sự vững vàng trong cách đối diện với vấn đề thực tế.

Vì thế, tinh thần “trái tim sư tử” (Lionhearted) không chỉ được đo bằng thành tích, mà còn hiện lên trong chính hành trình mỗi người thay đổi tư duy, vượt qua những giới hạn quen thuộc và dám bước về phía những cơ hội mới.

Những chân dung dưới đây là những lát cắt khác nhau của hành trình ấy - nơi mỗi người, ở một độ tuổi và xuất phát điểm riêng, đều đang học cách thích ứng, đi tiếp và tìm ra giá trị của mình giữa một thế giới đang biến động từng ngày.

Trong môi trường giáo dục quốc tế tại Trường Đại học Anh quốc Việt Nam, hành trình trưởng thành của sinh viên được định hình qua cả chương trình đào tạo lẫn sự đồng hành của đội ngũ giảng viên, lãnh đạo trường. Từ những lớp học khuyến khích thử nghiệm và chấp nhận sai, các dự án mang tính thực tiễn cao, đến những tương tác gần gũi ngoài giảng đường, mỗi trải nghiệm đều góp phần rèn luyện bản lĩnh cho người học.

Bên cạnh việc trang bị kiến thức, các giảng viên đóng vai trò dẫn dắt, giúp sinh viên hình thành tư duy chủ động, khả năng thích ứng và sự tự tin khi bước ra khỏi vùng an toàn. Qua đó, triết lý “Trái tim Sư tử” được cụ thể hóa thành những trải nghiệm thực tế trong quá trình học tập và phát triển.

Từ những hành trình và trải nghiệm khác nhau tại BUV, có thể thấy giá trị của “trái tim sư tử” không nằm ở việc tạo ra những bước ngoặt ấn tượng, mà ở khả năng duy trì sự bền bỉ trong suốt quá trình phát triển. Đó là khi mỗi cá nhân học cách đối diện với áp lực, chấp nhận những giới hạn tạm thời và từng bước mở rộng năng lực của chính mình qua thực tế.

Khi những trải nghiệm này tiếp tục được nối dài sau giảng đường, “trái tim sư tử” trở thành nền tảng cho bản lĩnh của mỗi người khi bước vào đời: vững vàng hơn trong lựa chọn, linh hoạt hơn trước thay đổi và sẵn sàng tạo ra giá trị theo cách riêng của mình.