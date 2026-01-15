Hành trình từ bờ vực sinh tử đến lựa chọn tạo giá trị cho cộng đồng của người mẹ 8X: “Còn sống nghĩa là còn có thể thay đổi”

Cách đây 2 năm, sau khi đã hoàn thành chương trình MBA tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), chị Trịnh Thị Kim Chung bất ngờ phát hiện bản thân mang trong mình căn bệnh ung thư. Là một người mẹ có một em bé được hơn 2 tuổi và bản thân đang trong hành trình khởi nghiệp, chị Chung đã “sốc” khi nhận được thông tin này.

Lúc đó, nỗi sợ lớn nhất của chị không chỉ là bệnh tật mà còn là cảm giác thời gian không còn đủ để ở bên con, phụng dưỡng cha mẹ và hoàn thành những hoài bão dang dở.

Trước thời điểm bị chẩn đoán ung thư, chị Chung ôm nhiều hoài bão trên hành trình khởi nghiệp

Thay vì chìm trong tuyệt vọng, người phụ nữ này chọn cách chấp nhận và đối diện với sự thật. “Còn sống nghĩa là còn có thể thay đổi”, chị tự nhắc nhở bản thân ngay cả khi nỗi sợ vẫn đang hiện hữu.

Đối diện ung thư như một bài kiểm tra

Bước vào hành trình điều trị từ năm 2023, chị Trịnh Thị Kim Chung nhìn nhận ung thư như một bài kiểm tra toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Với chị, điều khó khăn nhất là việc chấp nhận những thay đổi kéo dài của cơ thể và cảm xúc.

Thay vì né tránh, chị lựa chọn đối diện. Chị điều chỉnh lối sống, ăn uống và tập luyện phù hợp để cơ thể có thêm nền tảng hồi phục. Quan trọng hơn, chị học cách tôn trọng những giới hạn mới của bản thân, chấp nhận chúng như một phần của cuộc sống.

Chị Chung luôn giữ tinh thần tích cực trong suốt quá trình điều trị

Song song với điều trị y khoa, chị còn dành nhiều thời gian cho việc chăm sóc tinh thần. Chị thực hành thiền, viết nhật ký, cắm hoa và tự huấn luyện bản thân để giữ sự bình tâm trong những giai đoạn khó khăn. Chị tìm đến những người bạn lành, người thầy tốt để được nâng đỡ và học cách đứng vững trở lại từ bên trong.

Với chị, điều trị ung thư không đơn giản là hành trình y khoa. Đó còn là quá trình hiểu hơn về bản thân, về bệnh và biết ứng xử với cơ thể một cách tử tế hơn.

Chắp cánh hy vọng cho các bệnh nhi ngay trên giường bệnh

Không chỉ kiên cường chiến đấu với ung thư của chính mình, chị Chung còn mong muốn góp sức giúp các bệnh nhi khác vượt qua căn bệnh này.

Trong suốt quá trình điều trị tại bệnh viện K Tân Triều, chị Chung có nhiều thời gian tiếp xúc với các bệnh nhân khác, đặc biệt là các bệnh nhi ung thư. Chị chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn, có những em bé mới 18 tháng tuổi đã mắc ung thư mắt, ung thư xương, trong khi điều kiện kinh tế của gia đình rất hạn chế.

Ngoài việc phải theo đuổi các phác đồ điều trị dài ngày, các em gần như chỉ quanh quẩn trong bệnh viện với truyền hóa chất, xạ trị, xét nghiệm và chụp chiếu. Vì thế, các em ít có cơ hội được ra ngoài, giao lưu hay tham gia các hoạt động vui chơi, trải nghiệm.

Từ thực tế đó, chị khởi xướng dự án Chắp cánh hy vọng cùng bệnh nhi K vào đầu năm 2024. Chị cho biết mong muốn ban đầu rất cụ thể: mang đến cho các em những bữa ăn dinh dưỡng, lành mạnh và những hoạt động trải nghiệm đơn giản nhưng có ý nghĩa, giúp nâng đỡ tinh thần để các em vui hơn, lạc quan hơn trong quá trình điều trị.

Chị Chung lan tỏa những giá trị tích cực thông qua dự án “Chắp cánh hy vọng cùng bệnh nhi K”

Theo thời gian, cùng với sự chung tay của cộng đồng, Chắp cánh hy vọng cùng bệnh nhi K phát triển thành một dự án cộng đồng với nhiều hoạt động đa dạng như: Chiến dịch Bữa ăn hạnh phúc được duy trì đều đặn hàng tháng từ ngày 20/3/2024 đến nay; Chiến dịch hỗ trợ tài chính, thuốc điều trị, viện phí mang tên Chắp cánh được triển khai từ tháng 9/2025.

Song song với đó, dự án còn thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm, dạy học vui, hướng nghiệp, tạo sinh kế và các chương trình trao quà vào dịp lễ Tết.

Tư duy quản trị khủng hoảng được thử lửa trong thực tế

Dù bản thân vẫn đang phải điều trị bệnh song chị Chung cho biết luôn nhận được sự hỗ trợ của 22 thành viên còn lại trong đội ngũ nòng cốt và hàng trăm tình nguyện viên của dự án. Hiện tại chị đang tham gia ở vai trò cố vấn và điều hành chung, phối hợp cùng các trưởng ban để đảm bảo các hoạt động của dự án diễn ra trôi chảy ngay cả khi bản thân bước vào giai đoạn điều trị.

Cùng với sự giúp sức của những thành viên trong dự án, chị Chung còn nhận được sự hỗ trợ của cộng đồng sinh viên và giảng viên tại BUV. “Có khi là những kết nối để chúng tôi có thêm nguồn lực hỗ trợ, có khi là sự ủng hộ trực tiếp, có khi lại là những nâng đỡ tinh thần. Dù bằng hình thức nào, tôi cũng đều rất trân trọng”, chị chia sẻ.

Tuy nhiên người phụ nữ này thẳng thắn thừa nhận thứ quý giá nhất mà BUV giúp chị trong suốt hành trình đầy cam go vừa qua là sự hình thành một tư duy rõ ràng về cách đối diện và quản trị khủng hoảng. Nhắc lại thời gian còn theo học chương trình MBA tại BUV, chị cho biết các chương trình học không chỉ mang lại kiến thức học thuật mà còn giúp người học hình thành sự kiên cường và tinh thần sẻ chia.

“Sự kiên cường giúp tôi vượt qua được những lúc khó khăn nhất, khiến tôi đủ bản lĩnh để đứng lên sau vấp ngã và tiếp tục bước đi.

Còn tinh thần sẻ chia chính là kim chỉ nam để tôi khởi xướng và thực hiện bền bỉ các dự án cộng đồng ý nghĩa.

Bên trong mỗi người đều có một trái tim sư tử. Và hành trình MBA tại BUV chính là nền tảng giúp tôi nhận ra và phát huy sức mạnh đó để tiếp tục bước đi và lan tỏa một cách bền bỉ”, chị nói.

Hơn 2 năm sau ngày đối diện chẩn đoán ung thư, chị Trịnh Thị Kim Chung vẫn đang tiếp tục hành trình phục hồi và trao đi giá trị tích cực

Bước sang năm thứ 2 dẫn dắt Chắp cánh hy vọng cùng bệnh nhân K , chị Chung cho biết tác động lớn nhất của dự án là giúp thay đổi tư duy và tinh thần của bệnh nhi và gia đình. Ban đầu, nhiều cha mẹ và các em còn e dè, mệt mỏi, ít tham gia. Nhưng sau một thời gian, khi cảm nhận được sự tận tâm và hiệu quả của đội ngũ, các em trở nên cởi mở hơn, vui vẻ hơn, chủ động tham gia các hoạt động và giao tiếp tự tin hơn.

Về phía các nhà đồng hành, từ những hỗ trợ nhỏ lẻ ban đầu, nhiều đơn vị đã đề xuất đồng hành dài hạn khi nhìn thấy sự nghiêm túc, minh bạch và tác động thực tế của dự án. Với chị Chung, đó cũng là động lực để tiếp tục bước đi trên hành trình hồi phục và phụng sự - nơi mỗi ngày còn sống đều mang một ý nghĩa lớn hơn cho cộng đồng.