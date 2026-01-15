Xem các gia đình dự trù tiêu Tết mà "toát mồ hôi", có nhà mới tạm tính đã lên đến 142 triệu, thấy mà đau tim dùm

Những ngày cuối năm đang đến gần, không khí Tết dần lan tỏa khắp phố phường thì cũng là lúc nhiều gia đình bắt đầu cảm thấy áp lực với bài toán chi tiêu. Từ tiền sắm sửa Tết, quà biếu, trang trí nhà cửa cho đến các khoản lì xì, vé tàu xe về quên ăn Tết... tất cả đều tăng lên gấp mấy lần so với ngày thường. Có những gia đình, chỉ riêng số tiền chi tiêu Tết đã bằng mấy tháng tiết kiệm gộp lại.

Tiền vé máy bay, tàu xe: Khoản tốn kém nhất, có nhà tốn đến 42 triệu chỉ riêng khoản đi lại

Càng sát Tết, giá vé càng leo thang, nhất là với những gia đình đông người sinh sống, làm việc xa quê. Chỉ riêng chi phí đi lại đã có thể ngốn tới vài chục triệu đồng, trở thành gánh nặng lớn trong tổng ngân sách ngày Tết, dù ai cũng hiểu rằng hành trình sum họp gia đình là điều không thể thiếu mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Rất nhiều gia đình đang "đăng đàn" than thở về khoản chi phí đi lại như tiền vé máy bay, tiền xe khách, vé tàu. Đây là một ví dụ, gia đình 5 người nhà chị H.A (2 người lớn và 3 trẻ con) đã tốn hết 30 triệu tiền vé máy bay về quê ăn Tết. (Nguồn: Group Vén Khéo)

Hay như mấy ngày qua, bản kế hoạch tiêu của một gia đình từ Nha Trang về Hà Nội ăn Tết khiến khắp cõi mạng dậy sóng. Chưa tính đến các khoản chi khác, riêng tiền vé máy bay đi lại 2 chiều của gia đình đã lên tới 42 triệu - một con số không hề nhỏ, thậm chí có thể bằng mấy tháng tiết kiệm trong năm. (Nguồn: MXH)

(Nguồn: @meomeo23992)

Gia đình 3 người nhà M (kênh TikTok @meomeo23992) đã lên kế hoạch chi tiêu Tết từ sớm.

Hai vợ chồng cùng quê, chỉ cách nhau tầm 1km nên chi phí đi lại giữa hai nhà nội - ngoại cũng tiết kiệm được khá nhiều. Vậy mà hai vợ chồng và 1 em bé vẫn tốn 15 triệu cho vé xe/máy bay về quê ăn Tết.

Theo như kế hoạch của gia đình M, Tết này cả nhà 3 người dự trù khoảng 34 triệu tiền chi tiêu về quê ăn Tết, vậy mà chỉ riêng khoản vé máy bay đi lại đã "ngốn" hết một nửa số đó.

Thật sự nếu chỉ cần di chuyển bằng tàu hỏa hay xe khách thì chi phí nhẹ nhàng hơn đi máy bay rất nhiều. Nhưng nhìn chung, vé tàu xe, vé máy bay... về quê ăn Tết vẫn là khoản tốn kém nhất trong kế hoạch chi tiêu Tết của các gia đình.

Tiền vé xe, xé máy bay về quê ăn Tết, luôn là khoản tốn kém nhất. Ai cũng "than trời" nhưng lại không thể làm khác được.

Khoản tiền biếu Tết hai bên nội - ngoại: Cần tính toán một cách khéo léo

Không chỉ dừng lại ở chi tiêu cá nhân, tiền biếu hai bên nội - ngoại cũng là khoản khiến nhiều gia đình phải cân nhắc kỹ lưỡng. Biếu sao cho trọn vẹn tấm lòng, thể hiện sự hiếu kính nhưng vẫn phù hợp với khả năng tài chính là điều không hề dễ.

(Nguồn: @embethang5review, MXH)

Nếu không tính toán khéo léo, khoản tiền này rất dễ vượt dự trù ban đầu, tạo thêm áp lực cho ngân sách Tết vốn đã chật hẹp. Vì vậy, nhiều gia đình buộc phải đong đếm, cân nhắc từng mức biếu sao cho hài hòa giữa tình cảm và điều kiện kinh tế.

(Nguồn: @nghongnhi073)

Gia đình B.N (sở hữu kênh TikTok: @nghongnhi073) chia sẻ về các khoản chi tiêu cho Tết 2026 như:

- Tiền vé máy bay 7,5 triệu

- Tiền taxi 500k

- Tiền lì xì nội ngoại 10 triệu

- Tiền lì xì con cháu họ hàng 5 triệu.

- Tiền sắm sửa quần áo: 1 triệu.

"Quên chưa có tiền bánh mứt trái cây, tiền xăng xe đi lại, tiền đi chợ đi ăn đi chơi 10 ngày Tết, gom gom lại chắc cũng 30 triệu" - B.N chia sẻ.

Ngoài tiền biếu hai bên nội ngoại là mỗi bên 5 triệu, vợ chồng B.N còn dự định mua thêm một vài hộp bánh làm quà Tết, và sắm thêm cho bố mẹ 2 bên một ít gia vị như: đường, muối, bột ngọt... để hai nhà dùng trong năm tới.

Trung bình nhiều gia đình quyết định đặt hạn mức 5 triệu tiền Tết biếu mỗi nội - ngoại. Đây là khoản tiền tương đối phù hợp, tuy nhiên khoản này cũng "khá nhạy cảm" nên mọi người cũng cần cân nhắc cẩn thận.

* Nên cân đối hai bên nội - ngoại bằng nhau : Nên giữ nguyên nguyên tắc cân bằng 2 bên, để tránh so sánh.

* Nên chuẩn bị khoản này cố định mỗi năm, và tốt nhất không nên thay đổi: Có nhiều cặp vợ chồng năm ngoái biếu Tết mỗi bên 5 triệu, nhưng năm nay kinh tế khó khăn khoản này cắt giảm còn 3 triệu. Riêng khoản biến hai bên nội - ngoại này, để tránh so sánh năm này với năm khác, tránh "điều qua tiếng lại" tốt nhất vẫn nên thống nhất các năm.

Nói chung khoản này khá "nhạy cảm" nên tốt nhất các gia đình hãy cân đối thống nhất ngay từ đầu, cố định 1 khoản mỗi năm, dành cho hai bên nội - ngoại.

Tiền lì xì: Vẫn có cách vừa tiết kiệm, mà vẫn "vẹn đôi đường"

Bên cạnh đó, khoản lì xì Tết cho con cháu trong gia đình cũng là chi tiêu không thể thiếu mỗi dịp đầu năm. Dù giá trị mỗi bao lì xì không quá lớn, nhưng số lượng con cháu đông khiến tổng số tiền cộng dồn trở thành một khoản đáng kể.

Nhiều gia đình vì muốn giữ không khí vui vẻ, tránh so sánh hơn kém nên càng phải cân nhắc kỹ mức lì xì sao cho vừa đủ ý nghĩa, mang lại niềm vui đầu năm mà không gây thêm áp lực cho tài chính sau Tết.

Gia đình chị C (2 vợ chồng, 1 con nhỏ 6 tuổi) sinh sống là làm việc tại Hà Nội, nhưng quê ở Hải Phòng, khoản đi lại không quá tốn kém, gia đình chị cũng biếu Tết nội ngoại mỗi bên 5 triệu, riêng khoản lì xì thì có cách thú vị mà vẫn khéo tiết kiệm chi phí, được chị áp dụng nhiều năm nay.

Chị M chia sẻ: "Bố mẹ hay ông bà sẽ có định mức riêng (trung bình 200 - 500k/người). Riêng phong bao lì xì cho các cháu nhỏ, mình sẽ để là ngẫu nhiên với các mức giá khác nhau từ 200k trở xuống. Thường thì mình cân đối 1-2 tờ mệnh giá 200k, khoảng 4-5 tờ mệnh giá 100k, còn lại là 50k và 20k.

Tất cả sẽ cho vào các phong bao lì xì khác nhau, có năm mình treo lì xì lên cành đào Tết để các bé tự chọn, có năm mình để các bé rút ngẫu nhiên. Mỗi lần rút lại là 1 tràng cười vang cả nhà".

Cách này của chị M vừa tạo không khí hồi hộp háo hức cho trẻ nhỏ, vừa khéo tiết kiệm một khoản đáng kể trong ngân sách chi tiêu Tết các gia đình, nhất là với gia đình có nhiều con cháu.

Có nhiều gia đình cũng áp dụng theo cách lì xì "ngẫu nhiên" này.

Kết luận

Có thể thấy, tiền đi lại về quê, tiền biếu hai bên nội - ngoại và khoản lì xì cho con cháu, chính là ba khoản chi tiêu Tết khiến nhiều gia đình đau đầu nhất, ngoài ra còn các khoản như mua sắm bánh kẹo, cây cối, trang hoàng nhà cửa... Đây đều là những chi phí không thể cắt giảm, vừa mang ý nghĩa tình cảm, truyền thống, nhưng lại tạo áp lực lớn lên ngân sách của các gia đình.

Than thở là thế, nhưng mọi người vẫn chấp nhận những khoản chi này mỗi khi Tết đến, có chăng chỉ cố gắng "giảm bớt phần nào hay phần ấy" mà thôi.