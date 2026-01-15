Nghiên cứu suốt 40 năm: Đứa trẻ càng hay cãi cha mẹ sau này càng có tố chất làm triệu phú!

Trong quan niệm truyền thống của phần đông cha mẹ Việt, một đứa trẻ ngoan phải là đứa trẻ biết "vâng lời". Tuy nhiên, một công trình nghiên cứu kéo dài hơn 4 thập kỷ tại Nhật Bản đã lật ngược hoàn toàn định kiến này.

Theo đó, các nhà khoa học từ Đại học Kyoto (Nhật Bản) phối hợp cùng các cộng sự tại Đức đã thực hiện một nghiên cứu bền bỉ, theo dõi nhóm trẻ từ khi 12 tuổi cho đến khi bước vào tuổi trung niên. Kết quả được công bố trên tạp chí danh tiếng Developmental Psychology đã gây chấn động giới giáo dục khi chỉ ra những đứa trẻ thường xuyên phá vỡ các quy tắc của cha mẹ, hay tranh luận và bảo vệ quan điểm cá nhân lại có xu hướng đạt được mức thu nhập cao vượt trội khi trưởng thành.

Ảnh minh họa: Sohu

Nghiên cứu chỉ ra rằng, những hành vi vốn bị coi là "ngang bướng" hay "hỗn" thực chất lại là biểu hiện của một cá tính mạnh mẽ và khả năng tư duy độc lập. Thay vì chấp nhận mọi yêu cầu một cách thụ động, những đứa trẻ này luôn đặt câu hỏi và tìm cách thương lượng để đạt được mục đích của mình. Đây chính là những viên gạch đầu tiên xây dựng nên bản lĩnh của một người dẫn đầu trong tương lai, nơi mà sự phục tùng không còn là giá trị cốt lõi.

Tại sao sự bướng bỉnh lại dẫn đến thành công tài chính? Các nhà tâm lý học lý giải rằng, việc thường xuyên tranh luận với cha mẹ ngay từ bé giúp trẻ rèn luyện kỹ năng đàm phán một cách thuần thục. Khi bước vào thị trường lao động, những cá nhân này có khả năng thương lượng mức lương tốt hơn và quyết liệt hơn trong việc bảo vệ quyền lợi cá nhân. Họ không dễ dàng chấp nhận những điều khoản bất lợi chỉ để làm hài lòng người khác.

Bên cạnh đó, những đứa trẻ "hay cãi" thường sở hữu khả năng chống lại áp lực từ bạn bè và xã hội cực tốt. Trong kinh doanh, sự quyết đoán và sẵn sàng đối đầu với những quy tắc cũ kỹ chính là chìa khóa để tạo ra những đột phá. Họ không sợ bị ghét bỏ hay bị đánh giá, điều này giúp họ duy trì được sự kiên định với các mục tiêu dài hạn - một đặc điểm chung của các triệu phú và nhà khởi nghiệp thành công. Họ hiểu rằng, để đạt được kết quả khác biệt, đôi khi phải đi ngược lại với số đông.

Lời khuyên cho cha mẹ khi đối diện với những "đứa trẻ bướng bỉnh"

Đương nhiên, cha mẹ cần phân biệt rõ giữa việc con hỗn hào vô lễ và việc con tranh luận để bảo vệ ý kiến. Những đứa trẻ thành công theo nghiên cứu này không phải là những kẻ phá phách vô nghĩa mà là những tâm hồn có chính kiến. Chúng sẵn sàng thách thức các quy tắc nếu cảm thấy quy tắc đó không hợp lý. Khả năng tư duy phản biện này giúp não bộ của trẻ luôn trong trạng thái hoạt động tích cực, tìm kiếm những giải pháp mới thay vì chỉ đi theo lối mòn sẵn có.

Việc bị cha mẹ khép vào khuôn khổ "vâng lời" quá mức đôi khi lại vô tình triệt tiêu khả năng sáng tạo và tính chiến đấu của một đứa trẻ. Những người trưởng thành từng là "con ngoan trò giỏi" tuyệt đối thường gặp khó khăn khi phải đối mặt với những tình huống cần sự bứt phá hoặc đối đầu trực tiếp trong sự nghiệp. Họ có xu hướng ngại va chạm, dẫn đến việc bỏ lỡ nhiều cơ hội thăng tiến quý giá chỉ vì thói quen chấp nhận những gì được sắp đặt sẵn.

Ảnh minh họa: @ziggy_mars

Thay vì cảm thấy bị xúc phạm hay cố gắng dập tắt tiếng nói của con bằng uy quyền, cha mẹ hãy học cách lắng nghe và định hướng cho những cuộc tranh luận đó. Hãy coi việc con "cãi lời" là một cơ hội để dạy trẻ cách đưa ra lập luận logic và thái độ tôn trọng khi đối thoại. Thay vì dùng quyền lực để áp đặt, hãy dùng lý lẽ để thuyết phục, bởi chính cách cha mẹ đối thoại với con hôm nay sẽ hình thành nên cách con đối thoại với thế giới sau này.

Hãy chừa đường lui cho cá tính của con được phát triển một cách tự nhiên nhất. Một đứa trẻ biết nói "không" đúng lúc với cha mẹ sẽ là một người trưởng thành biết bảo vệ giá trị của mình trước những cám dỗ và thử thách của cuộc đời. Sự giàu có và thành công không dành cho những tâm hồn chỉ biết cúi đầu; nó dành cho những người đủ bản lĩnh để thách thức những giới hạn và tự tay viết nên luật chơi cho chính mình.