Hơn 1.000km từ thung lũng cà phê đến ngôi trường quốc tế danh tiếng: Hành trình nỗ lực vì đam mê khởi nghiệp của nữ CEO sinh năm 2002

18 tuổi giành học bổng giá trị tại ngôi trường cách xa quê hương hơn 1.000km, cùng đội ngũ start-up đạt doanh thu 500 triệu đồng chỉ sau thời gian ngắn, Lê Thị Minh Yến được bạn bè ngưỡng mộ vì thành công đến sớm. Thế nhưng khi hào quang qua đi, Minh Yến đối diện với nhiều cú vấp khiến cô phải từ bỏ giấc mơ và kỳ vọng của bản thân về những “khoản đầu tư” cô tin chắc sẽ “sinh lời”.

Nữ sinh sinh năm 2002 nhấn nút “tạm dừng” với những kế hoạch đã vạch sẵn, chấp nhận đi chậm lại nhưng không bỏ cuộc trên hành trình khởi nghiệp. Cô học cách thừa nhận thất bại, rút ra bài học qua mọi trải nghiệm và quan trọng nhất là dám hành động khác biệt để không ngừng phát triển bản thân.

“Phá kén” chạm đến những thành tựu đầu tiên

Trưởng thành từ vùng cao nguyên M’Nông yên ả, Minh Yến từng là một cô bé rụt rè, luôn mang trong mình nỗi sợ thất bại, sợ bị đánh giá. Khao khát thoát khỏi vùng an toàn để tạo ra thành quả từ chính nỗ lực của bản thân đã thúc đẩy Minh Yến thay đổi. Yến tập giơ tay phát biểu để luyện khả năng nói trước đám đông, tích cực tham gia hoạt động cộng đồng với mong muốn “được làm điều gì đó cho người khác”.

Những nỗ lực ấy đã mang lại “quả ngọt” đầu tiên, cho những người yếu thế Minh Yến giúp đỡ và cho chính bản thân Yến. Cô gái sinh năm 2002 trở thành Chủ tịch CLB tình nguyện của trường, chạm tay đến học bổng 30% để theo học ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV). Đây là lúc nữ sinh quyết tâm phải “vượt sướng” vì không muốn mãi dựa vào sự hẫu thuẫn tài chính và sự hy sinh của bố mẹ.

Minh Yến giữ vai trò Chủ tịch CLB tình nguyện của trường THPT, tham gia nhiều hoạt động cộng đồng tại địa phương

Với đam mê khởi nghiệp nhen nhóm từ những năm phổ thông, Minh Yến tìm thấy cơ hội phát huy kiến thức đã học được ngay trong năm nhất tại BUV. Yến và nhóm sinh viên cùng trường đã xây dựng một học viện đầu tư chứng khoán, hướng dẫn các bạn trẻ kỹ năng đầu tư cơ bản.

“Năm 2021, thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam sôi động, VNINDEX liên tục lập đỉnh. Chúng tôi nắm bắt cơ hội và chỉ sau 4 tháng, doanh thu đã chạm mốc 500 triệu đồng/tháng. Ở tuổi 18, thành tựu ấy khiến tôi nghĩ rằng kiếm tiền không có gì khó và rất tự hào về bản thân”, Minh Yến chia sẻ.

Nữ sinh hồi tưởng về những buổi họp cùng đội ngũ đến 2-3 giờ sáng để xây dựng kế hoạch, những lần rong ruổi trên con đường Hà Nội gặp mentor để thảo luận giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp hay những buổi sáng cùng trò chuyện bên ly cà phê về định hướng tương lai. Tất cả trải nghiệm đó tạo nên một hành trình đẹp ở tuổi 18 của Minh Yến.

Mỗi thất bại, mỗi khoản lỗ là một bài học

Thế nhưng chính bản thân Minh Yến thừa nhận, thành công nhanh chóng luôn đi kèm áp lực nặng nề với những người trẻ chỉ mới đôi mươi.

Sau một thời gian hoạt động, nhóm của Minh Yến đối mặt với những bài toán khó về tâm lý và cách vận hành. Cường độ công việc dày đặc, cảm giác lạc lõng và nỗi lo bị thay thế khiến Minh Yến kiệt sức, làm việc với sự lo lắng nhiều hơn bằng niềm vui. Đó là lúc nữ sinh này quyết định dừng lại, tự rời khỏi giấc mơ mà chính cô đã góp phần xây dựng.

Mong muốn bù đắp một cú ngã bằng một cú bật thật mạnh, Minh Yến chọn nộp hồ sơ vào ngôi trường hàng đầu thế giới Harvard. Trong suy nghĩ của Yến, danh tiếng và hào quang của Harvard giống như “mã cổ phiếu” mà ai cũng tin sẽ tăng giá.

Dù vậy, thứ Minh Yến nhận được không phải giấy báo trúng tuyển mà lại là một bài học mới. Biết tin trượt ĐH Harvard, Yến không sụp đổ. Cô nhận ra để đạt được một mục tiêu lớn, chỉ tham vọng là không bao giờ đủ mà còn cần năng lực, kỷ luật, chiến lược và quan trọng nhất là động cơ đúng.

Với Minh Yến, lựa chọn đặt cược vào Harvard có thể là khoản lỗ nhỏ về tiền, nhưng lại là khoản lãi lớn về nhận thức

“Khi nhìn lại, việc chọn Harvard lúc ấy giống hệt việc đầu tư vào một cổ phiếu mà chính mình không đọc báo cáo tài chính, không phân tích rủi ro, không biết giá trị nội tại. Tôi đầu tư vì thấy nó ‘tốt’, vì nghĩ đó là cách nhanh nhất để chứng minh mình có giá trị và được mọi người coi trọng. Trong khi đó, chính tôi lại chưa đánh giá đúng năng lực bản thân, không lượng hóa được xác suất thành công và đặt quá nhiều kỳ vọng vào một mục tiêu mình không hiểu rõ”, Minh Yến nói.

Sau 2 thất bại liên tiếp, Minh Yến mất định hướng và sự tự tin cô cố gắng xây dựng suốt nhiều năm . Nữ sinh rẽ hướng, đi trên một con đường mới mà cô gọi là “hành trình tái định giá lại giá trị của chính mình”, bắt đầu từ việc quay lại quê hương.

Sẵn sàng tạm dừng để trở lại mạnh mẽ hơn

Minh Yến dành một năm “gap year”, tạm dừng việc học để định hướng lại sự nghiệp. Với lợi thế là dân địa phương cùng những kiến thức được đào tạo từ BUV, cô gái này nhanh chóng được đảm nhận vai trò Quản lý Marketing cho doanh nghiệp cà phê lớn - Enjoy Coffee.

Tại Enjoy Coffee, nữ sinh được học về tư duy làm sản phẩm bền vững, cách kể những câu chuyện về văn hóa thổ cẩm của người M'nông địa phương qua từng hạt cà phê và quan trọng nhất cách xây dựng dòng tiền bền vững để phát triển một doanh nghiệp cà phê với hơn 10 cửa hàng.

Minh Yến có cơ hội tham gia nhiều sự kiện tầm cỡ quốc tế về kinh tế và văn hóa, góp phần quảng bá sản phẩm văn hoá địa phương

Làm việc ở vùng đất cà phê cũng giúp Minh Yến hiểu được giá trị cốt lõi của nông sản địa phương và cách xây dựng một doanh nghiệp bền vững bắt đầu từ sản phẩm mang bản sắc cá nhân.

“Ở quê hương, cà phê dạy tôi một bài học tưởng nhỏ nhưng lại đổi hướng cuộc đời: Muốn tạo giá trị cho thế giới, trước hết phải biết rất rõ mình là ai, mình đang làm gì và đâu là “đất” mà mình có thể lớn lên bền vững nhất”, Minh Yến chia sẻ.

Một năm tạm dừng ấy không chỉ là bước ngoặt quan trọng giúp Minh Yến tìm lại cân bằng mà còn cho cô nhiều trải nghiệm, bài học quý giá để tiến xa hơn trong tương lai.

Sau tất cả, khoản đầu tư giá trị nhất là đầu tư vào chính mình

Minh Yến quay lại BUV với một mục tiêu rõ ràng hơn: xây dựng một doanh nghiệp về giáo dục tài chính đầu tư dành cho người trẻ. Lần này, Yến bắt đầu từ những kinh nghiệm của bản thân, những điều mình làm tốt nhất và cả sự trưởng thành từ những thất bại trước đó.

“Lần đầu tiên xây dựng khóa học, chúng tôi làm vì nhận thấy nhu cầu từ thị trường và mong muốn giúp nhiều bạn tiếp cận đầu tư sớm hơn. Thế nhưng sau khi hiểu sâu về bền vững, tôi nhận ra giá trị thật sự của giáo dục tài chính không nằm ở ‘dạy đầu tư’ mà nằm ở trao cho người trẻ một nền tảng để trưởng thành”, nữ sinh cho biết.

Sau khi tiến hành khảo sát hơn 1.000 sinh viên BUV để hiểu được tư duy tài chính của người trẻ và nhận được sự hỗ trợ từ nhà trường, Minh Yến thành lập BUV Investing Club (CLB Đầu tư BUV). Với những workshop quy tụ khách mời từ các tổ chức tài chính lớn trong nước và quốc tế như Fiin Group, VIS Rating, JP Morgan Chase, SRO Partners, BUV Investing Club nhanh chóng trở thành một trong những câu lạc bộ học thuật nổi bật nhất của trường, truyền cảm hứng cho các sinh viên đam mê tài chính.

Minh Yến là host và MC cho các sự kiện về tài chính đầu tư tại BUV

Nữ sinh giành ngôi vị quán quân với giải thưởng 5.000 USD tại cuộc thi Tăng tốc Khởi nghiệp về Năng lượng Xanh do Bộ Công Thương và Liên đoàn Châu Âu tổ chức

Đi qua hành trình có những nốt thăng nhưng không ít nốt trầm, Minh Yến cho biết cô không còn “tất tay vào cổ phiếu mang tên thành công sớm”. Nữ sinh chọn đa dạng hóa danh mục đầu tư, cân bằng thời gian cho công việc, tri thức, sức khoẻ và xây dựng các mối quan hệ.

Trong hành trình tái cân bằng cuộc sống, BUV là nơi cho Minh Yến cơ hội được “định hình lại” chính bản thân. Tại BUV, mỗi sinh viên đều có bản sắc rõ ràng, có thế mạnh ở những lĩnh vực khác nhau nhưng không tồn tại sự ganh đua độc hại.

“Trong môi trường đó, tôi học cách buông bớt áp lực phải ‘thể hiện mình’. BUV dạy tôi rằng trưởng thành không đến từ việc bạn thắng bao nhiêu cuộc thi hay đạt bao nhiêu thành tích mà từ việc bạn sẵn sàng học hỏi, hỗ trợ người khác và cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình”, nữ sinh bộc bạch.

Minh Yến là người đầu tiên được nhận giải thưởng cho hạng mục cống hiến về hợp tác và đổi mới của Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam

Hiện tại, Minh Yến giữ vai trò Founder/CEO của Học viện đầu tư Genstock - một startup về giáo dục đầu tư tài chính, cung cấp kiến thức và những trải nghiệm đầu tư thực tiễn cho sinh viên. Lần này, với hành trang kiến thức - kĩ năng từ BUV và sự trưởng thành từ những thử thách trước đó, Yến tự tin hơn trong hành trình xây dựng một doanh nghiệp bền vững.