Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

D’lavish và hành trình tìm lại giấc ngủ ngon cho người Việt

25-11-2025 - 08:00 AM | Sống

D’lavish và hành trình tìm lại giấc ngủ ngon cho người Việt

“Tôi mong muốn thay đổi thói quen và suy nghĩ của người Việt về giấc ngủ: không phải nằm đâu cũng được, gối gì cũng xong.”

Đó là những chia sẻ của ông Nguyễn Văn Thành - đại diện thương hiệu D’lavish được thành lập vào năm 2019.

Mặc dù dân trí đã phát triển hơn trước, được tiếp cận với nhiều hình thức truyền thông và nền văn hóa hiện đại, nhưng không thể phủ nhận một điều rằng đa số người dân Việt Nam vẫn còn thờ ơ và chưa thực sự quan tâm đến chất lượng giấc ngủ của mình.

Vậy như thế nào được định nghĩa là một giấc ngủ ngon? Theo ông Nguyễn Văn Thành "Với tôi, giấc ngủ ngon không chỉ đơn giản là nằm xuống, nhắm mắt và sáng hôm sau thức dậy. Một giấc ngủ thật sự chất lượng là khi cơ thể được thả lỏng, tinh thần được phục hồi, và bạn thức dậy trong trạng thái khỏe khoắn, sảng khoái để bắt đầu ngày mới.

Thế nhưng, hành trình tìm lại giấc ngủ ngon của người Việt không hề dễ dàng. Tôi nhận ra rằng đa số chúng ta còn quá ‘dễ tính’ trong việc ngủ nghỉ, có chỗ nằm là được, ngủ ghế sofa cũng xong, nằm đệm cứng, gối quá cao hay đệm bí bách cũng không để ý. Chính sự dễ dãi này, nếu kéo dài, sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy: đau lưng, mỏi cổ, ngủ chập chờn, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần.

D’lavish và hành trình tìm lại giấc ngủ ngon cho người Việt- Ảnh 1.

Thương hiệu D’lavish và hành trình dài mang tới giấc ngủ ngon cho người Việt

Khi đi khảo sát thực tế hàng trăm gia đình, tôi thấy có những người bị đau lưng triền miên nhưng vẫn trung thành với chiếc đệm cứng. Có người lại nghĩ rằng một cái gối nào cũng được, miễn là có cái để kê đầu. Và họ không biết rằng chính những thói quen ấy đang đánh cắp giấc ngủ ngon từng ngày.

Đó cũng chính là lúc tôi nhận ra: muốn người Việt tìm lại giấc ngủ chất lượng, không thể chỉ khuyên họ ngủ sớm, bỏ điện thoại hay hạn chế sử dụng caffeine. Thứ quan trọng hơn cả là mang đến cho họ những sản phẩm tiếp xúc trực tiếp mỗi đêm như chăn ga, gối, đệm, được nghiên cứu và thiết kế phù hợp với thể trạng, thói quen ngủ và khí hậu đặc trưng ở Việt Nam.

Đó là lý do tôi thành lập D’lavish. Tôi mong muốn thay đổi thói quen và suy nghĩ của người Việt về giấc ngủ: không phải nằm đâu cũng được, gối gì cũng xong. Và mục tiêu cuối cùng vẫn chỉ có một: giúp người Việt tìm lại giấc ngủ sâu, trọn vẹn và thực sự phục hồi."

Thói quen và nhu cầu của người Việt là cốt lõi để tạo ra những sản phẩm chăn ga, gối, đệm phù hợp

Chỉ trong vòng 6 năm, thương hiệu D’lavish đã lần lượt cho ra mắt nhiều sản phẩm chăn ga, gối, đệm đáp ứng mọi thể trạng, thói quen ngủ của người Việt.

D’lavish và hành trình tìm lại giấc ngủ ngon cho người Việt- Ảnh 2.

Xuất phát từ nhu cầu người Việt để phát triển những sản phẩm chăn ga - gối - đệm tốt nhất

Đệm cho người thoái hóa cột sống, đệm giúp phân vùng nâng đỡ cơ thể chuyên sâu, gối dành cho những khách hàng đang gặp phải các vấn đề liên quan đến cổ - vai - gáy,... tất cả các sản phẩm đều hướng đến một mục tiêu duy nhất đó chính là "Vì người Việt".

Không ngừng nghiên cứu, không ngừng phát triển để đồng hành cùng người Việt mỗi ngày

Từ cuộc khảo sát với hơn 5000 khách hàng thực tế, mới đây, thương hiệu D’lavish đã cho ra mắt gối Memo D’lavish. Khác biệt lớn nhất của gối Memo D’lavish so với các dòng gối đang có trên thị trường chính là việc sản xuất theo khuôn đúc. Vì vậy, đường cong của gối sẽ đảm bảo chính xác từng mm, giúp các điểm chạm ôm sát vùng cổ - vai - gáy của người nằm. Ngoài ra, lõi gối được làm từ chất liệu memory foam cao cấp, không những êm ái mà còn phân tán áp lực đồng đều, giúp nâng đỡ vùng cổ - vai - gáy, hạn chế tình trạng đau mỏi mỗi khi thức dậy.

D’lavish và hành trình tìm lại giấc ngủ ngon cho người Việt- Ảnh 3.

Dòng gối Memory foam được thương hiệu D’lavish đặt trọn tâm huyết trong từng chi tiết để mang tới giải pháp nâng đỡ cổ - vai - gáy tối ưu nhất

Gối Memo D’lavish đã đạt chứng nhận OEKO-TEX Standard 100 và tiêu chuẩn REACH, đáp ứng mọi tiêu chí nhằm đảm bảo độ an toàn cho người sử dụng.

Trong tương lai, thương hiệu D’lavish vẫn còn ấp ủ rất nhiều sản phẩm chăn ga - gối - đệm với mục tiêu mang tới cho người Việt những sản phẩm chất lượng cao, cải thiện sức khỏe với mức giá phù hợp nhất.

Theo ông Nguyễn Văn Thành: "Chúng tôi tự tin và cam kết mang đến những sản phẩm chăn ga gối đệm chất lượng, đáp ứng thói quen và hướng đến giải pháp toàn diện cho sức khỏe giấc ngủ người Việt."


Hành trình thay đổi thói quen ngủ của người Việt chắc chắn còn nhiều thử thách, nhưng với sự kiên định trong sứ mệnh và tâm huyết đặt trọn vào từng sản phẩm, D’lavish tin rằng mỗi giấc ngủ ngon sẽ là nền tảng để người Việt khỏe hơn, hạnh phúc hơn và thành công hơn."

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giám đốc cãi mẹ đi cứu hộ miền Trung: “Mỗi lần về bờ, mới biết mình còn sống”

Giám đốc cãi mẹ đi cứu hộ miền Trung: “Mỗi lần về bờ, mới biết mình còn sống” Nổi bật

NÓNG: Đan Trường tung sao kê, lên tiếng về tài khoản nhận tiền từ thiện

NÓNG: Đan Trường tung sao kê, lên tiếng về tài khoản nhận tiền từ thiện Nổi bật

Hành trình TH “tô cam” vì hạnh phúc của phụ nữ, trẻ em gái

Hành trình TH “tô cam” vì hạnh phúc của phụ nữ, trẻ em gái

08:00 , 25/11/2025
3 con giáp kiếm được nhiều tiền trong tháng 10 âm nhưng cần đề phòng tiểu nhân để tránh hao tán tài sản

3 con giáp kiếm được nhiều tiền trong tháng 10 âm nhưng cần đề phòng tiểu nhân để tránh hao tán tài sản

07:28 , 25/11/2025
5 "báu vật" tự nhiên giúp nữ giới đẩy lùi lão hóa, vừa dưỡng da, đốt mỡ lại tăng cảm giác hạnh phúc khi ăn

5 "báu vật" tự nhiên giúp nữ giới đẩy lùi lão hóa, vừa dưỡng da, đốt mỡ lại tăng cảm giác hạnh phúc khi ăn

07:24 , 25/11/2025
Hy hữu: Trâu 'chờ' chủ trên mái nhà sau lũ

Hy hữu: Trâu 'chờ' chủ trên mái nhà sau lũ

07:11 , 25/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên