D’lavish và hành trình tìm lại giấc ngủ ngon cho người Việt

Đó là những chia sẻ của ông Nguyễn Văn Thành - đại diện thương hiệu D’lavish được thành lập vào năm 2019.

Mặc dù dân trí đã phát triển hơn trước, được tiếp cận với nhiều hình thức truyền thông và nền văn hóa hiện đại, nhưng không thể phủ nhận một điều rằng đa số người dân Việt Nam vẫn còn thờ ơ và chưa thực sự quan tâm đến chất lượng giấc ngủ của mình.

Vậy như thế nào được định nghĩa là một giấc ngủ ngon? Theo ông Nguyễn Văn Thành "Với tôi, giấc ngủ ngon không chỉ đơn giản là nằm xuống, nhắm mắt và sáng hôm sau thức dậy. Một giấc ngủ thật sự chất lượng là khi cơ thể được thả lỏng, tinh thần được phục hồi, và bạn thức dậy trong trạng thái khỏe khoắn, sảng khoái để bắt đầu ngày mới.

Thế nhưng, hành trình tìm lại giấc ngủ ngon của người Việt không hề dễ dàng. Tôi nhận ra rằng đa số chúng ta còn quá ‘dễ tính’ trong việc ngủ nghỉ, có chỗ nằm là được, ngủ ghế sofa cũng xong, nằm đệm cứng, gối quá cao hay đệm bí bách cũng không để ý. Chính sự dễ dãi này, nếu kéo dài, sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy: đau lưng, mỏi cổ, ngủ chập chờn, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần.

Thương hiệu D’lavish và hành trình dài mang tới giấc ngủ ngon cho người Việt

Khi đi khảo sát thực tế hàng trăm gia đình, tôi thấy có những người bị đau lưng triền miên nhưng vẫn trung thành với chiếc đệm cứng. Có người lại nghĩ rằng một cái gối nào cũng được, miễn là có cái để kê đầu. Và họ không biết rằng chính những thói quen ấy đang đánh cắp giấc ngủ ngon từng ngày.

Đó cũng chính là lúc tôi nhận ra: muốn người Việt tìm lại giấc ngủ chất lượng, không thể chỉ khuyên họ ngủ sớm, bỏ điện thoại hay hạn chế sử dụng caffeine. Thứ quan trọng hơn cả là mang đến cho họ những sản phẩm tiếp xúc trực tiếp mỗi đêm như chăn ga, gối, đệm, được nghiên cứu và thiết kế phù hợp với thể trạng, thói quen ngủ và khí hậu đặc trưng ở Việt Nam.

Đó là lý do tôi thành lập D’lavish. Tôi mong muốn thay đổi thói quen và suy nghĩ của người Việt về giấc ngủ: không phải nằm đâu cũng được, gối gì cũng xong. Và mục tiêu cuối cùng vẫn chỉ có một: giúp người Việt tìm lại giấc ngủ sâu, trọn vẹn và thực sự phục hồi."

Thói quen và nhu cầu của người Việt là cốt lõi để tạo ra những sản phẩm chăn ga, gối, đệm phù hợp

Chỉ trong vòng 6 năm, thương hiệu D’lavish đã lần lượt cho ra mắt nhiều sản phẩm chăn ga, gối, đệm đáp ứng mọi thể trạng, thói quen ngủ của người Việt.

Xuất phát từ nhu cầu người Việt để phát triển những sản phẩm chăn ga - gối - đệm tốt nhất

Đệm cho người thoái hóa cột sống, đệm giúp phân vùng nâng đỡ cơ thể chuyên sâu, gối dành cho những khách hàng đang gặp phải các vấn đề liên quan đến cổ - vai - gáy,... tất cả các sản phẩm đều hướng đến một mục tiêu duy nhất đó chính là "Vì người Việt".

Không ngừng nghiên cứu, không ngừng phát triển để đồng hành cùng người Việt mỗi ngày

Từ cuộc khảo sát với hơn 5000 khách hàng thực tế, mới đây, thương hiệu D’lavish đã cho ra mắt gối Memo D’lavish. Khác biệt lớn nhất của gối Memo D’lavish so với các dòng gối đang có trên thị trường chính là việc sản xuất theo khuôn đúc. Vì vậy, đường cong của gối sẽ đảm bảo chính xác từng mm, giúp các điểm chạm ôm sát vùng cổ - vai - gáy của người nằm. Ngoài ra, lõi gối được làm từ chất liệu memory foam cao cấp, không những êm ái mà còn phân tán áp lực đồng đều, giúp nâng đỡ vùng cổ - vai - gáy, hạn chế tình trạng đau mỏi mỗi khi thức dậy.

Dòng gối Memory foam được thương hiệu D’lavish đặt trọn tâm huyết trong từng chi tiết để mang tới giải pháp nâng đỡ cổ - vai - gáy tối ưu nhất

Gối Memo D’lavish đã đạt chứng nhận OEKO-TEX Standard 100 và tiêu chuẩn REACH, đáp ứng mọi tiêu chí nhằm đảm bảo độ an toàn cho người sử dụng.

Trong tương lai, thương hiệu D’lavish vẫn còn ấp ủ rất nhiều sản phẩm chăn ga - gối - đệm với mục tiêu mang tới cho người Việt những sản phẩm chất lượng cao, cải thiện sức khỏe với mức giá phù hợp nhất.

Theo ông Nguyễn Văn Thành: "Chúng tôi tự tin và cam kết mang đến những sản phẩm chăn ga gối đệm chất lượng, đáp ứng thói quen và hướng đến giải pháp toàn diện cho sức khỏe giấc ngủ người Việt."



Hành trình thay đổi thói quen ngủ của người Việt chắc chắn còn nhiều thử thách, nhưng với sự kiên định trong sứ mệnh và tâm huyết đặt trọn vào từng sản phẩm, D’lavish tin rằng mỗi giấc ngủ ngon sẽ là nền tảng để người Việt khỏe hơn, hạnh phúc hơn và thành công hơn."