Ngôi trường ở miền Tây có cổng trường mang tên 9 nhánh sông Cửu Long, cả khuôn viên như “bảo tàng sống”

Khi nhắc đến Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (CTUMP), nhiều người không chỉ nghĩ ngay đến một cơ sở đào tạo y dược hàng đầu miền Tây, mà còn ấn tượng với cách nhà trường khéo léo lồng ghép văn hóa, lịch sử địa phương vào từng chi tiết trong khuôn viên. Một trong những điểm nhấn khiến sinh viên và khách tham quan phải tò mò chính là cách đặt tên các cổng và con đường nội bộ, lấy cảm hứng từ 9 cửa sông Cửu Long – biểu tượng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Đôi nét về Đại học Y Dược Cần Thơ

Đại học Y Dược Cần Thơ là một trong những trường y khoa hàng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tiền thân là Khoa Y – Dược của Đại học Cần Thơ, trường được thành lập từ năm 1979 và đến ngày 25/12/2002, Thủ tướng chính phủ ký quyết định tách khoa này để thành lập riêng thành Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

Trường nổi bật với chất lượng đào tạo toàn diện trong các lĩnh vực y khoa, dược học, điều dưỡng và kỹ thuật y tế. Chương trình đào tạo trải dài từ bậc đại học đến sau đại học, cung cấp đội ngũ bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên y tế có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Cơ sở vật chất hiện đại, từ phòng học, phòng thí nghiệm đến thư viện, cùng bệnh viện đại học trực thuộc, giúp sinh viên vừa học lý thuyết vừa thực hành, nâng cao kỹ năng chuyên môn và trải nghiệm thực tế.

Năm 2025, điểm chuẩn thi tốt nghiệp THPT vào Trường Đại học Y Dược Cần Thơ dao động từ 17,0 đến 23,88 điểm. Trong đó, ngành Y khoa dẫn đầu với mức điểm cao nhất 23,88, tiếp theo là Răng – Hàm – Mặt với 23,35 điểm. Các ngành như Hộ sinh, Y học dự phòng hay Dinh dưỡng có mức điểm chuẩn thấp hơn, từ 17 điểm.

Với bề dày lịch sử gần nửa thế kỷ và chất lượng giảng dạy được duy trì ổn định, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ không chỉ là lựa chọn hàng đầu của thí sinh khu vực miền Tây mà còn là địa chỉ tin cậy đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao, góp phần phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe của cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Các cổng lấy cảm hứng từ 9 cửa sông Cửu Long

Một điểm đáng chú ý khác của trường là lồng ghép các gía trị văn hoá, lịch sử vào trong đời sống sinh viên. Trường nổi tiếng với cách đặt tên các cổng và con đường nội bộ, lấy cảm hứng từ 9 cửa sông Cửu Long.

Các cổng trường như Định An, Hàm Luông, Trần Đề, Cửa Đại - Cửa Tiểu, Cổ Chiên - Cung Hầu không chỉ đơn thuần là lối ra vào, mà còn là những dấu ấn văn hóa. Cổng chính trên đường Nguyễn Văn Cừ được đặt tên Định An, kèm theo bảng thuyết minh song ngữ giải thích về vị trí, vai trò lịch sử của cửa sông trong đời sống vận tải và thương mại.

Những con đường trong trường cũng mang tên các dòng sông, kênh rạch đặc trưng như Sông Trẹm, Hàm Luông, kênh Xà No, sông Hậu, sông Tiền, Cửu Long, Cửa Lớn, Rạch Gầm - Xoài Mút. Khi đi lại qua những tuyến đường này, sinh viên không chỉ dễ hình dung về bản đồ ĐBSCL mà còn cảm nhận được sự gần gũi, thân thương của quê hương miền Tây.

Điều đặc biệt là nhà trường còn kết hợp giáo dục văn hóa và lịch sử một cách tinh tế. Các công viên như Đất Nước, Hạnh Phúc, Hòa Bình, cùng tuyến đường Hoàng Sa - Trường Sa được đặt trong khuôn viên, góp phần nhắc nhở sinh viên về lịch sử và chủ quyền biển đảo. Trên các bức tường, những họa tiết văn hóa miền Tây Nam Bộ với sự giao thoa của ba nền văn hóa Kinh, Chăm và Khmer được khắc họa tinh xảo. Trường trở thành một bảo tàng sống về văn hóa và lịch sử vùng đất sông nước.

Ngoài việc gìn giữ bản sắc văn hóa, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ còn biết cách tận dụng công nghệ để nâng tầm trải nghiệm sinh viên và khách tham quan. Một sáng kiến nổi bật là việc triển khai bảng QR thông tin các cổng và con đường, giúp sinh viên và khách tham quan có thể tìm hiểu lịch sử, ý nghĩa văn hóa của các tên địa danh ngay trên điện thoại.

Với quy mô gần 15.000 sinh viên và học viên, cùng hàng chục ngành đào tạo đại học và sau đại học, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ thực sự là một không gian giáo dục toàn diện. Tại đây, sinh viên không chỉ học kiến thức chuyên môn mà còn được trải nghiệm môi trường giàu bản sắc văn hóa.