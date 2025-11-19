“Khi người phụ nữ đi học, cả một thế hệ thay đổi”

Ở mỗi giai đoạn quan trọng của cuộc đời, phụ nữ đều phải lựa chọn – đôi khi là giữa ước mơ và trách nhiệm, giữa bản thân và gia đình. Có người phải đưa ra quyết định quan trọng ở tuổi thanh xuân, có người phải chọn đánh đổi khi đã tứ tuần. Dù tuổi tác và xuất phát điểm khác nhau, họ gặp nhau ở một điểm chung: không chấp nhận dừng lại và tin rằng tri thức là con đường để tái sinh.



Tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), có những người phụ nữ đã tìm lại phần Trái Tim Sư Tử Bản Lĩnh của mình nhờ niềm tin ấy.

Ở độ tuổi mà bạn bè đồng trang lứa sửa soạn cho hành trình tìm kiếm lí tưởng và hoài bão, Bùi Thị Thanh Phương lại bước vào một hành trình hoàn toàn khác: Làm vợ và làm mẹ.



Khi biết tin có em bé, Thanh Phương chới với như chú chim mất đi đôi cánh. Nhưng thay vì gục ngã, cô gái trẻ chọn đứng dậy, thích nghi và mạnh mẽ bước tiếp không chỉ vì bản thân, mà vì những người yêu thương mình vô điều kiện.



Những ngày đầu làm mẹ của Thanh Phương là chuỗi ngày đầy thử thách khi phải học những điều nhỏ nhất: cách bế con, dỗ con ngủ, cho con ăn… thay vì đi tụ tập cùng bạn bè, hay tham gia những buổi học nhóm. Có những đêm, người mẹ trẻ gần như thức trắng, kiệt sức, chỉ mong được chợp mắt một chút.



Sau những tháng ngày chật vật, Thanh Phương học cách quản lý thời gian tốt hơn. Từ cô nữ sinh vô tư, Thanh Phương trở thành người phụ nữ của trách nhiệm: vừa chăm con, vừa tự học ngoại ngữ, nghiên cứu để tiếp tục trau dồi kiến thức. Chính sự bền bỉ ấy đã giúp cô gái trẻ nuôi dưỡng lại niềm tin và khát vọng học tập tưởng chừng đã bị đánh mất.

Năm 2022, biến cố ập đến khi khu chợ nơi bố mẹ Thanh Phương buôn bán bị hỏa hoạn, gây thiệt hại nặng nề. Trong cơn khủng hoảng, Thanh Phương trăn trở về cách quản trị rủi ro để gia đình không gục ngã thêm lần nữa. Khi tìm kiếm hướng đi mới, người mẹ trẻ biết đến BUV và chương trình Cử nhân Tài chính – Kế toán theo chuẩn ACCA.



Nhận thấy đây là con đường phù hợp, Thanh Phương nhanh chóng đăng ký với mong muốn được trang bị nền tảng tài chính vững chắc để hỗ trợ gia đình, đồng thời theo đuổi đam mê của mình.



Làm mẹ trẻ đã không dễ, trở lại giảng đường ở tuổi đôi mươi với Thanh Phương càng nhiều thử thách hơn. Bước chân vào môi trường quốc tế năng động, nữ sinh này không giấu được sự tự ti ban đầu. Dẫu vậy, tại BUV, Thanh Phương tìm thấy những người thầy, người bạn luôn lắng nghe, nâng đỡ. Chính sự đồng hành ấy đã giúp người mẹ trẻ dần tháo bỏ mặc cảm và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.



Không chỉ tự tin đảm nhận vai trò đội trưởng trong cuộc thi Quản trị doanh nghiệp, Thanh Phương còn tham gia Vietnam ESG Challenge 2024 và tìm lại ánh hào quang sân khấu trong Somewhere In Time Concert 2023. Ngoài ra, nữ sinh này còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em với mong muốn lan tỏa tinh thần lạc quan, kiên cường đến những người cùng cảnh ngộ.



"Trước kia, em từng nghĩ mình đến BUV chỉ để học tập bên cạnh việc hoàn thành tốt vai trò làm mẹ. Nhưng em đã sai. Chính môi trường năng động của BUV đã giúp em dám mơ lớn và sống hết mình hơn với tuổi trẻ", Thanh Phương chia sẻ.

Mỗi trải nghiệm ở BUV là một dấu mốc trưởng thành với Thanh Phương. Nhìn lại chặng đường đã qua, nữ sinh 18 tuổi năm nào nay đã trưởng thành, bình tâm nói về hành trình của mình:



"Em tin rằng chiến thắng lớn nhất của mình là chiến thắng nỗi sợ - nỗi sợ thất bại, sợ ánh nhìn của người khác, và sợ không đủ mạnh mẽ để bước tiếp.



Ngày trước, em từng loay hoay giữa quá nhiều vai trò và áp lực - làm mẹ, làm vợ, làm sinh viên - đến mức quên mất em thực sự là ai và điều gì khiến em hạnh phúc. Nhưng khi dần lấy lại được sự tự tin và niềm đam mê, em bắt đầu yêu lại chính mình - không phải vì hoàn hảo hơn, mà vì em đã dám đi qua những ngày khó khăn nhất mà không bỏ cuộc."

Ở tuổi U50, đã từng có lúc, chị Nguyễn Xuân Tiên nghĩ rằng mình gần như có tất cả: một người chồng bác sĩ thành đạt, cuộc sống đủ đầy ở Mỹ, những bữa tiệc xa hoa và tủ đồ hàng hiệu. Nhưng sau lớp vỏ hoàn hảo ấy là sự cô đơn và mặc cảm của một người phụ nữ luôn phải gồng mình để chứng minh giá trị của bản thân, để không thua kém người chồng giỏi giang. Chị đã từng cố gắng làm đẹp lòng tất cả mọi người, trừ chính mình.



Cuộc hôn nhân tan vỡ đến như một điều không ai mong đợi. Sau ly hôn, chị Xuân Tiên sang Paris, bắt đầu chương mới trong cuộc đời với một start-up thời trang. Trải nghiệm khởi nghiệp nơi đất khách mang đến cho chị nhiều thử thách và bài học, nhưng cũng cho thấy rõ những giới hạn mà chị cần bồi đắp nếu muốn đi xa hơn.



Trong một khoảnh khắc ngồi trước gương, chị nhìn thấy mình - một người phụ nữ đang khắc khoải nỗ lực tìm hướng đi mới. Chị muốn con gái lớn lên cùng hình ảnh một người mẹ biết chủ động thay đổi, dám tiếp tục học hỏi và xây dựng lại con đường của mình. Và đó mới là di sản chị thực sự muốn để lại cho con.



Quyết định quay lại học ở tuổi gần 50 của chị Xuân Tiên khiến nhiều người ngỡ ngàng. Giữa những lời khuyên "giờ nên tận hưởng đi" hay "chị có thiếu gì đâu mà học nữa", chị chọn con đường ngược lại: trở lại giảng đường và theo học chương trình MBA. Với chị, đó không chỉ là một lựa chọn, mà còn là một hành trình cần rất nhiều dũng khí.



Trước khi nộp hồ sơ nhập học, chị Xuân Tiên có một buổi chiều lặng lẽ ở Paris. Nhìn tờ biên lai phí bảo quản chiếc túi Hermès Himalaya trên bàn, chị nhận ra bản thân vẫn đang trả tiền để gìn giữ "giấc mơ của người khác", trong khi chính chị lại bị níu chân bởi những nỗi sợ của mình. Ngày hôm sau, chị quyết định bán chiếc túi ấy. Đó cũng là cách chị trả tự cho cho chính mình.

"Tôi không bán chiếc túi ấy vì thiếu tiền. Tôi bán nó vì nhận ra: một món đồ được khóa trong két gần như chẳng mở ra cánh cửa nào của tương lai. Trong khi tri thức thì có thể", chị chia sẻ.



Cũng như thế, quyết định quay lại học MBA của chị Xuân Tiên không chỉ là việc nạp thêm kiến thức, đó còn là một hành trình dũng cảm để tìm lại chính mình. Dẫu vậy, hành trình ấy chưa bao giờ dễ dàng.



Để bước vào con đường học tập, chị Xuân Tiên phải tạm gác công việc kinh doanh ở Paris và mỗi tuần phải bay hơn nghìn cây số từ TP.HCM ra Hà Nội. Chị chọn BUV không chỉ để tiếp cận tư duy giáo dục Anh Quốc, mà còn vì muốn cùng con gái đang học cùng hệ thống giáo dục Anh, có thể nói cùng một "ngôn ngữ tri thức". Là một người mẹ, chị mong những khi con gái cần, chị có thể dẫn đường cho con bằng sự hiểu biết chứ không chỉ bằng nước mắt.



Ngày trở lại giảng đường, chị Xuân Tiên là người lớn tuổi nhất. Đối mặt với những sinh viên trẻ trung đầy tự tin, với thứ tiếng Anh học thuật, phương pháp luận nghiên cứu, cả những kiến thức quản trị mới mẻ, chị lo rằng mình sẽ không theo kịp và bị bỏ lại phía sau. Thế nhưng, nhờ sự kiên nhẫn của thầy cô và sư hỗ trợ nhiệt tình của bạn học, chị dần nhận ra rằng tri thức không có giới hạn tuổi tác hay khoảng cách. Cũng từ đấy, người phụ nữ gần 50 tuổi này trở nên kiên cường hơn trước những thử thách.



Khi trượt môn "Quản trị Rủi ro", chị Xuân Tiên xem đó là bài học quý giá giúp nhìn lại cách làm doanh nghiệp bằng trực giác suốt 30 năm qua: nhanh, quyết đoán nhưng thiếu nền tảng phân tích. Chị cũng hiểu ra rằng rủi ro lớn nhất không nằm trong kinh doanh, mà ở chỗ con người ngừng học, ngừng thay đổi. Khi thi lại, chị vượt qua không phải vì may mắn, mà vì đã biết cách kiên nhẫn và trung thực với bản thân.

Điều khiến chị Xuân Tiên xúc động nhất khi học ở BUV không chỉ là chương trình học mà là văn hóa tử tế. Từ nụ cười của chú bảo vệ, bàn tay chăm chỉ của cô lao công, đến email nhắc lịch học từ nhân viên hỗ trợ, tất cả khiến chị nhận ra: Tử tế là nền tảng của mọi tri thức.



"MBA dạy tôi cách lãnh đạo, nhưng BUV đã dạy tôi cách biết ơn: biết ơn những điều nhỏ bé, những con người bình dị, và cả chính mình – vì vẫn kiên cường mà không đánh mất lòng nhân từ," chị Xuân Tiên nói.

Không chỉ tìm lại được chính mình, sau những tháng ngày tiếp nhận tri thức, 2 người mẹ Bùi Thị Thanh Phương và Nguyễn Xuân Tiên còn nhận ra: học tập không chỉ là hành trình của bản thân, mà còn là chìa khóa mở ra cánh cửa tương lai cho thế hệ sau.



Với Bùi Thị Thanh Phương, hành trình học tập và làm mẹ luôn song hành. Người mẹ trẻ hiểu rằng nỗ lực hôm nay không chỉ giúp bản thân trưởng thành mà còn là tấm gương cho con gái.



Thanh Phương từng chia sẻ: "Mẹ là tấm gương sáng để em noi theo. Bà là người phụ nữ không học đại học nhưng suốt hơn 40 năm vẫn bền bỉ học hỏi, vươn lên bằng nghị lực phi thường và dành cho em mọi điều tốt đẹp nhất." Từ mẹ, Thanh Phương học được sự kiên cường, nhân hậu và khát vọng sống ý nghĩa. Đó cũng là điều mà nữ sinh này muốn truyền lại cho con gái bé nhỏ của mình.



"Nhìn lại chặng đường đã qua, em muốn con hiểu rằng: dù sinh ra ở đâu, trong hoàn cảnh nào, con vẫn có quyền mơ ước và theo đuổi ước mơ ấy đến cùng. Mỗi khó khăn đều là một bài học giúp ta trưởng thành hơn. Quan trọng là con biết tin vào chính mình, sống tử tế, biết yêu thương và mang theo hành trang quý giá ấy cho hành trình dài phía trước", Thanh Phương nói.



Còn với Nguyễn Xuân Tiên, việc học MBA ở BUV không chỉ làm giàu thêm kiến thức quản trị, mà còn thay đổi cách chị nhìn nhận việc làm mẹ. Qua những buổi học, những dự án nhóm thất bại và sự trưởng thành trong tư duy, chị nhận ra làm mẹ thật ra là học cùng con: học cách lắng nghe, cách đặt câu hỏi, và cách tôn trọng góc nhìn của con.

"Tôi dạy con gái mình giống như tôi được học: phải biết phân tích, hiểu hậu quả, rồi mới hành động. Tôi để con được sai, được đặt câu hỏi, được phản biện, rồi cùng con rút kinh nghiệm. Tôi không còn muốn con trở thành 'bản sao tốt hơn của mẹ', tôi muốn con trở thành chính mình, với trí tuệ và bản lĩnh riêng", chị nói.



Từ trải nghiệm của bản thân, chị Xuân Tiên tin rằng học không chỉ là hành trình cá nhân, mà là một hiệu ứng lan truyền xã hội, nơi người phụ nữ chính là trung tâm của vòng xoáy tích cực ấy. Và khi một người phụ nữ đi học, cô ấy đang đầu tư vào loại tài sản bền vững nhất: tư duy.



Không phải ngẫu nhiên mà người ta nói: Giáo dục phụ nữ là đầu tư cho tương lai. Câu chuyện của 2 người mẹ - Bùi Thị Thanh Phương và Nguyễn Xuân Tiên đã chứng minh rằng hành trình học tập của phụ nữ không bao giờ chỉ là hành trình của riêng họ. Đó là hành trình của cả một thế hệ. Bởi khi một người phụ nữ nắm lấy tri thức, họ không chỉ nâng chính mình lên mà còn nâng cả gia đình, con cái, cộng đồng và thế hệ sau cùng vươn lên.